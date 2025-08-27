Persembahan Yuna, Misha Omar & Ramai Lagi! RIUH Merdeka Diadakan 30 Jam Tanpa Henti Sempena Hari Kebangsaan
Acara RIUH Merdeka ini akan berlangsung pada 30 Ogos (Sabtu), bermula 12 tengah hari hingga 31 Ogos (Ahad), jam 6 petang di Tapak Parkir Monumen Alaf Baru, Putrajaya.
Kementerian Komunikasi melalui MyCreative Ventures (MyCreative) bakal menganjurkan RIUH Merdeka sempena sambutan Hari Kebangsaan 2025 dengan acara unik 30 jam tanpa henti bermula 30 Ogos pada jam 12 tengah hari hingga 31 Ogos, jam 6 petang di Tapak Parkir Monumen Alaf Baru, Putrajaya.
RIUH Merdeka
Sebagai acara sisipan Hari Kebangsaan, RIUH Merdeka membawa gabungan seni, budaya, dan kreativiti untuk menyemarakkan semangat patriotisme serta kecintaan kepada negara.
Ia juga berfungsi sebagai platform buat penggiat seni kreatif dan usahawan tempatan menonjolkan bakat, membuka peluang niaga, dan mengeratkan hubungan komuniti.
Apa Yang Menanti Di RIUH Merdeka?
Anda akan dihiburkan dengan beberapa aktiviti dan persembahan menarik seperti:
- Persembahan Muzik Langsung – Yuna, Misha Omar, Pop Shuvit, Aliff Satar & The Locos, IamNeeta, Datuk Zainalabidin dan ramai lagi.
- 80+ Vendor Tempatan – makanan, minuman, fesyen, aksesori & produk kecantikan.
- Bengkel Kreatif Percuma – aktiviti mesra keluarga sepanjang acara.
- Pertunjukan Bunga Api Ambang Merdeka – kemuncak yang dinanti-nantikan pada malam 30 Ogos.
Dengan sasaran lebih 25,000 pengunjung, RIUH Merdeka menjanjikan suasana penuh warna, dan lokasi di mana seni bertemu komuniti, muzik menyatukan generasi, dan semangat Merdeka diraikan bersama-sama.
