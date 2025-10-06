Pott Glasses Rai Ulang Tahun Ke-10, Lancar Rekaan Baharu Pott Sunnies: Koleksi ‘X’

Jangan lupa follow channel Telegram TRPbm untuk ketahui updates semasa & relevan!

Tahun ini, jenama cermin mata tempatan yang mendahului arus fesyen dan berjiwa Malaysia Pott Glasses, meraikan ulang tahun ke-10. Pencapaian ini menandakan satu dekad dalam merubah industri cermin mata melalui idea segar dan kolaborasi yang dirancang dengan teliti.

Daripada sebuah syarikat pemula kecil dan sederhana, Pott Glasses telah berkembang menjadi jenama butik cermin mata dengan sentuhan peribadi terkemuka yang mengambil langkah berani dan strategik untuk menonjolkan inovasi, ketelitian, serta fokus pelanggan dalam membentuk pertumbuhannya.

“Pott Glasses bukan sekadar cermin mata. Ia adalah pernyataan gaya, identiti dan keyakinan, direka untuk menggabungkan estetika fesyen dengan keselesaan sepanjang hari bagi gaya hidup moden,” kata Pengasas Bersama Pott Glasses, Tai Hau Aw.

Pott Glasses Kolaborasi Bersama BEHATI, Motherchuckers & Banyak Lagi

Melalui kolaborasi dengan beberapa jenama tempatan, Pott Glasses terus memperjuangkan kreativiti dan kebanggaan budaya melalui rekaannya. Sepanjang tahun, jenama ini telah bekerjasama dengan NOIZ oleh A-Jane, Pestle & Mortar, dan Motherchuckers.

Ia mengukuhkan lagi kedudukannya sebagai jenama pilihan untuk cermin mata yang praktikal dan bergaya.

Foto: Kolaborasi bersama Motherchuckers

Dalam pencapaian terkini, Pott Glasses menjalin kerjasama dengan BEHATI untuk Minggu Fesyen Kuala Lumpur (KLFW) 2025, memperkenalkan tiga bingkai eksklusif yang selari dengan tema “School of Culture” oleh BEHATI.

Tema ini menampilkan baju sekolah tradisional dengan sentuhan avant-garde ikonik BEHATI.

Berbekalkan kejayaan KLFW, kolaborasi ini dilancarkan pada Hari Merdeka, menjadikan koleksi ini tersedia buat orang awam sebagai meraikan semangat dan identiti kebangsaan Malaysia.

Foto: Kolaborasi bersama BEHATI

Acara Ulang Tahun ke-10: “Take a Leap of Frame”

Meneruskan momentum kolaborasi ini, Pott Glasses kini menumpukan perhatian untuk meraikan satu dekad kreativiti dan gaya.

Sempena ulang tahun ke-10, Pott Glasses menganjurkan acara bertemakan “Take a Leap of Frame” iaitu sebuah penghormatan kepada perjalanan mereka daripada permulaan yang sederhana kepada jenama butik cermin mata terkemuka di Malaysia.

Pop-up imersif ini telah berlangsung di The Five @ KPD, Kuala Lumpur, dari 26 September hingga 5 Oktober 2025 lalu.

Frasa “Take a Leap of Frame” adalah permainan kata daripada “take a leap of faith”, gambaran tepat tentang perjalanan Pott Glasses daripada permulaan yang kecil kepada jenama runcit bernilai jutaan ringgit.

Sumber: Pott Glasses

Bermula dengan impian dan pendapatan sederhana sebanyak RM1,800 sebulan kini telah berubah menjadi bukti kecekalan, kreativiti, dan kepercayaan yang teguh terhadap visi mereka.

Seperti bingkai yang mereka reka, tema ini bukan sahaja meraikan pencapaian selama sedekad tetapi juga memberi inspirasi kepada orang lain untuk mengejar impian mereka dengan keberanian dan keyakinan yang sama dalam membentuk Pott Glasses menjadi jenama gaya hidup hari ini.

Pop-up “Take A Leap of Frame” menampilkan beberapa tarikan utama:

Kuiz “Find your Pott Type”

Permainan interaktif yang direka untuk membantu individu mengenal pasti ‘Pott Type’ unik mereka dan gaya cermin mata yang paling sesuai, mencetuskan perbualan gaya dan inspirasi fesyen.

Zon Imersif Galeri Koleksi ‘X’

Menampilkan Koleksi Pott Sunnies ‘X’ baharu, dengan beberapa sudut bergambar dan hiasan utama yang memukau.

Pameran “10 Tahun Pott”

Laluan fizikal yang membawa pengunjung menyusuri perjalanan jenama selama sedekad, menyoroti detik-detik penting dan kenangan.

Di sini, tetamu dijemput untuk “Ambil Apa Yang Anda Perlukan Untuk Langkah Seterusnya,” memilih daripada pelbagai kategori seperti Perhubungan, Pertumbuhan, Kerjaya, Gaya Hidup, dan Yang Tidak Diketahui (X)

Stesen Analisis Warna

Direka untuk membantu pengunjung mengenal pasti warna dan tona yang paling sesuai dengan ciri semula jadi mereka menerusi bimbingan daripada penata gaya terlatih.

Setiap aktiviti di lokasi adalah bukti kepada falsafah Pott Glasses yang mengutamakan pelanggan, direka untuk melangkaui pengalaman runcit tradisional.

Foto: Aktiviti semasa pop-up “Take a Leap of Frame” berlangsung

Pott Sunnies: Koleksi ‘X’ Tampil Dengan Rekaan Cermin Hitam Bergaya

Sebagai sebahagian daripada sambutan ulang tahun, Pott Glasses telah melancarkan Pott Sunnies: Koleksi ‘X’, koleksi cermin mata hitam baharu yang direka untuk gaya dan ekspresi diri.

Dengan sentuhan kreatif, koleksi ini hadir dengan aksesori loket (charm) yang boleh dipasang, membolehkan anda menyesuaikan penampilan sambil mengekspresikan keperibadian.

Elemen ekspresi diri ini menjadikan cermin mata hitam lebih daripada sekadar pelindung matahari—ia menjadi kanvas untuk personaliti dan kreativiti. Dengan Koleksi ‘X’ sebagai barisan sulung, Pott Sunnies mencerminkan satu dekad inovasi sambil membuka jalan untuk lonjakan seterusnya buat jenama ini.

