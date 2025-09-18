Alicafé Lantik Remy Ishak Sebagai Duta

Jangan lupa follow channel Telegram TRPbm untuk ketahui updates semasa & relevan!

Alicafé, jenama kopi Tongkat Ali & Ginseng No.1 di Malaysia, menggegarkan semangat rakyat Malaysia dengan pelancaran kempen terbaharu iaitu #KuasaKauKaw meraikan stamina, fokus dan ketahanan lelaki moden Malaysia.

Datuk Remy Ishak bukan sekadar wajah dikenali di layar perak, beliau adalah simbol lelaki Malaysia masa kini. Yakin tetapi merendah diri, bercita-cita tinggi namun berprinsip, moden tetapi tetap berakar pada tradisi.

Yang Amat Dihormati Tengku Dato’ Setia Putra Alhaj bin YAM Tengku Bendahara Azman Shah Alhaj selaku Pengerusi Power Root Berhad berkata, “Datuk Remy melambangkan kualiti yang kami junjung tinggi: tenaga yang tiada batas, ketabahan, serta penghormatan yang mendalam terhadap warisan dan asuhan.”

“Kejayaan beliau selama lebih dua dekad, peranan baharu sebagai seorang bapa, serta kehadirannya yang konsisten dalam masyarakat menjadikan beliau lebih daripada sekadar seorang selebriti.

“Keperibadian jejaka moden yang diamalkan beliau adalah cerminan sebenar lelaki Malaysia masa kini, seorang yang menzahirkan nilai dalam pemikiran, tindakan dan keyakinan.”

Kopi Berkualiti Jadi Pilihan Rakyat Malaysia

Selama lebih 20 tahun, Alicafé sinonim dengan tenaga berasaskan warisan, menggabungkan semangat semula jadi dengan kualiti kopi yang tiada tandingan.

Formula ini menjadikan Alicafé Tenaga Legenda, Gabungan unik Tongkat Ali, Ginseng dan kopi berkualiti pilihan jutaan rakyat Malaysia.

“Saya percaya setiap kejayaan bermula dengan tenaga yang betul. Alicafé melambangkan gaya hidup aktif, bertenaga dan memberi inspirasi yang seiring dengan perjalanan kerjaya saya.

“Menjadi Duta Alicafé bukan sekadar kerjasama komersial, malah cara saya menyokong produk tempatan Malaysia yang sebenar,” kata Datuk Remy Ishak ketika ditanya mengenai penglibatannya bersama Alicafé.

Peranan utama Datuk Remy Ishak dalam iklan komersial menekankan kepercayaan jenama bahawa lelaki sudah pun memiliki kekuatan dalaman, tetapi Tenaga Legenda™ gabungan Tongkat Ali, Ginseng, dan kopi dalam Alicafé memberikan sumber tenaga lebih baik, pantas, dan semula jadi.

Rangkaian Alicafé

Foto: Alicafé

Daripada Serbuk Segera 3-dalam-1 (Original, Lebih Pekat, Karamel, Hazelnut White Coffee) hingga Minuman Sedia Diminum dalam Tin (Original, Kurma Madu), Alicafé menawarkan variasi untuk setiap cita rasa pengguna.

Produk terpilih boleh didapati di pasar raya besar, pasar raya, kedai serbaneka, kedai runcit, stesen minyak, dan kedai isi rumah seluruh negara, memudahkan rakyat Malaysia menikmati kopi tenaga legenda ini pada bila-bila masa.

Alicafé turut menyesuaikan diri dengan keperluan gaya hidup semasa. Pada tahun 2026, jenama ini akan memperkenalkan versi kurang manis, mengekalkan quality yang sama, membolehkan rakyat Malaysia yang mementingkan kesihatan terus menikmati Tenaga Legenda™ Alicafé.

Kongsi cerita viral & terkini bersama kami di media sosial TRPbm Facebook, Twitter, Threads dan Instagram.