CU Perkenal Letusan Rasa Buah-Buahan Segar Dengan Perisa Minuman Delaffe Baharu

Minuman Kantung nombor satu di Korea, Delaffe kini membawakan letusan rasa buah-buahan dengan kelainan ala Korea ke Malaysia!

Dibawa masuk khas oleh CU, produk minuman ini menampilkan rangkaian perisa buah terbaharu dengan rasa segar buah-buahan yang mudah dinikmati pada bila-bila masa.

Sebagai sebuah kedai serbaneka yang terus menjadi tumpuan popular untuk snek dan minuman Korea terkini, CU membawakan trend Korea yang unik ke pasaran Malaysia.

Untuk info, minuman kantung Delaffe hanya terdapat di cawangan CU di Semenanjung Malaysia, diimport terus dari CU Korea. Serasi dengan budaya makanan tempatan, produk baharu ini juga sesuai dinikmati dalam cuaca tropika Malaysia.

Sumber: CU Malaysia

Perisa Minuman Delaffe Diinspirasi Dari Budaya Di Korea

Menurut Perunding Perniagaan CU Joe Hyun, rangkaian minuman Delaffe diinspirasikan oleh budaya minuman DIY campur-dan-padan yang sedang popular di kedai serbaneka Korea.

Kalau mahukan rasa yang lebih unik, Joe Hyun mencadangkan pembeli untuk padankan minuman berkenaan bersama ais krim atau secawan ais berperisa dari CU.

Perisa Bagi Setiap Minuman Delaffe Yang Baru Dilancarkan

Daripada pilihan rasa lemak manis hingga yang ringan dan menyegarkan, terdapat beberapa pilihan minuman Delaffe untuk semua. Barisan perisa buah-buahan baharu ini terdiri daripada empat perisa yang menyegarkan iaitu:

Kiwi Ade

Masam-masam manis dan segar dengan rasa kiwi. Lebih menyegarkan untuk hari yang panas. Padanan hebat dengan aiskrim CU! Kemanisan berkrim pula menambah kontras kepada rasa Kiwi.

Watermelon Ade

Rasa ringan dan berjus, dengan rasa tembikai yang lembut. Sangat mudah untuk dinikmati dan dicintai. Gandingkan pula dengan secawan ais berperisa CU – Hijau Anggur, Biru Lemon dan Limau Kasturi untuk kombo yang akan menghilangkan dahaga anda serta-merta ketika hari panas!

Mango Ade

Kaya dengan rasa mangga yang menggiurkan. Sesuai diminum apabila menjamu Rose Tteokbokki, gabungan yang mengimbangi rasa pedas dengan sentuhan tropika yang anda pasti tidak akan lupa.

Teh Ais Pic

Sejuk dan menyegarkan dengan rasa pic yang lembut. Nikmati dengan kimbap dan anda akan mendapat hidangan seimbang yang ringan serta berperisa.

Untuk pengetahuan semua, barisan minuman berperisa buah Delaffe tahun ini termasuklah Pear Ade, Peach Lychee Ade serta Green Grape Ade dan boleh didapati di cawangan CU berdekatan.

