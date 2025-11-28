Manulife Perjuang Kepelbagaian, Mahu Negara Jadi Lebih Inklusif Untuk Golongan Neurodiversity

Jangan lupa follow channel Telegram TRPbm untuk ketahui updates semasa & relevan!

Pada 21 November lalu, Manulife Malaysia telah menganjurkan pertemuan media

yang meletakkan keterangkuman sebagai teras kepimpinan perniagaan, dengan

matlamat untuk memajukan perbincangan mengenai keterangkuman sebagai pemacu kejayaan perniagaan dan kemajuan sosial.

Acara tersebut yang bertemakan ‘Memperjuangkan Kepelbagaian: Perjalanan Malaysia ke Arah Kepimpinan Inklusif’, telah menghimpunkan pemimpin korporat dan para penyokong untuk meneroka bagaimana amalan inklusif mengukuhkan hubungan antara perniagaan dengan komuniti yang mereka berkhidmat, serta bagaimana amalan inklusif membentuk masa depan pekerjaan.

Perbualan tersebut menampilkan Ketua Pegawai Eksekutif (CEO) Manulife Malaysia Vibha Coburn, Ketua Pegawai Sumber Manusia Soh Yoon Yee, Pengasas dan CEO Lumirious Anna Yamauchi dan Pengurus Enabling Academy Yayasan Gamuda Grace Gan.

Keterangkuman Neuro Dalam Organisasi Dapat Memacu Inovasi Hebat

Bersama-sama, mereka berkongsi pandangan tentang bagaimana keterangkuman bergerak melangkaui prinsip kepada amalan, seterusnya memberi kesan kepada

kepimpinan, reka bentuk produk, dan strategi tenaga kerja.

Penyelidikan terkini menekankan bahawa kepelbagaian neuro (neurodiversity) —yang mewakili anggaran 15% hingga 20% daripada populasi dan kira-kira 17% daripada tenaga kerja — boleh menjadi pemacu inovasi yang hebat apabila organisasi menerima keterangkuman neuro (neuroinclusion).

Kajian menunjukkan bahawa pasukan yang pelbagai dari segi kognitif menyelesaikan masalah kompleks sehingga tiga kali lebih pantas berbanding pasukan yang homogen, dan organisasi inklusif adalah 75% lebih berkemungkinan untuk melihat idea mereka bertukar menjadi produk dan 87% lebih berkemungkinan untuk membuat keputusan yang lebih baik.

Sumber gambar: Manulife

Keterangkuman Sebagai Keperluan Perniagaan & Tanggungjawab Sosial Di Manulife

Dengan memupuk persekitaran yang menghargai gaya pemikiran dan modaliti pembelajaran yang berbeza, syarikat dapat merungkai daya kreativiti, daya tahan, dan ketangkasan.

Kesemuanya merupakan keupayaan kritikal untuk maju dalam landskap perniagaan hari ini yang pesat berubah.

“Di Manulife keterangkuman bukan sekadar nilai, ia adalah keperluan perniagaan dan tanggungjawab sosial,” kata Coburn.

“Apabila seseorang rasa dihargai, didengari, dan dihormati, kita merungkai potensi yang memberi manfaat kepada individu, organisasi, dan masyarakat.

“Komitmen ini membentuk bukan sahaja budaya kerja kita tetapi juga penyelesaian kita untuk rakyat Malaysia. Sama ada pelan kesihatan yang mengutamakan kesejahteraan wanita atau produk seperti Manulife Health Saver Enrich yang membantu keluarga melindungi kesihatan dan masa depan kewangan mereka.”

Sumber gambar: Manulife

Manulife Adakan Pelbagai Inisiatif Bagi Keterangkuman Dalam Pekerjaan

Bagi Manulife Malaysia, keterangkuman tertanam dalam tujuan syarikat dan dicerminkan dalam tindakan, daripada memacu keseimbangan gender dalam kepimpinan dan pengaturan kerja yang fleksibel kepada perkongsian seperti Enabling Academy yang mewujudkan laluan kerjaya untuk individu berbeza upaya.

Usaha-usaha ini melengkapi inisiatif komuniti yang meluaskan akses penjagaan kesihatan bagi golongan yang kurang mendapat perkhidmatan dan produk yang direka untuk memenuhi pelbagai keperluan, seperti Manulife Health Saver Enrich untuk perlindungan kesihatan komprehensif dan manfaat yang memfokuskan kepada wanita seperti penjagaan pencegahan dan sokongan kesihatan mental.

Dengan menyelaraskan amalan inklusif dengan tawaran inovatif, Manulife memastikan bahawa produk dan perkhidmatannya mencerminkan kepelbagaian komuniti yang dilayaninya.

