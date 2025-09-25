Petah Bercakap Seawal Usia 3 Tahun, Ini Rahsia Si Ibu Untuk Latih Si Kecil

Jangan lupa follow channel Telegram TRPbm untuk ketahui updates semasa & relevan!

Buat mereka yang bergelar ibu bapa, sudah tentu anda mahu melihat anak anda membesar dengan baik, bukan sahaja dari aspek kesihatan fizikal tetapi cara mereka bersosial dengan rakan sebaya lain.

Antara masalah yang dilalui kanak-kanak kini adalah masih belum mampu bercakap walaupun sudah mencapai usia satu tahun. Menurut Pakar Pediatrik Dr Nisa Khalil, isu anak lambat bercakap (speech delay) merupakan antara tiga kebimbangan utama ibu ayah yang sering dirujuk ke klinik.

Namun begitu, usah risau kerana masalah pertuturan ini boleh diatasi.

10 Amalan Yang Boleh Bantu Si Manja Fasih Bercakap

Sebelum ini, seorang ibu menerusi akaun Threads (@mylittleworld.my) berkongsi tentang proses pembesaran si kecil yang dilihat membanggakan. Jelasnya, anak kecilnya yang kini berusia tiga tahun, mampu berkomunikasi dan petah berbual sama seperti orang dewasa.

Apabila sebut orang dewasa sudah tentu anda membayangkan perbualan yang fasih dan penuh dengan kosa kata.

Berikut adalah 10 amalan yang dilakukan wanita ini bagi membolehkan anaknya berupaya untuk bertutur seperti itu:

#1. Borak Dengan Si Kecil

Jelas si ibu, dia telah mula berbual dengan anaknya sejak berada dalam kandungan lagi. Ini termasuklah dengan berkongsi tentang segala perkara yang membuatkan ibu gembira dalam rutin harian.

“Saya doa kuat-kuat and baca dalam solat pon kuat-kuat. Hampir semua benda (kongsi) termasuk nak masuk tandas pun saya bagi tahu dia,” ujarnya.

#2. Amalkan Bacaan Al-Quran

Seterusnya adalah mengamalkan bacaan surah Ar-Rahman pada setiap hari. Terdapat juga surah-surah lain seperti Maryam namun Ar-Rahman tidak pernah ditinggalkan walaupun sehari.

“Lepas bersalin baru saya jumpa post kata kalau nak anak pandai cakap, baca Ar-Rahman ayat 1-4,” kongsinya.

#3. Berbual Dengan Anak Selepas Sahaja Dilahirkan

Sejak anak masih bayi, si ibu sudah membiasakan diri berbual dengannya. Setiap perkara yang dilakukan, walaupun kecil akan diceritakan kepada anak sama ada mahu memasak, makan, atau masuk ke tandas.

Setiap pagi pula, si ibu meluangkan masa duduk di balkoni sambil bercerita tentang alam sekeliling termasuklah mengenai pokok, langit, burung dan juga kereta yang dilihat.

Menariknya, antara perkataan pertama yang keluar daripada mulut si kecil adalah ‘pokok’ dan ‘kete’ (kereta).

#4. Kenalkan Si Manja Dengan Flashcard

Sejak bayi berusia sebulan, ibu ini telah menggunakan kad imbas berwarna hitam putih (flashcard black and white) semasa sesi tummy time.

Kaedah ini diteruskan sehingga anak mencecah umur 3-4 bulan. Selepas itu, dia mula memperkenalkan kad imbas dengan warna kontras, dan secara berperingkat beralih kepada kad imbas yang mempunyai pelbagai imej.

Untuk info, tummy time adalah senaman awal bagi bayi yang mana si manja akan diletakkan dalam posisi meniarap ketika mereka dalam keadaan terjaga.

#5. Baca Buku Kepada Anak

Amalan berikutnya adalah dengan membacakan anak tersebut buku sekurang-kurangnya 10 naskhah sehari.

Meskipun hanya mengulangi buku yang sama, ia ternyata memberi kesan besar. Menjelang usia dua tahun, anaknya sudah mampu mengingati semula jalan cerita tersebut.

#6. Bercerita Tentang Pengalaman Sendiri Kepada Si Kecil

Mungkin tidak ramai yang menggunakan kaedah ini, tetapi bercerita tentang sesuatu topik berdasarkan pengalaman ibu ayah juga mungkin membantu anak bercakap dengan lancar.

Dengan cara itu, anak anda mampu ingat segala pengalaman tersebut dan menceritakannya semula kepada orang lain.

“Contohnya kami pernah bercuti ke Jepun masa dia umur setahun. Saya selalu ulang cerita tentang Minions, hotel, Shinkansen dan macam-macam lagi. Sekarang dia boleh ingat setiap butiran mengenai percutian kami dan boleh menceritakan balik kepada orang lain dia pernah menaiki Shinkansen, dan kereta api itu sangat laju dan sebagainya,” kongsi si ibu.

#7. Tidak Menyekat ‘Screen Time’ Anak Sepenuhnya

Seperti yang anda tahu, segelintir ibu bapa tidak menggalakkan anak mereka menghabiskan masa di depan skrin dengan menonton kartun animasi dan sebagainya.

Namun menurut ibu ini, screen time yang diberikan di bawah pantauannya telah membantu si kecil belajar perkataan-perkataan baharu.

“Saya bagi dia tengok Miss Rachel sejak umur 6 bulan. Memang dia suka sangat, dan banyak perkataan yang dia belajar dari siaran tu. Menyanyi, tepuk tangan, lambai tangan.

“Tapi saya tetap pantau sampai sekarang apa yang dia tengok. Buat masa ni dia masih melekat dengan 1-2 rancangan kegemaran je dan tak susah pun nak alihkan dia daripada skrin,” katanya.

#8. Ajar Si Kecil Tentang Emosi Manusia

Sejak bayi lagi, si ibu sudah sudah mula mengajar anaknya tentang emosi seperti marah, sedih dan gembira. Kini apabila si manja berasa gembira, dia boleh menyatakan sendiri bahawa dirinya sedang ‘happy’.

Begitu juga apabila berasa tidak selesa atau meragam, dia sudah tahu apa yang diinginkan sama ada ia kerana lapar, marah atau berasa sedih atas sebab tertentu.

#9. Kenalkan Anak Dengan Aktiviti Montessori

Dalam masa sama, wanita itu mendedahkan anak dengan aktiviti montessori seperti gunting dan tampal, messy play, bermain tanah dan juga lego.

Namun, ketika aktiviti berlangsung, si ibu akan memilih untuk berdiam diri dan membiarkan si kecil asyik bermain. Pada waktu inilah segala perkataan yang pernah didedahkan akan mula keluar satu persatu dari mulut anak semasa bermain.

Buat anda yang tidak tahu, montessori adalah aktiviti pembelajaran berpusatkan kanak-kanak yang memberi fokus kepada kebebasan dan kreativiti melalui deria.

#10. Masukkan Anak Ke Taska Atau Pra-sekolah

Taman Asuhan Kanak-kanak (TASKA) dan pra-sekolah juga memainkan peranan penting dalam mengajar anak untuk bertutur dengan baik. Jelas si ibu, sejak mendaftarkan anaknya ke pra-sekolah semasa berumur 2 tahun, kemahiran bersosial dan kosa kata sudah pun bertambah baik.

Bukan itu sahaja, si kecil juga sudah tidak takut untuk berinteraksi dengan orang lain.

Paling penting adalah usaha dan tawakal. Jangan putus asa ya ibu ayah semua! Percaya bahawa Allah SWT akan membantu urusan si kecil untuk bertutur dengan baik.

