Alamanda Putrajaya & Mesra Mall Kemaman Rai Hari Merdeka Dengan Ganjaran Menarik!
Kempen ulang tahun kemerdekaan di Pusat Beli-Belah Alamanda Putrajaya berlangsung sehingga 1 September manakala di Mesra Mall berakhir pada 8 September ini.
Bersempena sambutan Hari Kemerdekaan Malaysia ke-68, Pusat Beli-Belah Alamanda, Putrajaya dan Mesra Mall, Kemaman kini rancak dengan kempen Merdeka yang penuh warna-warni.
Kedua-dua pusat beli-belah tersebut menyemarakkan semangat patriotik dengan ganjaran istimewa serta pelbagai aktiviti bagi menyatukan komuniti dalam meraikan detik bersejarah ini.
Ganjaran Menarik Sempena Merdeka Di Pusat Beli-belah Alamanda
Pusat Beli-Belah Alamanda meraikan ulang tahun kemerdekaan negara yang ke-68 dengan kempen Merdeka sehingga 1 September 2025.
Seluruh pusat beli-belah dihiasi dengan Jalur Gemilang, mewujudkan suasana meriah dengan pengalaman membeli-belah yang istimewa serta ganjaran eksklusif untuk para pengunjung.
Antaranya:
• Ganjaran Merdeka: Pengunjung yang berbelanja RM500 ke atas dalam dua resit di mana-mana kedai terpilih akan menerima T-shirt edisi terhad Merdeka ke-68.
• Ganjaran ’High Spenders’: Pengunjung yang berbelanja RM1,500 ke atas dalam dua resit di mana-mana kedai terpilih akan menerima T-shirt edisi terhad Merdeka ke-68 serta e-Baucar Alamanda bernilai RM50.
Tawaran Ganjaran Di Mesra Mall Sempena Kempen Merdeka
Mesra Mall turut menganjurkan kempen Merdeka sehingga 8 September 2025, dengan hiasan bertemakan Hari Merdeka termasuk ruang foto dan paparan Jalur Gemilang yang menyemarakkan suasana patriotik di seluruh pusat beli-belah.
• ‘Shoppers Rewards Programme’: 500 pengunjung pertama yang berbelanja RM350 ke atas dalam dua resit di mana-mana kedai terpilih boleh menebus T-shirt edisi terhad Mesra Merdeka 2025.
• Hadiah Istimewa Hari Kebangsaan: Pada 31 Ogos 2025, 100 pengunjung pertama di kaunter Concierge pada jam 2.00 petang akan menerima pelekat kereta Jalur Gemilang.
Untuk info lanjut, anda boleh layari pautan di bawah:
