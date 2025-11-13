NakNak Kini Dibuka Di KLGCC, Setia City Mall & IOI Mall Damansara

Jangan lupa follow channel Telegram TRPbm untuk ketahui updates semasa & relevan!

Jenama restoran perkhidmatan pantas (QSR) berinspirasikan Korea tempatan, NakNak kini memperhebatkan cita rasa di seluruh Lembah Klang dengan pembukaan cawangan baharu di Kuala Lumpur Golf & Country Club (KLGCC), Setia City Mall, dan IOI Mall Damansara.

Jenama ini juga akan terus berkembang pada bulan Disember dengan pembukaan lokasi baharu di Petronas NKVE Arah Damansara dan 1 Utama Shopping Centre.

Menjelang akhir tahun 2025, NakNak bakal mengendalikan sejumlah 13 cawangan di seluruh negara, meneruskan misinya untuk membawa hidangan selesa berinspirasikan Korea yang segar, berkualiti tinggi, dan penuh keceriaan kepada lebih banyak komuniti.

Cawangan NakNak Di KLGCC Tampil Dengan Kerbside Pickup Pertama

Cawangan baharu di KLGCC menandakan satu pencapaian penting sebagai lokasi pandu ambil (kerbside pickup) pertama NakNak, menawarkan kemudahan yang lebih besar untuk pelanggan yang sibuk.

Bagi meraikannya, NakNak memperkenalkan promosi ‘Swing Back For Joy’, di mana pelanggan yang membuat pesanan melalui pandu ambil akan menerima baucar kejutan untuk lawatan seterusnya.

Sementara itu, pelanggan di Setia City Mall (SCM) dan IOI Mall Damansara (IMD) boleh menikmati keseronokan promosi ‘Lucky Tray’, di mana sesetengah dulang mengandungi lapik khas dan pelanggan bertuah yang menerimanya akan memenangi hadiah serta-merta seperti biskut, Fuze Tea dan sundae percuma.

Direka untuk membangkitkan semangat kejutan dan keseronokan, kempen ini mencerminkan semangat NakNak untuk menjadikan setiap hidangan satu detik penuh keceriaan.

Foto: Cawangan NakNak di Setia City Mall

Dapur Pusat NakNak Raih Sijil Halal

Bagi menegaskan komitmen terhadap kualiti dan keterangkuman, Dapur Pusat NakNak kini telah menerima pensijilan halal rasmi. Sebagai nadi utama operasinya, dapur ini menghasilkan bahan utama seperti sos, daging burger, dan perasa untuk semua cawangan, bagi memastikan kesegaran dan konsistensi, menggunakan bahan daripada pembekal yang diperakui halal.

Melalui penilaian menyeluruh terhadap seluruh rantaian bekalan, daripada sumber bahan hingga penyediaan, kejayaan ini mencerminkan komitmen NakNak terhadap piawaian tertinggi dalam kualiti, keselamatan, dan integriti makanan.

Ia sekaligus memberikan keyakinan kepada pelanggan Muslim terhadap setiap hidangan yang disajikan.

