Kempen ‘Home is Where the Brew is’ Gabungkan Warna Jotun Dengan Kopi ZUS Coffee

Jangan lupa follow channel Telegram TRPbm untuk ketahui updates semasa & relevan!

Jotun Malaysia, yang terkenal dengan inovasi warna serta kerjasama dengan jenama tempatan seperti Pestle & Mortar Clothing dan Christy Ng, kali ini berganding dengan ZUS Coffee untuk meraikan momen indah dalam kehidupan harian.

Menerusi kempen ‘Home is Where the Brew is’, kedua-dua jenama menjemput rakyat Malaysia untuk mengalami gabungan warna, kopi dan gaya hidup yang sempurna dengan mencipta suasana dan memori yang menemani anda setiap momen.

Kempen ‘Home is Where the Brew is’ Diinspirasikan oleh Koleksi ‘Nuances’

Diinspirasikan oleh koleksi warna terbaharu Jotun ‘Nuances’, kempen ini menekankan bagaimana rona warna yang tepat, seperti secawan kopi yang dibancuh sempurna, mampu mengubah suasana ruang, objek yang disentuh, serta emosi sepanjang hari anda.

Kerjasama ini turut memperkenalkan koleksi barangan edisi terhad yang direka bagi memperindah rutin harian anda, tidak kira menghirup kopi secara santai di rumah, di luar, atau menikmati hujung minggu dengan penuh gaya dan keselesaan.

“Menerusi ‘Home is Where the Brew is’, kami ingin menginspirasikan orang ramai bahawa warna bukan sekadar untuk dinding, tetapi merupakan jiwa sesebuah ruang. Warna mencetuskan inspirasi, mencipta memori berharga, serta mengubah momen-momen harian kepada pengalaman kediaman yang indah.

“Koleksi ‘Nuances’ 2025 meraikan segala yang indah, daripada hal-hal kecil seperti kehangatan cahaya pagi yang menyinari ruang, sehinggalah ekspresi berani dengan jaket warna kesukaan anda, dan setiap momen di antaranya.

“Melalui kerjasama dengan ZUS Coffee, kami menghidupkan nuansa tersebut dengan mencipta detik detik kecil yang penuh kebahagiaan, dikelilingi warna yang mencerminkan keperibadian individu,” kata Pengurus Pemasaran Jotun Malaysia & Singapura, Ke Wei Heng.

Sumber gambar: Jotun

Jotun & ZUS Tawar Koleksi untuk Setiap Momen

Jotun Malaysia dan ZUS Coffee telah mencipta koleksi barangan edisi khas yang diinspirasikan oleh palet warna ‘Nuances’, daripada tona pic yang lembut, hijau yang menenangkan sehinggalah biru yang menyegarkan.

Setiap item mencerminkan visi Jotun Malaysia untuk menyatukan warna dengan rutin harian kita.

Mulakan hari anda dengan Morning Booster Pack, yang menyatukan kopi pracampur istimewa ZUS Coffee dengan cawan yang berinspirasikan tona lembut Jotun, mencipta momen sempurna untuk berhenti sejenak dan menghayati hal-hal sederhana yang membahagiakan.

Bawa semangat positif itu ke mana sahaja dengan The Cool Cup, tumbler dwitona yang meniup semangat anda untuk menghadapi kesibukan harian.

The Weekender Pack pula menceriakan hujung minggu anda dengan stoking berwarna-warni yang selesa dan beg tote bergaya.

Sumber gambar: Jotun

Tebus Minuman ZUS Percuma Dengan Pembelian Cat Jotun Terpilih

Bagi meraikan kerjasama ini, pelanggan akan mendapat satu minuman ZUS Coffee percuma dengan setiap pembelian cat Jotun yang terpilih dalam kempen ini.

“Kopi ialah satu ritual yang menenangkan kita, satu momen yang kita cipta di tengah-tengah kesibukan hari.

“Dengan menyatukan ritual ini serta warna Jotun yang menginspirasikan, kami menawarkan cara baharu kepada komuniti untuk menikmati kopi sambil mengekspresikan gaya tersendiri mereka,” kata Pengurus Besar, FMCG & Lifestyle ZUS Coffee Jia Rong Phang.

Koleksi ‘Home is Where the Brew is’ hanya ditawarkan untuk tempoh terhad. Selain minuman ZUS Coffee percuma, pelanggan yang membeli rangkaian produk Jotun Majestic atau Jotashield bernilai RM400 dan ke atas daripada pengedar sah Jotun di seluruh negara antara 1 Ogos hingga 31 Oktober 2025, juga akan menerima ‘Jotun Malaysia x ZUS Coffee Sip & Style Pack’, selagi stok masih ada.

Untuk membuat penebusan, pelanggan hanya perlu memuat naik resit pembelian secara dalam talian untuk pengesahan. Selepas itu, mereka boleh memilih pakej barangan edisi khas yang disukai untuk menceriakan lagi sesi ‘mengopi’ mereka.

Sumber gambar: Jotun

Koleksi Warna ‘Nuances’ 2025 Jotun

‘Nuances’ meraikan butiran halus yang mewarnai kehidupan harian kita. Diilhamkan oleh alam semula jadi dan momen harian, koleksi ini menampilkan 30 rona daripada enam keluarga warna iaitu biru, kelabu, pic, kuning, kuning air dan hijau, yang bukan sahaja memperindah ruang, tetapi juga mencipta suasana seimbang antara kelembutan dan kedalaman.

Tona harmoni ini mencerminkan keindahan setiap momen dan mencipta suasana yang tenteram. Kemasan Majestic Pure Color yang digunakan dalam koleksi ini menjamin ketahanan, serta mengekalkan penampilan ‘super-matte’ yang sofistikated, pilihan sempurna untuk mencipta impak berkekalan di kediaman anda.

Koleksi ini menawarkan palet warna yang membawakan kehangatan emosi dan keseimbangan bagi mengubah suasana sebarang ruang.

Untuk maklumat lanjut tentang pengedar yang mengambil bahagian serta panduan penebusan, layari laman web Jotun.

Untuk mengetahui lebih lanjut tentang ‘Nuances’ dan bagaimana koleksi warna ini boleh mengubah ruang anda, klik [DI SINI].

Kongsi cerita viral & terkini bersama kami di media sosial TRPbm Facebook, Twitter, Threads dan Instagram.