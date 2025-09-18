Aplikasi Muslim Pro Lancar ‘Stories by Muslim Pro’, Platform Kandungan Digital Kisah Masyarakat Muslim

Jangan lupa follow channel Telegram TRPbm untuk ketahui updates semasa & relevan!

Muslim Pro, aplikasi gaya hidup Muslim paling popular di dunia, melancarkan inisiatif kandungan terbaharu yang berani dan segar, ‘Stories by Muslim Pro’ pada 9 September 2025.

Inisiatif ini merupakan sebuah hab kreatif yang bertujuan mengetengahkan suara tulen, perspektif yang pelbagai, serta naratif berasaskan pengalaman yang mencerminkan kepelbagaian dan kekayaan kehidupan masyarakat Muslim di seluruh dunia.

Inisiatif ini dilancarkan secara rasmi dalam satu sesi diskusi panel bertajuk ‘Storytelling in the Digital Era’, menampilkan Pengarah Urusan Kumpulan dan Ketua Pegawai Eksekutif Muslim Pro Nafees Khundker dan pembikin filem tersohor Abrar Hussain yang pernah memenangi pelbagai anugerah.

Abrar turut bertindak sebagai juri bagi pertandingan global ‘Stories of the Beloved’, iaitu pertandingan filem pendek dan kandungan digital (UGC shorts).

“Muslim Pro kini telah berkembang bukan sekadar sebagai aplikasi utiliti keagamaan namun kini menjadi teman budaya dan rohani yang dipercayai oleh jutaan pengguna,” ujar Nafees Khundker.

“Stories by Muslim Pro merupakan bab seterusnya dalam perjalanan kami, sebuah platform yang mengetengahkan kisah-kisah yang menginspirasi, menghubungkan dan menyatukan umat Islam merentas geografi, budaya dan generasi.”

Sumber gambar: Muslim Pro

Stories by Muslim Pro Dimula Dengan Tayangan Perdana Dokumentari “Madina: The Enlightened City”

Stories by Muslim Pro membuka tirai dengan tayangan perdana eksklusif dokumentari bertajuk ‘Madina: The Enlightened City’, hasil arahan Abrar Hussain yang terkenal dengan karya ‘One Day in the Haram’ dan ‘One Night in Al Aqsa’.

“Kisah yang diceritakan membentuk jati diri kita dan cara kita berhubung antara satu sama lain.

“Menerusi Madina: The Enlightened City, saya bukan sahaja ingin merakam keindahan dan sejarah kota ini, tetapi juga auranya iaitu nilai kemanusiaan, sifat rendah diri dan pengabdian yang menjadikan Madina begitu luar biasa. Inilah bentuk penceritaan yang melangkaui visual dan menyentuh makna sebenar menjadi seorang Muslim,” katanya.

Dokumentari ini yang boleh ditonton secara eksklusif melalui Muslim Pro mulai 1 Oktober, menjadi permulaan kepada komitmen platform ini dalam menghasilkan dan mengumpulkan naratif bermakna yang menyentuh hati dan menyatukan komuniti.

Sumber gambar: Muslim Pro

Stories by Muslim Pro Lancar Pertandingan Filem Pendek & UGC Shorts ‘Stories of the Beloved’

Di bawah jenama Stories by Muslim Pro, turut dilancarkan ‘Stories of the Beloved’, sebuah festival kandungan digital global yang meraikan bagaimana Islam dihayati, dirasai dan dizahirkan dalam kehidupan seharian.

Inisiatif ini menghimpunkan pembikin filem profesional dan juga pencipta kandungan harian untuk berkongsi perspektif autentik tentang keindahan iman dalam dunia moden.

Pemilihan pemenang dibuat oleh barisan juri antarabangsa yang terdiri daripada tokoh ternama dalam dunia perfileman dan penciptaan kandungan digital. Antara juri tersebut ialah pencipta kandungan digital Malaysia, Fikri ZamRi.

Penglibatan beliau dalam barisan juri antarabangsa menyerlahkan peranan Malaysia dalam membentuk naratif Muslim di peringkat global, sekali gus menegaskan betapa pentingnya suara serantau dalam landskap penceritaan yang pelbagai.

Sumber gambar: Muslim Pro

Undian Bagi UGC Shorts Viewer’s Choice Award Dibuka Hingga 21 September

Muslim Pro kini mengajak rakyat Malaysia dan umat Islam di seluruh dunia untuk mengundi bagi UGC Shorts Viewer’s Choice Award, di mana undian dibuka menerusi aplikasi Muslim Pro bermula dari 9 hingga 21 September 2025.

Penonton boleh membuat pra-belian dokumentari Madina: The Enlightened City mulai 11 September dan mula distrim bermula 1 Oktober, sambil menikmati karya-karya terpilih daripada Stories of the Beloved di Stories by Muslim Pro yang boleh diakses melalui aplikasi Muslim Pro dan platform video Qalbox.

Stories by Muslim Pro: of The Beloved dengan bangganya disokong oleh Gobi Partners.

Muat turun aplikasi Muslim Pro dari Apple App Store atau Google Play Store untuk mengakses Stories by Muslim Pro. Untuk maklumat lanjut, layari laman web Muslim Pro.

