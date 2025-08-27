Bazar Made In KL Raikan Merdeka Dengan Pesta Buku, Seni & Kraftangan!

Jangan lupa follow channel Telegram TRPbm untuk ketahui updates semasa & relevan!

Bazar Made in KL adalah satu acara yang meraikan buku, kraf, seni dan perbincangan santai nan merdeka. Untuk info, pasukan di sebaliknya acara ini merupakan kumpulan yang turut menjayakan KLAB (Kuala Lumpur Alternative Bookfest) yang diadakan setiap tahun.

Edisi pertama Bazar MADE IN KL ini akan berlangsung di Semua House KL selama tiga (3) hari bermula 30 Ogos-1 September 2025, jam 10AM- 8PM.

Dalam pada itu, bazar tersebut turut menampilkan lebih 40 gerai yang terdiri daripada penerbit buku, zine dan komik tempatan, serta pembuat kraftangan dan hasil seni menawan.

Antara penerbit buku yang terlibat adalah:

Manes Wordwords

The Biblio Press

Bundusan Books

Rocky Press/Tokosue

Gerakbudaya

JT Publishing

IBDE

Kemasukan Ke Bazar Made In KL Adalah Percuma

Penjual kraf dan seni pula termasuk Ilham Shines Through Rogueish Cloud, Little Syam, Tan Chee Hon dan Howsanne dan ramai lagi.

Program selama tiga hari ini turut disertai dengan pelancaran dan sesi panel, termasuk:

Kultus Kata (perbincangan tentang novel “Mencari Ramlee”)

(perbincangan tentang novel “Mencari Ramlee”) Moka Mocha Ink (pelancaran buku skrip “Fault Lines”)

(pelancaran buku skrip “Fault Lines”) PEN Malaysia (10 penulis membaca karya tempatan)

(10 penulis membaca karya tempatan) Pelancaran edisi terkini Jurnal Svara

Lebih mengujakan adalah kemasukan adalah percuma bagi setiap pengunjung. Bagi mendapatkan info lanjut, layari Made in KL melalui laman Instagram.

