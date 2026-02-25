NakNak Perkenal Menu Siri Thai Basil Pow Sempena Tahun Baru Cina, Ramadan & Hari Raya

Jangan lupa follow channel Telegram TRPbm untuk ketahui updates semasa & relevan!

Tatkala rakyat Malaysia meraikan Tahun Baharu Cina, Ramadan dan Hari Raya, NakNak tampil menambah sedikit “pow” di meja makan dengan siri baharu Thai Basil Pow! terbaharu.

Direka untuk dikongsi, dinikmati dalam momen istimewa dan juga untuk santapan harian, menu edisi terhad ini mengajak rakyat Malaysia menikmati perjalanan rasa yang diinspirasikan daripada aroma dan keunikan selasih Thai.

Thai Basil Pow! oleh NakNak

Diinspirasikan daripada hidangan ikonik Pad Krapow, iaitu tumisan selasih Thai yang harum, siri baharu ini menampilkan ayam cincang bersama sos mayo selasih Thai disajikan dalam empat pilihan menarik yang sesuai untuk dinikmati ketika musim perayaan atau memuaskan selera pada bila-bila masa.

Tumpuan utama menu edisi terhad ini ialah Original Nak Dak Basil Pow! yang menampilkan ayam tanpa tulang rangup ala Korea kegemaran ramai, disaluti dengan sos mayo selasih Thai aromatik serta ayam cincang berperisa.

Hidangan ini menawarkan keseimbangan tekstur rangup, berkrim dan rasa umami yang cukup memuaskan. Ditawarkan pada harga bermula RM18.90, ia merupakan pilihan wajib untuk dicuba oleh para peminat NakNak.

Bagi pencinta burger, Basil Pow! Nak Dak Burger menampilkan ayam yang berjus dengan lapisan luar rangup, digandingkan bersama daun salad segar dan bawang merah, disiram sos mayo selasih Thai dan dihidangkan dalam roti lembut bermentega.

Pilihan yang mengenyangkan untuk pertemuan perayaan atau santapan segera ini ditawarkan pada harga bermula RM18.90.

Sesuai untuk dikongsi seisi keluarga dan rakan-rakan, Loaded Basil Pow! Chicken Fries menampilkan kentang goreng potongan lurus NakNak yang ditaburi ayam cincang berperisa dan sos mayo selasih Thai, tersedia pada harga bermula RM14.90.

Bagi melengkapkan sajian ini, Basil Pow! Chicken Rice menampilkan nasi kukus beras pendek Korea bersama ayam cincang berperisa pada harga bermula RM5.90

Menu Thai Basil Pow! ini ditawarkan untuk tempoh terhad di semua cawangan NakNak di seluruh negara, bagi santapan di premis dan juga bawa pulang.

Seperti setiap tawaran menu yang lain, NakNak kekal komited menggunakan bahan-bahan segar dan berkualiti serta menyajikan rasa yang boleh dipercayai dan dinikmati pelanggan.

[NakNak]

