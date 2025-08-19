redBus Food Map Malaysia Dilancarkan, Sesi Panel Bincang Hala Tuju Dunia Kulinari Malaysia

Jangan lupa follow channel Telegram TRPbm untuk ketahui updates semasa & relevan!

Merdeka dan Hari Malaysia bukanlah sekadar cuti umum setiap tahun, tetapi detik yang mengingatkan kita apa ertinya untuk berdiri bersama sebagai rakyat Malaysia.

Kalau ada satu perkara yang boleh menyatukan kita, ia pastinya makanan.

Dari warung dan dapur kampung hinggalah ke gerai tepi jalan, makanan telah mengisi perut keluarga pada waktu susah, mencetuskan persahabatan merentasi budaya, dan menjadi benang halus yang merangkai kepelbagaian kita menjadi satu.

Sesi Panel ‘Populariti vs. Kualiti’ Bincang Hala Tuju Dunia Kulinari Malaysia

Pada zaman di mana trend TikTok dan video tular sering menentukan apa yang terhidang di pinggan kita, satu persoalan timbul. Adakah pilihan makan kita lebih dipengaruhi oleh budaya atau populariti?

Itulah fokus sesi panel baru-baru ini bertajuk “Populariti vs. Kualiti: Mana Satu Jadi Pilihan?”, yang diadakan sempena pelancaran redBus Food Map Malaysia.

Platform baharu ini direka untuk membantu para pengembara meneroka lokasi makanan wajib cuba di seluruh negara.

Panel tersebut menampilkan pengasas bersama myBurgerLab Chin Ren Yi, content creator makanan Hadi Salleh, dan Ketua Pegawai Perniagaan redBus Krishnan Ramaswami, yang berkongsi pandangan tentang hala tuju dunia kulinari Malaysia dan mengapa hidangan yang paling diingati biasanya terselit kisah yang menarik.

Tradisi Masih Bernilai Meski di Era TikTok

Sebahagian daripada kedai makan paling hangat diperkatakan di Malaysia hari ini bukanlah yang sibuk mengejar trend.

Mereka berakar pada tradisi, membuktikan bahawa keaslian tetap menyerlah apabila dihidangkan dengan jiwa dan warisan.

Contohnya Nasi Dagang Atas Tol, Kuala Terengganu. Dahulu sekadar kegemaran di tepi jalan, kini menjadi sensasi nasional hasil pegangan teguh pada tradisi dan rasa.

Kisah kejayaan Nasi Dagang Atas Tol membuktikan, populariti tidak semestinya datang daripada sorakan sendiri di media sosial.

Dengan berpegang pada rasa dan tradisi, pelanggan setia mereka menjadi penggemar paling vokal dalam mencipta ‘buzz’ digital yang jujur.

Sumber gambar: Facebook Nasi dagang atas tol

Rakyat Malaysia Sanggup Merantau Demi Hidangan Sedap

“Makanan menggerakkan kita. Ia antara sebab terbesar rakyat Malaysia mulakan percutian,” kata Ramaswami.

Lupakan cenderamata! Bagi ramai rakyat Malaysia, rancangan bercuti selalunya bermula dengan apa yang hendak dimakan.

Sama ada tarikan emosi terhadap hidangan kegemaran zaman kanak-kanak atau keterujaan mencuba menu tular, makanan mempunyai kuasa untuk mendorong percutian spontan dan misi makan hujung minggu yang panjang.

Contohnya Kafe Bee Hwa, Pulau Pinang terkenal dengan Char Kuey Teow. Hidangan goreng kuali ini menarik barisan panjang dari seluruh negara dengan aroma asapnya yang begitu memikat, dimasak cara lama di atas api arang. Ia membuktikan ada rasa yang memang berbaloi untuk dikejar.

Sumber gambar: Facebook Bee Hwa Cafe

Keaslian Tidak Pernah Hilang, Ia Cuma Berevolusi

“Kita boleh kekal setia pada asal sambil menyesuaikan diri dengan trend — itulah caranya untuk kekal relevan,” kata Hadi Salleh.

Menjadi asli bukan bermakna menolak perubahan. Di seluruh Malaysia, para kreator dan kedai makan sedang memberi nafas baharu kepada rasa-rasa kampung dengan sentuhan moden, membuktikan bahawa tradisi dan relevansi boleh hidup bersama.

Jenama kegemaran ramai bukanlah yang menukar diri demi trend, tetapi yang setia berada di tempat peminatnya mencari.

Contohnya Village Park, Damansara Uptown. Institusi puluhan tahun ini kekal setia pada nasi lemak ikoniknya sambil menjadi kegemaran kaki makan, keluarga, malah para menteri. Tiada gimik. Hanya makanan sedap, dibuat dengan konsisten.

Sumber gambar: Loka

Rasa Tempatan Itulah Yang Menjadikannya Istimewa

Daripada char kway teow Pulau Pinang hinggalah nasi kerabu Kelantan, setiap negeri membawa sentuhan tersendiri ke meja makan.

Di Malaysia, ciri rasa berkait rapat dengan tempat asalnya, yakni dibentuk oleh bahan tempatan, adat, dan komuniti setempat.

Food Map ini meraikan kepelbagaian tersebut, mengajak rakyat Malaysia menjelajah hidangan yang berakar daripada rasa bangga kampung halaman dan diwarisi turun-temurun.

Contohnya Kancil Raja Patin HQ, Temerloh. Lagenda tempatan yang terkenal dengan patin tempoyaknya, dimasak menggunakan resipi keluarga 13 ramuan yang diwarisi turun-temurun. Ia bukan sekadar hidangan, tetapi rasa jiwa Temerloh.

Sumber gambar: Visit Pahang

Fusion Bukan Trend, Tapi Asal Usul Malaysia

Identiti kulinari Malaysia dibentuk oleh ratusan tahun penghijrahan, perdagangan, dan perkahwinan campur.

Jauh sebelum ‘fusion’ menjadi kata kunci, komuniti di sini sudah menggabungkan teknik masakan Cina, rempah Melayu, bahan India, dan warisan kolonial ke dalam hidangan harian.

Menu seperti mee goreng mamak dan nasi kandar bukanlah ciptaan moden, tetapi hasil pertukaran budaya yang hidup dan berterusan.

Contohnya Jonker 88, Melaka. Bertempat di rumah kedai gaya Peranakan, lokasi ikonik ini menghidangkan laksa Baba dan Nyonya.

Rasanya membawa cerita berpuluh tahun sejarah, manakala kunjungan pelanggan yang tak putus membuktikan ia bukan sekadar warisan, tetapi juga sajian kegemaran harian.

Sumber gambar: Go Melaka

Satu Negara, Seribu Rasa di Meja yang Sama

Budaya makanan Malaysia bukan sekadar pelbagai, tetapi penuh maksud. Setiap hidangan memikul kisah penghijrahan, penyesuaian, dan kenangan.

Rasa yang kita nikmati hari ini menjadi bukti bagaimana komuniti pernah berkumpul, mencuba cara baharu, dan akhirnya mencipta sesuatu yang unik untuk kita semua.

Ia bukan hanya tentang apa yang ada di pinggan, tetapi tentang cerita di sebaliknya iaitu yang wajar dinikmati, dikongsi, dan diraikan bersama.

Rujuk redBus Food Map Malaysia Untuk Tempat Makan Best!

redBus Food Map Malaysia kini bersedia menjadi panduan wajib untuk pencinta makanan yang ingin meneroka segalanya, daripada legenda jalanan hinggalah ke lokasi makan terkini.

Baru cuba tempat dari peta ini? Tangkap gambar dan tag @redBus_my di media sosial anda, kami teruja untuk melihat apa yang ada di pinggan anda.

Dan kalau anda sedang merancang trip makan seterusnya, jangan lupa guna kod FOODMAP untuk diskaun RM10 bagi tiket bas melalui aplikasi atau laman web redBus.

Kongsi cerita viral & terkini bersama kami di media sosial TRPbm Facebook, Twitter, Threads dan Instagram.