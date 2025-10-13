The Makeover Guys Rai 10 Tahun Transformasi Dengan Kempen ‘Making Better’

Jangan lupa follow channel Telegram TRPbm untuk ketahui updates semasa & relevan!

Pakar transformasi rumah terulung di Malaysia, The Makeover Guys (TMOG) meraikan ulang tahun ke-10 mereka tahun ini dengan pelancaran kempen ‘Making Better’.

Ia adalah simbol refleksi berani terhadap satu dekad yang dihabiskan dalam merevolusikan cara rakyat Malaysia hidup dan kini, cara mereka bekerja.

Sejak penubuhannya pada tahun 2015, TMOG telah membantu ribuan pemilik rumah, tuan tanah dan pelabur hartanah dalam menukar unit kosong kepada ruang yang penuh gaya, berfungsi dan bernilai pelaburan tinggi.

Kempen ‘Making Better’ berperanan sebagai sambutan dan komitmen TMOG dalam menghargai legasi jenama sambil membuka bab baharu inovasi reka bentuknya.

Foto: Rekaan TMOG

Satu Dekad Evolusi dan Visi Masa Depan

Bersempena dengan pencapaian ini, TMOG memperluaskan jangkauan dan kepakaran ke dalam reka bentuk ruang komersial, membawa falsafah reka bentuk yang berpusatkan pengguna bagi mewujudkan persekitaran yang berfungsi dan bermakna.

Tonggak utama falsafah ini ialah dengan pelancaran ‘Bespoke Edition’, satu perkhidmatan reka bentuk kolaboratif dan terkurasi yang melangkaui pakej asas untuk memberikan pengalaman benar-benar tersuai dalam merealisasikan visi unik pelanggan ke dalam bentuk fizikal.

Foto: TMOG

Direka khas untuk memenuhi pelbagai keperluan pelanggan, perkhidmatan ini memberi tumpuan kepada tiga aspek utama:

Pemilik Rumah: Komitmen untuk mencipta kediaman yang mencerminkan cita rasa, gaya hidup dan aspirasi peribadi dengan setiap perincian yang difikir rapi dan dilaksanakan dengan sempurna.

Komitmen untuk mencipta kediaman yang mencerminkan cita rasa, gaya hidup dan aspirasi peribadi dengan setiap perincian yang difikir rapi dan dilaksanakan dengan sempurna. Perniagaan: Meluaskan kepakaran ke ruang komersial daripada butik hotel dan pejabat yang dirancang untuk memperkukuh identiti jenama, menarik pelanggan serta meningkatkan semangat pekerja.

Meluaskan kepakaran ke ruang komersial daripada butik hotel dan pejabat yang dirancang untuk memperkukuh identiti jenama, menarik pelanggan serta meningkatkan semangat pekerja. Pelabur Hartanah: Berdasarkan kepakaran asasnya, perkhidmatan ini menumpukan kepada memaksimumkan nilai modal dan sewaan bagi hartanah pelaburan mewah. Sebagai contoh, satu projek hartanah premium baru-baru ini menunjukkan reka bentuk strategik TMOG berjaya meningkatkan kadar sewaan bulanan daripada RM10,000 kepada RM18,000.

Foto: Kolaborasi Prints Charming × Cassey Gan

Membina Kediaman Lebih Baik untuk Kehidupan Holistik

Menurut Ketua Pegawai Eksekutif dan Pengasas The Makeover Guys Gavin Liew, ‘Making Better’ bukan sekadar slogan kempen, ia merupakan prinsip yang menjadi asas penubuhan jenama tersebut.

“Matlamat kami ialah bekerjasama dengan pelanggan sama ada membina rumah impian atau pejabat baharu bagi mencipta ruang fizikal yang benar-benar berfungsi dan bermakna,” tambahnya.

Foto: TMOG

Bersempena ulang tahun ini, ibu pejabat baharu TMOG yang diubah suai telah disenaraikan dalam senarai panjang Anugerah Dezeen 2025 bagi kategori Workplace Interior.

Anugerah berprestij yang dianjurkan bersama Bentley ini menjadi penanda aras global untuk kecemerlangan reka bentuk. Bukan itu sahaja, TMOG terpilih daripada lebih 4,300 penyertaan dari 89 negara, sekaligus mengukuhkan kedudukannya sebagai peneraju inovasi reka bentuk.

Melangkah ke hadapan, TMOG kekal komited dalam misinya untuk menjadikan ruang kediaman yang direka dengan teliti lebih mudah diakses dan mampu milik bagi rakyat Malaysia, dengan memudahkan proses pengubahsuaian lebih mudah, lancar dan bermakna untuk kehidupan moden.

Untuk maklumat lanjut mengenai The Makeover Guys dan kempen Making Better, sila layari [DI SINI].

Kongsi cerita viral & terkini bersama kami di media sosial TRPbm Facebook, Twitter, Threads dan Instagram.