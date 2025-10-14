Suria KLCC Sambut Deepavali Dengan Tema ‘Lotus of Light’ Di 3 Shopping Mall

Jangan lupa follow channel Telegram TRPbm untuk ketahui updates semasa & relevan!

Sempena sambutan Deepavali tahun ini, Kumpulan Suria KLCC menyerikan suasana dengan kempen bertemakan ‘Lotus of Light’, meraikan keindahan budaya, perpaduan, dan semangat komuniti di ketiga-tiga pusat beli-belah, Suria KLCC, Alamanda Shopping Centre dan Mesra Mall.

Kempen ini berlangsung dari 6 hingga 22 Oktober 2025, bersempena Deepavali yang disambut pada 20 Oktober 2025.

“Bunga teratai merupakan inspirasi yang sempurna untuk Deepavali tahun ini. Tema ‘Lotus of Light’ kami bertujuan untuk mencipta pengalaman yang imersif dan tidak dapat dilupakan, yang menyatukan orang ramai dari segenap lapisan masyarakat.

“Bermula daripada hiasan utama yang gah di Suria KLCC sehinggalah kepada sambutan yang bertumpukan komuniti di Alamanda dan Mesra Mall, kami amat berbesar hati mengalu-alukan kedatangan semua untuk berkongsi kegembiraan sempena Deepavali,” kata Ketua Pegawai Eksekutif Suria KLCC Sdn Bhd, Francis Tan.

Sumber gambar: Suria KLCC

Keindahan Taman Bercahaya Di Suria KLCC

Centre Court Suria KLCC akan bertukar wajah menjadi taman yang menawan berinspirasikan keanggunan bunga teratai.

Hiasan utama ialah bunga teratai gergasi bercahaya, dikelilingi kolam berwarna-warni dan pencahayaan interaktif, diiringi dua kolam teratai berlapis di sisi serta gerbang teratai besar di bahagian belakang untuk peluang bergambar yang menarik.

Pengunjung turut boleh menikmati persembahan tarian klasik Bharatanatyam sepanjang kempen serta menyertai Bengkel Lukisan Inai khas pada hari Deepavali, 20 Oktober 2025.

Ganjaran eksklusif buat pembeli Suria KLCC:

Belanja RM1,000 ke atas dalam dua resit untuk menerima e-Baucar Suria KLCC bernilai RM50.

Pembelian e-Baucar bernilai RM1,000 di laman web Suria KLCC melayakkan pembeli menerima e-Baucar tambahan RM100.

Sumber gambar: Suria KLCC

Alamanda Shopping Centre Tampil Reka Bentuk Kolam Bunga Teratai

Di Putrajaya, Alamanda Shopping Centre turut menyemarakkan sambutan dengan dekorasi bertemakan ‘Lotus of Light’ di Centre Court yang menampilkan reka bentuk kolam bunga teratai dan gerbang bunga bercahaya, sempurna sebagai latar bergambar untuk seisi keluarga.

Ganjaran pembeli di Alamanda:

Belanja RM500 ke atas dalam dua resit untuk menerima e-Baucar Alamanda bernilai RM30.

Belanja RM1,500 ke atas dalam dua resit untuk menerima e-Baucar bernilai RM80.

Alamanda turut meneruskan inisiatif Jualan Pin Reben Hijau, yang bertujuan mengumpul dana dan meningkatkan kesedaran tentang kesihatan mental melalui kerjasama bersama NGO terpilih, satu usaha kecil namun bermakna bagi menyemai nilai empati dan keprihatinan dalam masyarakat.

Sumber gambar: Suria KLCC

11 Hari Sambutan Deepavali Di Mesra Mall

Mesra Mall bakal meraikan Deepavali dengan sambutan Deepavali dari 16 hingga 26 Oktober 2025.

Dekorasi yang juga berinspirasikan bunga teratai akan menghiasi ruang legar pusat beli-belah tersebut, mencipta suasana penuh warna dan kegembiraan yang dapat dinikmati oleh semua lapisan masyarakat.

Sebagai simbol perpaduan, kempen ini menzahirkan komitmen Mesra Mall dalam mengiktiraf dan meraikan kepelbagaian budaya Malaysia, agar semangat Deepavali dapat dirasai oleh setiap pengunjung tanpa mengira latar belakang.

