M K Land Beri Sumbangan Kepada Komuniti Taiping & Kerian Menerusi Inisiatif Derma

Selaras dengan komitmen berterusannya dalam memperkasa komuniti di kawasan pembangunan, M K Land Holdings Berhad (M K Land), menerusi anak syarikatnya Segi Objektif Sdn Bhd, baru-baru ini menyampaikan sumbangan barangan keperluan kepada 11 organisasi serta individu di sekitar Taiping dan Kerian.

Majlis penyerahan sumbangan tersebut berlangsung di salah satu hartanah milik M K Land di Bukit Merah dan dihadiri kira-kira 30 tetamu jemputan.

Penyampaian telah disempurnakan oleh Ketua Pegawai Operasi M K Land – Wilayah Utara, Nazri Tumin, bersama Ketua Hartanah M K Land – Wilayah Utara, Norida Abu Kassim.

Sumbangan yang diberikan merangkumi katil dan tilam hospital, peralatan perubatan untuk tujuan pendidikan, set pakaian sukan serta kerusi plastik.

Setiap barangan dipilih secara teliti bagi memenuhi keperluan pelbagai lapisan komuniti tempatan termasuk sekolah dan organisasi penjagaan kesihatan.

Menurut Nazri Tumin, inisiatif tersebut mencerminkan komitmen berterusan M K Land bukan sahaja dalam membangunkan projek berkualiti tinggi, malah dalam memastikan komuniti setempat turut merasai manfaat pembangunan tersebut.

“Usaha ini merupakan sebahagian daripada tanggungjawab kami untuk memberi kembali kepada komuniti di kawasan pembangunan. Kami berharap sumbangan ini, sama ada bagi tujuan pendidikan, penjagaan kesihatan mahupun rekreasi, mampu memberi impak yang bermakna kepada para penerima,” katanya.

Komitmen M K Land melangkaui inisiatif kebajikan semata-mata.

Di Bukit Merah, kumpulan ini memiliki lebih 1,500 ekar tanah rizab dengan nilai pembangunan kasar (GDV) mencecah berbilion ringgit, termasuk pembangunan Bukit Merah Laketown Resort yang menempatkan antara taman tema air terbesar di utara Semenanjung Malaysia.

Resort ini terus mencatatkan kehadiran pengunjung yang memberangsangkan, sekali gus memperkukuh kedudukan M K Land dalam membangunkan destinasi yang dinamik dan berdaya saing.

Melalui inisiatif seperti kempen sumbangan ini, M K Land kekal komited dalam mengimbangi pertumbuhan ekonomi dengan tanggungjawab sosial, memastikan setiap kemajuan yang dicapai turut membawa manfaat berpanjangan kepada komuniti setempat.

