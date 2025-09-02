Alamanda Putrajaya & Mesra Mall Kemaman Rai Hari Merdeka Dengan Ganjaran Menarik!

Jangan lupa follow channel Telegram TRPbm untuk ketahui updates semasa & relevan!

Bersempena sambutan Hari Kemerdekaan Malaysia ke-68, Pusat Beli-Belah Alamanda, Putrajaya dan Mesra Mall, Kemaman kini rancak dengan kempen Merdeka yang penuh warna-warni.

Kedua-dua pusat beli-belah tersebut menyemarakkan semangat patriotik dengan ganjaran istimewa serta pelbagai aktiviti bagi menyatukan komuniti dalam meraikan detik bersejarah ini.

Foto: Kempen Merdeka Pusat Beli-Belah Alamanda & Mesra Mall

Ganjaran Menarik Sempena Merdeka Di Pusat Beli-belah Alamanda

Pusat Beli-Belah Alamanda meraikan ulang tahun kemerdekaan negara yang ke-68 dengan kempen Merdeka sehingga 1 September 2025.

Seluruh pusat beli-belah dihiasi dengan Jalur Gemilang, mewujudkan suasana meriah dengan pengalaman membeli-belah yang istimewa serta ganjaran eksklusif untuk para pengunjung.

Antaranya:

• Ganjaran Merdeka: Pengunjung yang berbelanja RM500 ke atas dalam dua resit di mana-mana kedai terpilih akan menerima T-shirt edisi terhad Merdeka ke-68.

• Ganjaran ’High Spenders’: Pengunjung yang berbelanja RM1,500 ke atas dalam dua resit di mana-mana kedai terpilih akan menerima T-shirt edisi terhad Merdeka ke-68 serta e-Baucar Alamanda bernilai RM50.

Foto: T-shirt edisi terhad Merdeka

Tawaran Ganjaran Di Mesra Mall Sempena Kempen Merdeka

Mesra Mall turut menganjurkan kempen Merdeka sehingga 8 September 2025, dengan hiasan bertemakan Hari Merdeka termasuk ruang foto dan paparan Jalur Gemilang yang menyemarakkan suasana patriotik di seluruh pusat beli-belah.

• ‘Shoppers Rewards Programme’: 500 pengunjung pertama yang berbelanja RM350 ke atas dalam dua resit di mana-mana kedai terpilih boleh menebus T-shirt edisi terhad Mesra Merdeka 2025.

• Hadiah Istimewa Hari Kebangsaan: Pada 31 Ogos 2025, 100 pengunjung pertama di kaunter Concierge pada jam 2.00 petang akan menerima pelekat kereta Jalur Gemilang.

Untuk info lanjut, anda boleh layari pautan di bawah:

Pusat Beli-Belah Alamanda: Web atau Facebook.

Web atau Facebook. Mesra Mall: Web atau Facebook.

