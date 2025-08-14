RIUH x ASEAN 2025 Angkat Martabat Komuniti Kreatif Asia Tenggara. Pop Up, Vendor & Banyak Lagi Menanti

Jangan lupa follow channel Telegram TRPbm untuk ketahui updates semasa & relevan!

Hari ini (14 Ogos), Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadzil mengumumkan kementeriannya melalui MyCreative Ventures bakal menganjurkan RIUH x ASEAN 2025, acara kreatif terbesar di Asia Tenggara bermula 17 hingga 26 Oktober 2025.

Inisiatif berskala besar ini bukan sahaja membuka ruang kerjasama rentas negara yang menjana peluang baharu dalam komuniti kreatif dan usahawan serantau, malah menghimpunkan elemen seni, kreativiti, muzik dan keusahawanan dari Malaysia serta negara-negara anggota ASEAN.

Acara ini bertepatan dengan visi ASEAN 2025 yang menekankan perpaduan, keterangkuman dan kelestarian.

Aktiviti Menarik Ketika RIUH x ASEAN Berlangsung

Salah satu komponen utama, RIUH x ASEAN Marketplace akan diadakan bermula 22 hingga 26 Oktober 2025 di Kuala Lumpur yang membawa lebih 200 jenama dan 100 vendor makanan dan minuman dari Malaysia, Singapura, Thailand, Indonesia serta Filipina.

Turut serta juga lebih 40 persembahan pentas, 30 bengkel interaktif dan 20 pengaktifan kreatif iaitu platform sesi jaringan industri para usahawan serta penggiat kreatif dari pelbagai negara.

Untuk info, penyertaan kepada pengusaha jenama tempatan akan dibuka bermula 1 September 2025 hingga 1 Oktober 2025.

Selain itu, aktiviti pop-up ‘RIUH Gallery’ bermula 1 Oktober 2025 (tertakluk kepada tarikh-tarikh khusus yang akan diumumkan) di lokasi strategik sekitar Lembah Klang merangkumi persembahan muzik indie, komedi, sesi sastera, puisi (spoken word) serta pameran seni visual.

Inisiatif ini memberi ruang kepada bakat tempatan untuk berkarya dan berinteraksi dengan khalayak.

FrequenSEA Terbuka Secara Percuma Buat Orang Ramai 21 & 22 Oktober Ini

Turut diperkenalkan juga FrequenSEA iaitu persidangan muzik ASEAN yang julung kalinya diadakan pada 21 dan 22 Oktober 2025 di Kuala Lumpur.

Persidangan yang percuma dan terbuka untuk orang ramai ini menyasarkan lebih 200 peserta termasuk pemuzik, penerbit, pencipta kandungan dan pemimpin industri bagi membincangkan masa depan industri muzik Asia Tenggara.

Untuk maklumat lanjut mengenai RIUH x ASEAN, anda boleh layari [DI SINI] atau ikuti akaun Instagram serta Facebook @riuhinthecity dan @mycreativeventures.

