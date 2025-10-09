Gerakan ‘Ngopi Dulu & Kekal Kental Bersama’ NESCAFÉ Rai Kisah Hidup Rakyat Malaysia

Jangan lupa follow channel Telegram TRPbm untuk ketahui updates semasa & relevan!

Dengan pelancaran “Ngopi Dulu & Kekal Kental Bersama”, NESCAFÉ memperkenalkan satu gerakan aspirasi untuk berkongsi, meraikan dan menghargai kisah kehidupan harian rakyat Malaysia sebagai tanda penghormatan kepada semangat kental dan kekuatan yang menginspirasikan negara untuk terus mara ke hadapan.

Setiap rakyat Malaysia mempunyai harapan dan impian masing-masing tidak kira demi keluarga, komuniti mahupun impian peribadi.

Namun, apa yang menyatukan kita semua adalah semangat untuk kekal kental dan tabah dalam menghadapi cabaran kesibukan hidup seharian, dengan keyakinan dan keazaman yang tidak pernah luntur.

Nescafe Lancar Lagu ‘Kental Bersama’ Nyanyian Black Hanifah

Untuk meraikannya, NESCAFÉ telah melancarkan lagu ‘Kental Bersama’ yang dinyanyikan oleh penyanyi dan penulis lagu Black Hanifah.

Lagu ini diilhamkan oleh kisah harian rakyat Malaysia dan keazaman mereka untuk terus melangkah ke hadapan dalam usahamengejar impian demi keluarga dan komuniti yang menyatukan rakyat Malaysia menghadapi segala rintangan.

“NESCAFÉ bukan sekadar kopi. Ia telah lama menjadi teman setia rakyat Malaysia melalui suka dan duka. Nilai yang terkandung dalam inisiatif “Ngopi Dulu & Kekal Kental Bersama” ini adalah penghargaan kepada semangat juang rakyat Malaysia yang tidak pernah pudar demi membangunkan negara.

“Justeru, kami mengajak anda semua untuk bersama-sama menyertai gerakan ini yang penuh dengan kekuatan, perpaduan dan harapan, sambil kita terus bangkit dan mara ke hadapan bersama,” kata Ketua Pegawai Eksekutif Nestlé Malaysia, Juan Aranols.

Dr Madhu, Kak Dell & Black Hanifah Cerminkan Semangat ‘Kekal Kental’

Tiga rakyat Malaysia yang kehidupannya mencerminkan semangat ‘kekal kental’ iaitu Dr Madhu, figura yang disayangi, yang juga dikenali sebagai Dr Teddy Bear, mendedikasikan masanya dengan memberi rawatan kesihatan secara percuma kepada golongan gelandangan di Kuala Lumpur.

Kak Dell, seorang pemandu Grab dan guru tuisyen, gigih mengejar impiannya untuk menjadi seorang penulis, membuktikan bahawa cita-cita tidak pernah terhenti.

Black Hanifah, seorang penyanyi dan penulis lagu tema NESCAFÉ tahun ini menjadikan asal-usulnya yang sederhana serta kasih sayang terhadap keluarga sebagai sumber inspirasi muzik dan perjalanan hidupnya.

Ketiga-tiga mereka ditampilkan dalam muzik video ‘Kental Bersama’, menggambarkan pelbagai tujuan hidup rakyat Malaysia yang disatukan oleh semangat daya tahan yang sama.

Lirik Lagu Cerminkan Harapan & Perjuangan Rakyat Malaysia

“Lagu ‘Kental Bersama’ ini lahir daripada kisah rakyat Malaysia sendiri. Liriknya mencerminkan harapan dan perjuangan kita demi keluarga, komuniti dan impian peribadi. Saya bersyukur kerana diberi peluang untuk menjadi sebahagian daripada gerakan yang menjadikan muzik sebagai medium penyatuan.

“Ia mengingatkan kita bahawa kekuatan sebenar wujud apabila kita kekal kental bersama. Ini membuktikan bahawa muzik dan NESCAFÉ mampu menyatukan orang ramai dengan cara yang penuh bermakna,” kata Black Hanifah.

“Sebagai sebahagian daripada kempen “Ngopi Dulu & Kekal Kental Bersama”, NESCAFÉ terus meraikan semangat kental rakyat Malaysia untuk kekal tabah dan terus mara ke hadapan setiap hari.

“Menjadi sebahagian daripada perjalanan hidup rakyat Malaysia bermakna NESCAFÉ berkomitmen untuk mengembangkan tawaran kami bagi memenuhi kehendak mereka,” ujar Pegawai Eksekutif Perniagaan Ready-to-Drink Nestlé Malaysia, Norkhayati Mohamed Hashini.

NESCAFÉ Perkenalkan Perisa Triple Shot (3X Shot) Dengan Rasa Kopi Kuat

NESCAFÉ juga telah memperkenalkan NESCAFÉ Triple Shot, inovasi terbaharu yang dihasilkan khas untuk memenuhi citarasa peminat kopi Malaysia yang menggemari rasa kopi yang kuat.

Kajian juga menunjukkan peningkatan hampir dua kali ganda dalam permintaan kopi yang lebih pekat dan mantap.

“Justeru, pelancaran produk terbaru ini adalah bukti komitmen NESCAFÉ untuk terus memperkenalkan inovasi yang relevan dengan gaya hidup rakyat Malaysia.

“Tawaran kami bukan sekadar melalui kopi, ia juga berfungsi sebagai sebagai sumber kekuatan dan penyatuan bagi rakyat Malaysia,” kata Norkhayati.

Untuk maklumat lanjut, sila layari laman web, Facebook dan Instagram Nescafe Malaysia.

