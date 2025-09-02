UNIQLO Mid Valley Dibuka Semula Dengan Wajah Baharu

Jangan lupa follow channel Telegram TRPbm untuk ketahui updates semasa & relevan!

Jenama pakaian global, UNIQLO, meraikan satu lagi pencapaian dengan pembukaan semula stor Mid Valley Megamall yang kini tampil dengan konsep dan rekaan baharu.

Kini beroperasi di dua tingkat, stor ini menawarkan pengalaman beli-belah yang lebih selesa dan mesra pelanggan, seiring dengan komitmen UNIQLO untuk memenuhi keperluan harian komuniti di Malaysia.

UNIQLO Mid Valley.

Pelancaran ini turut diserikan oleh Daiyan Trisha, duta jenama UNIQLO Malaysia, bersama rakan kongsi dan wakil komuniti. Persembahan dram Taiko menambah meriah suasana, melambangkan perjalanan 15 tahun UNIQLO di Malaysia.

“Pembukaan semula ini mencerminkan komitmen kami untuk menawarkan LifeWear – pakaian yang ringkas, berkualiti, dan sesuai untuk semua dalam suasana beli-belah yang lebih inklusif dan mudah diakses,” kata Rie Aramoto, Ketua Pegawai Operasi UNIQLO Malaysia.

Dengan wajah baharu ini, UNIQLO Mid Valley bukan sekadar destinasi membeli-belah, ia juga merupakan simbol bagaimana jenama ini terus berkembang bersama rakyat Malaysia, sambil kekal dengan falsafah LifeWear: pakaian ringkas, berkualiti, untuk semua.

