Bank Negara Malaysia (BNM) Cipta Inisiatif Open Finance Untuk Agenda Pendigitalan Negara

Bank Negara Malaysia (BNM) sedang menggerakkan inisiatif Open Finance sebagai sebahagian daripada agenda pendigitalan negara.

Melalui Open Finance, rakyat dapat mengawal sendiri bagaimana data kewangan mereka dikongsi, sekali gus membuka jalan kepada perkhidmatan kewangan yang lebih selamat, inklusif, dan inovatif.

Apa Itu Open Finance?

Secara ringkas, Open Finance memberi kuasa kepada pengguna untuk menentukan:

Data apa yang mahu dikongsi.

Dengan siapa?

Untuk tujuan apa?

Berapa lama data itu boleh digunakan?

Sistem ini yang sedang dibangunkan oleh PayNet, membolehkan perkongsian data kewangan secara selamat dan berdasarkan keizinan pengguna tanpa perlu menyimpan atau melihat data tersebut.

Manfaat Kepada Pengguna

Dengan Open Finance, pengguna boleh melihat semua maklumat kewangan mereka dalam satu papan pemuka (dashboard). Ini membantu membuat keputusan kewangan lebih baik, mudah, dan cepat.

Ia juga menggantikan cara lama seperti menghantar dokumen bercetak atau e-mel, sekaligus meningkatkan keselamatan serta pengalaman pengguna.

Open Finance bukan sahaja memudahkan urusan harian, tetapi juga membantu golongan yang kurang mendapat akses kewangan, seperti pekerja gig dan usahawan kecil untuk mendapatkan perkhidmatan lebih sesuai.

Bank juga boleh menilai data transaksi mereka untuk menilai kelayakan kredit dengan lebih adil.

Perjalanan Malaysia Ke Arah Open Finance

BNM sedang menyusun pelan pelaksanaan secara berfasa. Draf Pendedahan (Exposure Draft) dijangka diterbitkan pada separuh kedua 2025 bagi memberi panduan kepada industri.

Pembangunan teknikal sedang dijalankan oleh PayNet bersama tujuh bank utama serta KWSP.

Pelaksanaan awal dijangka bermula pertengahan 2026.

Semua perkongsian data akan tertakluk kepada undang-undang seperti Akta Perlindungan Data Peribadi (PDPA) dan peraturan kewangan sedia ada.

Sistem ini dibina dengan ciri keselamatan tinggi seperti penyulitan data, pengesahan selamat, kawalan keizinan, serta mekanisme aduan yang jelas.

Dengan langkah ini, Malaysia bersedia menjadi peneraju serantau dalam membangunkan ekosistem perkongsian data kewangan yang selamat, telus, dan berpusatkan pengguna.

