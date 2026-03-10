Alamanda Rai Pertubuhan Kebajikan Amal Rukaiyah Dengan Pengalaman Membeli-belah & Majlis Buka Puasa

Jangan lupa follow channel Telegram TRPbm untuk ketahui updates semasa & relevan!

Sempena bulan suci Ramadan, Alamanda Shopping Centre telah meraikan kanak-kanak daripada Pertubuhan Kebajikan Amal Rukaiyah melalui satu program istimewa yang menggabungkan pengalaman membeli-belah persiapan Raya serta aktiviti yang mengeratkan hubungan komuniti.

Inisiatif ini merupakan sebahagian daripada komitmen berterusan Alamanda terhadap tanggungjawab sosial korporat (CSR), bagi memastikan sambutan Hari Raya Aidilfitri menjadi pengalaman lebih bermakna dan menggembirakan buat kanak-kanak kurang bernasib baik.

Belanja Baju Raya

Sesi petang dimulakan dengan pengalaman membeli-belah “Baju Raya” secara peribadi di Gene Martino, di mana kanak-kanak berpeluang memilih sendiri pakaian perayaan mereka.

Menambah keceriaan, Bata turut menaja sepasang kasut baharu buat setiap kanak-kanak bagi memastikan mereka bersedia sepenuhnya untuk menyambut Aidilfitri yang bakal tiba.

Selain membeli-belah, kanak-kanak tersebut turut menyertai bengkel kraf tradisional Malaysia seperti anyaman ketupat dan pembuatan mini wau bulan.

Aktiviti amali ini memberi peluang kepada mereka untuk mengenali warisan budaya tempatan sambil menghayati semangat perayaan yang penuh bermakna.

Bagi menceriakan lagi hari mereka, Alamanda Shopping Centre turut menyampaikan sumbangan duit raya kepada setiap kanak-kanak.

Dalam masa yang sama, Browniemunch turut menyumbang biskut dan brownies yang lazat, bersama duit raya tambahan bagi memeriahkan lagi sambutan perayaan mereka.

“Hari Raya menjadi paling bermakna apabila kita berkongsi kegembiraan bersama orang lain,” kata Francis Tan, Pengarah Eksekutif dan Ketua Pegawai Eksekutif Suria KLCC Sdn Bhd.

“Melihat wajah kegembiraan kanak-kanak ini ketika memilih Baju Raya dan kasut baharu mereka mengingatkan kita tentang erti sebenar musim perayaan ini.

“Di Alamanda, kami bukan sekadar destinasi membeli-belah, kami mahu menjadi tempat di mana kenangan indah dicipta dan komuniti merasa dihargai.”

Majlis ini diakhiri dengan sesi berbuka puasa di Chakri Village, di mana kanak-kanak tersebut menjamu selera bersama rakan media serta pihak pengurusan Alamanda.

Keindahan Perayaan di Alamanda

Program ini merupakan sebahagian daripada kempen Hari Raya Alamanda 2026 yang menghidupkan suasana perayaan sepanjang musim.

Tahun ini, ruang Centre Court telah dihias indah dengan tema “Bougainvillea Garden”, menampilkan dekorasi bunga yang mekar bersama sentuhan tradisional bagi mewujudkan suasana yang tenang dan mempesona untuk keluarga berkumpul serta merakam kenangan Raya bersama.

Pengunjung juga boleh menikmati pelbagai ganjaran menarik sepanjang kempen ini:

Pelanggan yang berbelanja RM700 dalam dua resit akan menerima sebuah kelalang bunga eksklusif serta satu set paket Raya.

Pelanggan yang berbelanja RM1,500 dan ke atas pula akan menerima e-Voucher Membeli-belah Alamanda bernilai RM50, selain kelalang bunga eksklusif dan paket Raya.

Selain itu, Alamanda turut meningkatkan kesedaran tentang kesihatan mental melalui penjualan ‘Green Ribbon Pin’ yang tersedia sepanjang tempoh kempen.

Untuk maklumat lanjut dan kemas kini terkini, layari laman web rasmi Alamanda atau ikuti mereka di Facebook.

