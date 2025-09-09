Skechers Friendship Walk 2025 Meriah Di Setia Alam, RM10,000 Disumbang Untuk Sokongan Kanser

Jangan lupa follow channel Telegram TRPbm untuk ketahui updates semasa & relevan!

Pada 9 September lalu, 8,000 peserta telah membanjiri Oval Lawn, Setia City Convention Centre untuk edisi ke-8 Skechers Friendship Walk 2025. Buat julung kalinya diadakan di lokasi ikonik ini, suasana pagi bertukar menjadi lautan biru Skechers, penuh dengan keceriaan, kecergasan dan semangat komuniti.

Tahun ini, acara mengetengahkan tema Hari Sukan dengan dua kategori utama: 10KM Competitive Run untuk pelari berpengalaman, dan 5KM Leisure Walk yang mesra keluarga.

Foto: Skechers

Foto: Skechers

Foto: Skechers

Sepanjang laluan, peserta menikmati aktiviti interaktif termasuk ujian teknologi kasut Skechers, serta permainan nostalgia ala rumah sukan seperti Lumba 8 Kaki, AERO Relay Run dan Tarik Tali.

Acara ini turut dimeriahkan oleh selebriti Jaclyn Victor, bekas atlet badminton Olimpik Chan Peng Soon, serta legenda bola sepak negara Indra Putra, bersama maskot Skechers Tigers dan Sunny Bear yang menambah semangat riang buat semua.

Foto: Skechers

Foto: Skechers

Juara & Pemenang Bertuah

Dalam kategori 10KM Competitive Run, Sanjay Manimaran muncul juara lelaki dengan catatan masa 32:55, manakala Nurul Juliana Shakira Abdul Halim menjuarai kategori wanita dengan masa 40:03. Sorakan bertambah apabila Tan Bing Tatt diumumkan sebagai pemenang hadiah utama dan telah menerima bekalan kasut Skechers setahun bernilai RM6,000.

10KM Men Category.

10KM Women Category.

Lebih daripada sekadar acara kecergasan, Skechers Friendship Walk 2025 turut menyumbang RM10,000 kepada National Cancer Society Malaysia (NCSM) bagi tujuan pendidikan, pencegahan awal, dan sokongan komuniti kanser.

Sumbangan ini menjadi simbol bahawa setiap langkah bukan sahaja untuk kesihatan diri, tetapi juga untuk memberi harapan kepada mereka yang berjuang.

Kongsi cerita viral & terkini bersama kami di media sosial TRPbm Facebook, Twitter, Threads dan Instagram.