Fernleaf Lancar Kempen Nasional Untuk Rai Keluarga Malaysia Di Setiap Generasi

Fernleaf, jenama susu tepung keluarga No.1 di Malaysia, meraikan generasi warga Malaysia yang membesar dengan kebaikan tenusu yang dipercayai melalui kempen warisan peringkat nasional, iaitu “Kebaikan Nutrisi Untuk Setiap Generasi.”

Kempen yang kini berlangsung sehingga 30 November 2025 ini mengetengahkan komitmen berterusan Fernleaf terhadap kebaikan semula jadi tenusu New Zealand dan peranannya untuk terus membekalkan khasiat kepada semua keluarga Malaysia, dahulu, kini, dan masa depan.

“Sejak lebih 40 tahun dahulu, Fernleaf telah menjadi jenama dipercayai dalam kehidupan keluarga Malaysia sama ada dari meja sarapan hingga ke bekal makan tengah hari anak-anak ke sekolah.

“Kempen ini adalah cara kami meraikan perjalanan tersebut, dan lebih penting lagi, kisah sebenar keluarga yang membesar bersama Fernleaf, mewariskan kebaikan yang sama dari satu generasi ke generasi berikutnya.

“Kepercayaan berterusan pengguna menjadikan Fernleaf pilihan utama keluarga dari dahulu hingga kini. Kami berharap untuk terus berkembang bersama rakyat Malaysia, membekalkan nutrisi kepada generasi akan datang dengan penjagaan, kepercayaan dan kebaikan yang telah menjadi sebahagian hidup mereka sejak berdekad,” kata Lim Siew Poh, Pengarah Pemasaran Fonterra Brands Malaysia dan Singapura.

Pelbagai Aktiviti Menarik Diadakan Buat Seisi Keluarga

Warga Malaysia boleh mencuba pelbagai aktiviti menarik yang diadakan bersesuaian untuk seisi keluarga serta mencipta memori indah bersama.

Antaranya termasuklah trak susu Fernleaf, roadshow, Citarasa Malaysia Bersama Fernleaf, video bersiri yang menyentuh hati “Disayangi Setiap Generasi”, serta peraduan Beli & Menang yang menawarkan hadiah berupa emas bernilai tinggi serta Cooler Bag vintaj Fernleaf edisi terhad yang berupa tin susu ikonik Fernleaf.

Setiap inisiatif menekan peranan Fernleaf dalam setiap keluarga Malaysia dan mengingatkan kita bahawa walaupun masa berubah, kebaikan Fernleaf kekal sama dalam membekalkan kebaikan nutrisi setiap ahli keluarga dari generasi ke generasi.

Trak Fernlef Bakal Jelajah Malaysia Sehingga 31 Oktober 2025

Dari kini hingga 31 Oktober 2025, nantikan kehadiran trak susu Fernleaf yang akan menjelajah seluruh negara dengan membawa perisa minuman klasik kegemaran warga Malaysia! Nikmati Teh Tarik, Sirap Bandung, dan Susu Coklat Ais segar secara percuma semuanya disediakan dengan Susu Tepung Fernleaf Full Cream dan Susu Tepung Fernleaf Family Chocolate.

Pengunjung juga boleh mencuba resipi kegemaran ini di rumah dan mengumpul magnet peti sejuk vintaj Fernleaf edisi terhad yang hadir dengan 5 rekaan unik serta beg tote plushie Fernleaf eksklusif dengan 3 rekaan unik!

Dengan mengetengahkan minuman klasik yang dekat di hati warga Malaysia, kempen ini bukan sahaja menonjolkan kepelbagaian produk Fernleaf tetapi juga mengeratkan hubungan keluarga melalui rasa-rasa abadi dan mencipta memori penuh kegembiraan.

Video Bersiri: “Disayangi Setiap Generasi”

Fernleaf turut melancarkan siri video menyentuh hati bertajuk “Fernleaf: Disayangi Setiap Generasi,” yang meraikan ikatan keluarga yang tidak ternilai dan kehadiran Fernleaf yang dipercayai merentasi generasi.

Diilhamkan daripada kisah-kisah sebenar keluarga Malaysia, siri ini menampilkan tiga video dengan watak Ayu, Angie, dan Sri Devi yang berkongsi kisah perjalanan membesarkan anak-anak dan perbezaan yang wujud disebabkan jurang generasi dengan ibu bapa mereka serta keceriaan kehidupan berkeluarga setiap hari.

Menerusi kisah-kisah ini, Fernleaf menonjolkan bagaimana kebaikan tenusu berkualiti terus menyatukan keluarga merentasi kaum dan komuniti pada masa lalu dan masa kini.

Roadshow Citarasa Malaysia Bersama Fernleaf

Kempen ini juga dimeriahkan dengan siri roadshow Citarasa Malaysia Bersama Fernleaf, yang sedang berlangsung di seluruh negara, hingga 31 Oktober 2025.

Jelajah ini memberi peluang kepada warga Malaysia untuk:

Menikmati sampel minuman klasik Malaysia PERCUMA – Teh Tarik, Sirap Bandung, dan Susu Coklat Ais yang dibuat dengan Susu Tepung Fernleaf Full Cream dan Susu Tepung Fernleaf Family Chocolate

Sertai permainan plinko yang menyeronokkan dan bawa pulang magnet peti sejuk vintaj Fernleaf edisi terhad secara PERCUMA!

Tebus beg jinjing plushie Fernleaf eksklusif

Sertai peraduan Beli & Menang untuk peluang memenangi jongkong emas dan Cooler Bag vintaj Fernleaf edisi terhad.

Jangan lepaskan peluang untuk menyertai kempen penuh makna ini!

Anda boleh melayari Facebook Fernleaf (@FernleafMalaysia), Instagram (@fernleaf_malaysia), TikTok (@fernleafmy), atau laman web rasmi Fernleaf di https://www.fernleaf.com.my/en.html.

