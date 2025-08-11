APOLLO Kembali Dengan Gaya Baharu! Lebih Berkrim, Lebih ‘On Point’

Jangan lupa follow channel Telegram TRPbm untuk ketahui updates semasa & relevan!

Snek kegemaran rakyat Malaysia kini tampil segar untuk generasi baharu. Masih dengan rasa yang membesar bersama anda, kini APOLLO hadir dengan tekstur lebih halus, rasa lebih kaya, dan penampilan baharu yang sesuai dengan gaya hidup masa kini.

Logo baharu dengan huruf “O” ikonik melambangkan semangat dan optimisme jenama yang terus relevan, sambil kekal dengan misinya untuk menghidangkan keceriaan dalam setiap kudapan.

Koleksi baharu ini membawakan semua kegemaran klasik dengan ‘upgrade’ menarik:

Wafer Krim Coklat – salutan coklat lebih tebal dan kaya rasa koko.

– salutan coklat lebih tebal dan kaya rasa koko. Wafer Krim Susu – krim susu lembut yang cair di mulut.

– krim susu lembut yang cair di mulut. Jejari Wafer Coklat & Strawberi – rangup, penuh rasa, sesuai dikongsi.

– rangup, penuh rasa, sesuai dikongsi. Kek Lapis Pandan & Coklat – lebih besar, lebih sedap, penuh nostalgia.

– lebih besar, lebih sedap, penuh nostalgia. Perisa Baharu: Wafel Berkrim – rangup berinti coklat atau strawberi.

Didatangkan dalam pek 3, pek 6 dan pek 8 untuk pelbagai situasi, dari snek cepat ketika dalam perjalanan hingga stok pantry seisi keluarga.

Boleh didapati mulai Jun 2025 di mini market, pasar raya dan kedai serbaneka seluruh negara. Dengan harga mampu milik dan kualiti yang dipercayai, APOLLO kekal jadi pilihan semua, satu gigitan pada satu masa.

