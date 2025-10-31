Jaya Grocer Hargai Ahli Dengan “The Ultimate Supermarket Sweep 100!”

Jangan lupa follow channel Telegram TRPbm untuk ketahui updates semasa & relevan!

Jaya Grocer menjadikan membeli-belah lebih bermakna dan penuh ganjaran melalui “The Ultimate Supermarket Sweep 100!” di mana pembelanja tertinggi berlumba dalam tempoh 90 saat untuk mendapatkan barangan runcit bernilai sehingga RM2,000.

Inisiatif ini bertujuan mengiktiraf dan memberi ganjaran kepada ahli, sambil mengukuhkan hubungan Jaya Grocer dengan komuniti.

Sepanjang bulan September, ahli yang berbelanja RM200 atau lebih dan menunjukkan e-kad keahlian Jaya Grocer mereka melalui Aplikasi Grab secara automatik layak untuk menyertai.

Seramai 100 pembelanja teratas dijemput untuk bersaing dalam finale secara langsung pada 28 Oktober 2025 di Jaya Grocer, Eco Ardence.

Spend & Win

Acara ini menarik lebih 90,000 penyertaan Spend & Win dan lebih 200 pengunjung, mencerminkan hubungan rapat dan penyertaan aktif komuniti yang dipupuk oleh Jaya Grocer.

“Kami sentiasa mencari cara untuk menjadikan pengalaman membeli-belah harian lebih bermakna. Ultimate Supermarket Sweep 100! adalah salah satu inisiatif kami untuk memberi ganjaran kepada ahli, menjadikan aktiviti membeli-belah harian lebih menyeronokkan.

“Daripada acara eksklusif sebelum ini seperti Durian Party, sehinggalah kempen Gift-With-Purchase dan GrabRewards, semua inisiatif ini bertujuan memberikan ganjaran yang bermakna kepada para pembeli kami,” kata Daniel Teng, Ketua Pegawai Eksekutif Jaya Grocer.

Ultimate Supermarket Sweep 100! menampilkan 10 pusingan, di mana peserta berlumba mengisi troli mereka dengan barangan runcit bernilai sehingga RM2,000.

Ada yang merancang strategi dengan memilih bahan-bahan membuat kek dan produk tenusu, manakala yang lain menumpukan kepada keperluan harian seperti sabun pencuci dan barangan penjagaan bayi.

Setiap peserta turut menerima mata GrabRewards berdasarkan jumlah harga barangan runcit yang dikumpul sepanjang perlumbaan. Mata GrabRewards ini boleh ditebus untuk baucar, diskaun, dan pelbagai ganjaran menarik yang lain.

Tambahan lagi, skrin khas tersedia sepanjang acara, membolehkan pengunjung dan peserta lain mengikuti aksi perlumbaan secara langsung, sekali gus menambahkan lagi keseronokan acara.

Sebagai sebahagian daripada komitmen berterusan terhadap inovasi dan nilai kepada pelanggan, Jaya Grocer terus meningkatkan pengalaman membeli-belah melalui integrasi lancar dengan ekosistem Grab.

Dengan menjadi ahli Jaya Grocer melalui Aplikasi Grab, pelanggan bukan sahaja menikmati tawaran eksklusif di premis Jaya Grocer dan dalam talian melalui GrabMart, malah turut memperoleh faedah tambahan seperti pengumpulan dan penebusan mata GrabRewards bagi setiap pembelian.

Program keahlian Jaya Grocer direka untuk memberi ganjaran yang bermakna kepada ahli, melebihi sekadar penjimatan dan acara menarik seperti Ultimate Supermarket Sweep 100!

