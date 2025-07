IPC Tampil Dengan Konsep The Lagom Life, Ingatkan Pengunjung Tentang Hidup Lebih Seimbang

Jangan lupa follow channel Telegram TRPbm untuk ketahui updates semasa & relevan!

IPC kini tampil dengan konsep baharu, The Lagom Life, sebuah pendekatan gaya hidup yang memberi keseimbangan dalam cara pengunjung menerokai, menikmati dan berhubung. Tidak lebih, tidak kurang, sekadar mencukupi.

Pada 9 Julai 2025, IPC Shopping Centre memperkenalkan The Lagom Life sebagai penjenamaan semula yang diilhamkan daripada falsafah hidup masyarakat Sweden. Konsep ini menekankan keseimbangan, kesederhanaan dan tujuan yang jelas dalam menjalani kehidupan seharian.

Berpaksikan idea just the right amount, ia menggalakkan pengunjung untuk santai dalam apa sahaja keadaan, menikmati setiap detik dan membeli dengan lebih bermakna.

Kesederhanaan Dalam Setiap Tujuan

Direka untuk semua pengunjung baik yang mengutamakan keselesaan keluarga, mahu mencari keperluan rumah sambil anak-anak bebas bermain dan meneroka, atau golongan yang gemar mencuba makanan baharu.

Dalam mencari pengalaman unik mengikut minat, mahupun mereka yang suka meluangkan masa hujung minggu dengan tenang bersama orang tersayang, The Lagom Life direka untuk memenuhi semua keperluan tersebut.

“Kehidupan hari ini terasa pantas. Kita perlu bahagikan masa untuk kerja, keluarga, dan urusan rumah. Sebab itu IPC percaya dalam menyediakan alternatif yang lebih seimbang dan bermatlamat,.

“IPC ialah destinasi di mana kesederhanaan bertemu tujuan. Di sini, pengunjung dapat kembali berhubung dengan diri sendiri, orang tersayang dan komuniti dengan cara yang lebih istimewa.

“Kami komited memberi pengalaman membeli-belah seimbang, mampan dan penuh pilihan yang memenuhi keperluan semua,” kata Karyn Lim, Pengurus Besar IPC Shopping Centre.

Lebih Dari Sekadar Tempat Membeli-Belah

IPC bukan hanya sekadar pusat beli-belah. Ia adalah tempat pertemuan yang meraikan keseimbangan hidup dalam suasana tenang, selesa dan tersusun.

Sama ada pengunjung mahu meluangkan masa bersama keluarga, teman atau mencari masa untuk diri sendiri, IPC menawarkan pengalaman bermakna dengan pelbagai ganjaran melalui program loyalti Tack Club di aplikasi IPC.

The Lagom Life, Just The Right Amount

Daripada pengalaman menikmati makanan lazat, deretan kedai menarik sehinggalah inisiatif komuniti, IPC kini lebih dari sekadar pusat beli-belah. Ia menjadi tempat bertemu yang mengutamakan tujuan dan kesederhanaan.

Seiring dengan keperluan pelanggan yang semakin berkembang, IPC terus menambah variasi dengan kehadiran nama-nama baharu seperti Canton Boy, FUIYOH! It’s UNCLE ROGER, Chagee dan Luckin Coffee.

Mereka menyertai jenama popular seperti ChaTraMue, Manjoe Taiwanese Dumplings, Taste of Medan dan Llao Llao. Foodland di Aras LG juga terus menawarkan pilihan menarik seperti Daily Bowl, Dunkin’ Donuts, The Grass, Happy Potato dan New Juice.

Akan datang, Eka Gastrobar dan Pao Xiang Bak Kut Teh akan menambahkan lagi variasi pilihan makanan di IPC.

Ruang Lebih Ceria, Pengalaman Lebih Menarik

Selain pilihan makanan, IPC turut membawa keceriaan dalam pengalaman seharian melalui kedai seperti Träffas Work Pods di Aras 1 Link Bridge, BYD yang bergabung dengan Espresso Lab, MR. DIY Plus, Good Times DIY & Lifestyle Studio dan Play United.

IPC juga bakal tampil dengan Brio Social Club yang menawarkan tujuh gelanggang tertutup pickleball bagi menggalakkan gaya hidup sihat serta merapatkan hubungan antara keluarga dan rakan.

Enam pengecas Tesla EV, empat Supercharger dan dua Destination Charger turut disediakan bagi memudahkan pemilik EV yang berkunjung.

Semua penambahan ini selari dengan komitmen IPC untuk kekal menjadi destinasi bebas tekanan dan memberi keseimbangan buat mereka yang hidup di bandar serba pantas.

Berkonsepkan Keseimbangan Dalam Segala Hal

Dengan gabungan rakan niaga yang dipilih teliti, IPC terus mengekalkan komitmen memberi pengalaman bebas tekanan dan praktikal buat semua pengunjung.

Selari dengan prinsip kelestarian alam sekitar, IPC juga menyediakan Pusat Kitar Semula & Beli Balik (RBBC) serta bengkel artisan dan eko yang diadakan secara mingguan sewaktu musim perayaan.

Ia bertujuan memudahkan serta memberi ganjaran kepada komuniti dalam memupuk tabiat kitar semula.

Rakan niaga seperti H&M juga berkongsi visi ini menerusi program kitar semula pakaian di mana pelanggan boleh menghantar pakaian lama mereka.

Selain kemampanan, IPC juga menekankan soal kemudahan. Kemudahan seperti kereta sorong bayi, skuter berkuasa bateri dan kerusi roda sentiasa disediakan di i-Counter Aras G.

Bilik keluarga turut dilengkapi lantai antibakteria, sistem penapis udara dan ruang menyusu bagi memastikan kebersihan, keselesaan dan penjagaan yang rapi buat semua.

Langkah Ke Hadapan Dengan Lebih Jelas

Dengan penerapan konsep The Lagom Life di setiap ruang dan pengalaman, IPC terus kekal sebagai destinasi komuniti yang mampan dan berkembang selari dengan peredaran masa.

Semua inisiatif ini mencerminkan evolusi IPC dalam menyeimbangkan kejayaan perniagaan dengan tanggungjawab terhadap alam sekitar dan cara hidup yang lebih bermakna.

Untuk maklumat lanjut tentang The Lagom Life, layari www.ipc.com.my atau ikuti IPC Shopping Centre di Facebook, Instagram dan TikTok bagi kemas kini acara dan promosi terkini.

