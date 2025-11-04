SME Corp Anjur Seminar Peningkatan Skala Digital Buat Lebih 250 PKS

Jangan lupa follow channel Telegram TRPbm untuk ketahui updates semasa & relevan!

Seminar Peningkatan Skala Digital untuk Perusahaan Kecil dan Sederhana (PKS) yang diadakan semalam (3 November) telah memberi manfaat kepada lebih 250 PKS daripada pelbagai sektor.

Seminar bertemakan “Tech Up, Scale Up! Elevate Your SME Journey through AI, Digital Transformation and Smart Solutions” tersebut dianjurkan oleh SME Corp Malaysia, agensi di bawah Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi (KUSKOP).

20 Syarikat Penyedia Digital & Teknologi Sertai Seminar, Beri Fokus Pada Adaptasi Teknologi

Penganjuran seminar yang turut mendapat sokongan melalui kerjasama strategik bersama Malaysia Digital Economy Corporation (MDEC), Federation of Malaysian Manufacturing (FMM) dan Small and Medium Enterprises Association of Malaysia (SAMENTA) ini bertujuan menggalakkan penerapan teknologi dan amalan digital sebagai strategi utama untuk meningkatkan tahap pendigitalan, kecekapan operasi dan pertumbuhan perniagaan yang mampan.

Majlis perasmian seminar ini telah disempurnakan oleh Ketua Setiausaha KUSKOP, Datuk Seri Khairul Dzaimee bin Daud.

Program yang juga disertai oleh 20 syarikat penyedia digital dan teknologi ini memberi fokus kepada adaptasi teknologi seperti kecerdasan buatan (AI), automasi dan pembuatan pintar (smart manufacturing) bagi membantu PKS bersaing dalam ekonomi berteraskan inovasi dan teknologi.

Elemen Digital & Teknologi Selaras Dengan Aspirasi Dasar Keusahawanan Nasional 2030

Khairul Dzaimee dalam ucapan perasmiannya menyatakan, “KUSKOP melalui agensi-agensinya seperti SME Corp Malaysia akan memastikan elemen pendigitalan dan teknologi diterapkan dalam pelbagai program dan inisiatif yang akan dilaksanakan dalam tempoh Rancangan Malaysia Ke-13 (RMK13).

“Ini adalah selaras dengan aspirasi Dasar Keusahawanan Nasional 2030, untuk mewujudkan ekosistem pembangunan keusahawanan yang holistik dan komprehensif.”

Di majlis yang sama, Ketua Pegawai Eksekutif SME Corp Malaysia Rizal bin Datuk Nainy turut memaklumkan, “Melangkah ke RMK13, fokus SME Corp Malaysia adalah lebih ke arah tumpuan bersasar bagi penskalaan PMKS untuk melahirkan entiti perniagaan tempatan yang mempunyai keupayaan daya cipta dan nilai tambah yang tinggi serta mampu bersaing di pasaran domestik dan global”.

Siri Kedua Seminar Akan Diadakan Di Kota Kinabalu

Seminar ini merupakan siri pertama bagi tahun 2025 yang diadakan di Kuala Lumpur, manakala siri kedua akan berlangsung di Kota Kinabalu, Sabah pada 17 November 2025.

Inisiatif seperti ini adalah merupakan sebahagian daripada usaha berterusan KUSKOP dan SME Corp Malaysia dalam menyokong pembangunan PMKS ke arah

transformasi dan peningkatan skala digital dalam perniagaan, bagi menyokong hasrat menjadikan Malaysia sebagai AI Nation menjelang 2030.

Untuk maklumat lanjut mengenai siri seminar, sila layari laman web [DI SINI] atau platform media sosial rasmi SME Corp Malaysia.

