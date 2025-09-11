SAIC Motor Malaysia Perkukuh Pasukan Kepimpinan Melalui Pelantikan COO Baharu

Jangan lupa follow channel Telegram TRPbm untuk ketahui updates semasa & relevan!

SAIC Motor Malaysia telah mengumumkan pelantikan Hoffen Yih Ben Teh sebagai Ketua Pegawai Operasi (COO) baharu, berkuat kuasa 9 September 2025.

Pelantikan ini mencerminkan komitmen syarikat untuk memperkukuh pasukan kepimpinan ketika memasuki fasa pertumbuhan seterusnya di Malaysia, dengan tumpuan kepada pengembangan jenama MG. Memperkaya pengalaman pelanggan dan mempertingkatkan perkhidmatan selepas jualan.

Dengan lebih 20 tahun pengalaman dalam industri automotif, Hoffen membawa kepakaran yang mendalam dalam pembangunan produk, strategi pemasaran serta perancangan pengeluaran dan pembuatan tempatan.

Pelantikan ini juga menegaskan fokus SAIC Motor Malaysia untuk memacu strategi jualan dan pemasaran yang lebih mantap, di samping meletakkan asas bagi pengeluaran tempatan.

Usaha itu merangkumi pembinaan ekosistem yang kukuh melalui kerjasama strategik dengan rakan kongsi dan agensi berkaitan, bagi mewujudkan rangka kerja operasi yang mampan dan bersedia untuk masa hadapan.

Hoffen Mempunyai Rekod Prestasi Cemerlang Dalam Automotif

Hoffen, graduan Kejuruteraan Mekanikal dari Kolej Universiti London (UCL), mempunyai rekod prestasi yang terbukti dalam operasi dan perancangan strategik melalui pelbagai jawatan pengurusan kanan yang pernah disandangnya.

Beliau juga merupakan ahli majlis aktif Persatuan Automotif Malaysia (MAA) dan berkhidmat dalam jawatankuasa eksekutif MyZEVA (Persatuan Kenderaan Sifar Pelepasan Malaysia), di mana Hoffen giat memperjuangkan elektrifikasi kenderaan dan kemajuan mobiliti hijau di negara ini.

Foto: Hoffen Yih Ben Teh

“Saya yakin kepimpinan dan pengalaman luas Hoffen akan membawa hala tuju baharu kepada SAIC Motor Malaysia, terutama dalam pembangunan strategik dan penstrukturan organisasi.

“Dengan momentum MG yang semakin meningkat, kami optimis untuk memulakan pengeluaran tempatan tidak lama lagi, satu langkah penting yang akan membolehkan kami memberi perkhidmatan lebih baik kepada pelanggan dan memperkukuh kedudukan MG di pasaran Malaysia,” kata Pengarah Urusan SAIC Motor Malaysia, Emory QiFeng.

Hoffen Akan Percepatkan Hala Tuju Kenderaan Tenaga Hijau SAIC

Sebagai COO, Hoffen akan menyelia operasi jualan, produk dan pemasaran, sambil menerajui inisiatif untuk mengembangkan rangkaian peniaga MG, memperluas portfolio produk serta mempercepatkan pelaksanaan pelan hala tuju kenderaan tenaga hijau syarikat.

Beliau juga akan memberi tumpuan kepada peningkatan titik sentuh pelanggan, memperkenalkan pengalaman runcit yang inovatif dan memacu penyelesaian mobiliti yang mampan serta bersedia untuk masa hadapan, bagi meningkatkan daya saing MG di pasaran tempatan.

“Saya berbesar hati untuk menyertai SAIC Motor Malaysia, sebuah syarikat dengan visi yang benar-benar seiring dengan aspirasi saya. Keutamaan saya adalah untuk mengukuhkan asas organisasi dan membuka potensi sepenuhnya, sambil mewujudkan platform yang kukuh untuk pertumbuhan MG.

“Saya berharap dapat bekerjasama rapat dengan pasukan untuk memacu peluang baharu, menyokong peralihan kepada pengeluaran tempatan dan membantu membentuk masa depan mobiliti di Malaysia,” kata Hoffen.

