M K Land Perkukuh Legasi Hijau Di Langkawi Menerusi Program ‘The Green Walk’

M K Land Holdings Berhad (M K Land), melalui cabang hospitaliti dan pelancongannya, Ombak Villa Langkawi (OVL), dengan kerjasama Lembaga Pembangunan Langkawi (LADA) dan Perbadanan Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam (SWCorp), terus memperkukuh komitmennya terhadap kelestarian alam sekitar dengan menganjurkan program “The Green Walk” di Langkawi pada Ahad lalu.

Program yang menghimpunkan lebih 100 sukarelawan ini merupakan sebahagian daripada inisiatif Alam Sekitar, Sosial dan Tadbir Urus (ESG) oleh M K Land, bertujuan memupuk kesedaran komuniti terhadap kepentingan pemeliharaan pesisir pantai dan keindahan semula jadi Langkawi.

Langkah Bersama Demi Alam Yang Lestari

Program ini dijalankan di sepanjang kawasan ‘breakwater’ di Padang Mat Sirat, meliputi laluan sejauh dua kilometer dari Ombak Villa Langkawi hingga ke penghujung struktur ‘Wave Breaker’.

Ia bukan sekadar aktiviti pembersihan pesisir, tetapi turut mencerminkan semangat tanggungjawab bersama dalam memelihara keindahan alam sekitar.

“Bagi kami di M K Land, kelestarian bukan sekadar slogan korporat, tetapi satu amanah yang harus dilaksanakan dengan sepenuh hati.

“Melalui inisiatif seperti The Green Walk, kami berharap dapat menggalakkan komuniti setempat untuk sama-sama menjaga kelestarian alam semula jadi Langkawi.

“Walau sekecil mana pun tindakan itu, impaknya tetap besar dalam memupuk rasa tanggungjawab bersama,” jelas Nazri Tumin selaku Ketua Pegawai Operasi (Wilayah Utara) M K Land.

Langkah Nyata Memulihara Pesisir

Tatkala mentari petang memantulkan sinar ke Laut Andaman, para peserta memulakan aktiviti dengan misi yang satu iaitu membalas jasa pulau yang sentiasa memberi.

Dalam tempoh dua jam, para sukarelawan berjaya mengutip dan mengasingkan sisa buangan kepada empat kategori utama: plastik, kertas, logam, serta lain-lain bahan seperti tayar terpakai.

Setiap jenis sisa direkod dan didokumenkan sebagai sebahagian daripada pelaporan dan penjejakan data kelestarian M K Land di bawah rangka kerja pemantauan jangka panjang ESG.

Data ini bukan sekadar angka, tetapi memberi gambaran tentang jenis dan punca sisa yang paling banyak menjejaskan ekosistem pesisir Langkawi.

Program ini turut menyokong Matlamat Pembangunan Mampan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (SDG) 14: Kehidupan di Bawah Air, yang menekankan usaha mengurangkan pencemaran marin serta melindungi habitat pesisir pantai.

Dengan mengurangkan pembuangan sisa plastik dan bahan buangan lain yang mengancam hidupan laut, The Green Walk memperkukuh lagi komitmen M K Land terhadap prinsip ESG iaitu memastikan pembangunan dan kelestarian berjalan seiring.

Komitmen Berterusan Terhadap Kelestarian

Sejak penubuhannya, M K Land telah membina legasi pembangunan berteraskan kelestarian. Komitmen ini dapat dilihat melalui projek ruang acara terbaharu syarikat itu di Langkawi, Senja by Ombak Villa Langkawi (SENJA),

Ia merupakan sebuah ruang acara tepi laut pertama di Malaysia yang diiktiraf oleh Green Real Estate (GreenRE) dengan pengiktirafan Gangsa.

SENJA direka dengan menekankan fungsi pelbagai dan keindahan semula jadi, disertakan dengan ciri-ciri reka bentuk mesra alam seperti pemasangan 24 panel solar, sistem tadahan air hujan, pengudaraan semula jadi, serta kaedah penyejukan pasif.

Sejak fasa awal pembinaannya, lebih 3,000 pokok renek telah ditanam dan 33 pokok kelapa matang dikekalkan bagi mengekalkan landskap semula jadi.

Kemudahan penginapan di bawah OVL turut menyokong SENJA sebagai lokasi penganjuran acara berskala besar, dengan 79 suite, 15 vila laut, enam bilik di Langkawi Lagoon, dan 55 bilik tambahan di Kuala Melaka Inn, menjadikannya mampu menampung sehingga 700 tetamu pada satu masa.

Selain itu, inisiatif taman herba ‘Daun & Akar’ di OVL juga mencerminkan amalan kelestarian harian.

Herba segar ditanam dan dituai untuk kegunaan dapur, manakala teknik kompos Lasagna digunakan bagi menukar sisa organik seperti daun, rumput, dan sisa makanan kepada baja semula jadi kaya nutrien, kemudiannya digunakan semula di taman tersebut.

Meneruskan Legasi Hijau Untuk Generasi Akan Datang

Dengan inisiatif seperti ini, M K Land bukan sahaja memastikan kawasan pesisir pulau lebih bersih dan lestari, tetapi turut menanam semangat keprihatinan dan tanggungjawab dalam komuniti serta memperkukuh legasi hijau M K Land demi masa depan generasi akan datang.

Lebih daripada sekadar aktiviti pembersihan, The Green Walk mengajak peserta menghargai keindahan sekeliling dan memahami betapa pentingnya laut sebagai nadi Langkawi.

“Ombak Villa Langkawi memberi kami perspektif langsung tentang keindahan dan kepentingan pesisir Langkawi.

“Melalui The Green Walk kali ini, kami berjaya mengutip lebih 250 kilogram sisa buangan sepanjang tiga kilometer pesisir pantai di Padang Mat Sirat.

“Ini membuktikan komitmen M K Land dalam memulihara pesisir dan ekosistem marin selaras dengan SDG 14, sambil menyemai kesedaran dan semangat tanggungjawab dalam komuniti,” ujar Nazri.

