Pos Malaysia Perkenalkan Koleksi Setem ‘Animasi Klasik’, Ada Keluang Man & Sang Kancil!

Jangan lupa follow channel Telegram TRPbm untuk ketahui updates semasa & relevan!

Animasi tempatan klasik sememangnya menjadi kegemaran rakyat Malaysia, lebih-lebih lagi dalam kalangan mereka yang membesar pada zaman 90an.

Hari ini (14 November), penyedia perkhidmatan pos dan bungkusan nasional Pos Malaysia Berhad, secara rasmi melancarkan Minggu Setem 2025 yang membawa tema ‘Animasi Klasik’.

Menerusi tema ini, Minggu Setem meraikan siri animasi kesayangan negara dari era 1990an termasuk Keluang Man, Anak-anak Sidek, Yokies, dan Hikayat Sang Kancil.

Koleksi Setem Angkat Keunikan Seni & Kreativiti Tempatan

Pelancaran diadakan di Pusat Pembangunan Pos Code (PosCODE) Bangi ini telah dirasmikan oleh Ketua Pegawai Pemasaran, Komunikasi & Kemampanan Kumpulan Pos Malaysia, Fiona Liao.

“Melalui keluaran setem istimewa ini, Pos Malaysia bukan sahaja meraikan keunikan seni dan kreativiti tempatan, tetapi juga memberi penghormatan kepada penerbit, pelukis, dan penggiat industri yang telah mencipta karya yang dekat di hati rakyat Malaysia,” kata Fiona Liao.

Majlis ini turut menandakan Majlis Penyampaian Hadiah Pertandingan Kelab Setem & Filateli (KESEF) Peringkat Kebangsaan, meraikan kejayaan penutupan Siri Eksplorasi KESEF di seluruh negara yang telah mencapai hampir 43,000 ahli di lebih 500 buah sekolah.

Foto: Pos Malaysia

Koleksi Setem ‘Animasi Klasik’ Boleh Didapatkan Di Shop Pos Malaysia

Koleksi Setem ‘Animasi Klasik’ ini dijual sebagai set folder berharga RM71.50, yang merangkumi:

Empat helaian setem (menampilkan kesemua 4 reka bentuk animasi).

Satu lembaian miniatur.

Satu sampul hari pertama.

Satu folder.

Dihasilkan melalui kerjasama dengan FINAS (Hikayat Sang Kancil), Iconic Animation Studio Sdn Bhd (Yokies & Keluang Man) dan Datuk Dr Mohmed Misbun Datuk Sidek (Anak-anak Sidek), koleksi ini mempamerkan animasi ikonik Malaysia yang telah menemani berbilang generasi.

Koleksi ini boleh didapati di semua Biro Filateli Pos Malaysia, pejabat pos seluruh negara dan dalam talian di Shop Pos Malaysia sementara stok masih ada.

Foto: Pos Malaysia

Majlis Pelancaran Minggu Setem Rai Pemenang Pertandingan

Di majlis pelancaran, Pos Malaysia turut meraikan para pemenang pertandingan reka bentuk nota kreatif dan seni doodle, yang merangkumi penyertaan daripada murid Tahap 1 sekolah rendah hingga ke pelajar Tingkatan 6.

Selain itu, kategori Pameran Satu Halaman, dengan sokongan Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP), turut menyerlahkan bakat para pelajar dalam penceritaan dan penyampaian.

Pengunjung juga dapat menyertai pelbagai aktiviti termasuk pameran setem, pertandingan mewarna dan melukis reka bentuk setem seni coret (doodle), sesi eksplorasi filateli, jualan setem, serta bengkel pamer sehalaman dan folio setem.

Foto: Pos Malaysia

Melalui inisiatif seperti Minggu Setem dan KESEF, Pos Malaysia memupuk penghargaan dalam kalangan generasi muda Malaysia terhadap warisan budaya negara.

Ia juga dapat memberi inspirasi kepada generasi akan datang sebagai pengumpul, pencerita, dan pembina negara.

Kongsi cerita viral & terkini bersama kami di media sosial TRPbm Facebook, Twitter, Threads dan Instagram.