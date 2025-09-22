Influencer Kongsi Petua Redakan Selesema & Kahak Anak, Guna Bawang Je!

Jangan lupa follow channel Telegram TRPbm untuk ketahui updates semasa & relevan!

Ibu ayah mesti rasa sedih melihat anak-anak dalam keadaan tidak sihat, apatah lagi apabila mereka selesema sehingga kahak tersekat di dalam hidung dan tekak.

Keadaan itu memang membuatkan anak-anak tidak selesa sampaikan nak tidur pun tak boleh sebab sukar untuk bernafas.

Kadangkala dah bagi makan ubat dan cuba macam-macam pun anak masih tak dapat keluarkan kahak tu. Memang stres betul!

Influencer Jumpa Petua Guna Bawang Holland Untuk Kurangkan Selesema

Jadi, apa yang ibu ayah boleh buat sekiranya anak mengalami masalah kesihatan sedemikian?

Selain daripada memberi ubat-ubatan over-the-counter (OTC), ibu ayah juga boleh amalkan petua ‘home remedy’.

Ini adalah seperti yang dikongsikan oleh pempengaruh Ainee Suhaidi menerusi hantaran di TikTok (@ttbcatwoman).

Katanya dia mempelajari petua itu hampir 10 tahun lalu, apabila anak saudaranya yang berumur setahun dua ketika itu menjadi amat tidak sihat sewaktu mereka melancong ke luar negara.

Kanak-kanak perempuan itu mengalami demam beserta selesema dan kahak. Pun begitu, keadaannya tidak beransur sembuh walaupun setelah diberi ubat-ubatan.

Melihat keadaan anak saudaranya itu, dia telah melakukan carian di Google sebelum menjumpai petua yang menggunakan bawang Holland dan ianya memang berkesan.

Ini Petua Guna Bawang Holland Untuk Redakan Selesema Anak

Katanya, petua itu amat sesuai untuk kanak-kanak yang mengalami demam dan selesema dengan kahak yang banyak sehingga menyebabkan sukar untuk bernafas.

Dengan menggunakan bawang Holland itu, cara-caranya mudah sahaja.

Anda hanya perlu mengupas kulit bawang tersebut dan memotongnya kepada empat bahagian.

Kemudian letakkan bawang yang telah dipotong itu di tepi katil atau di bahagian atas bantal berhampiran tempat tidur anak.

“Bilik korang memang akan bau bawang tu. Tapi esoknya selesema terus hilang. Tak ada kahak, tak ada selesema, tak ada apa,” katanya dengan teruja.

Ainee mempercayai bahawa bawang Holland yang dipotong itu dapat membunuh kuman yang terdapat pada udara.

Tambahnya lagi, bahan masakan itu juga mampu menyingkirkan kahak yang terdapat di dalam hidung dan paru-paru anak.

“I buat ni baru semalam je untuk Ayva (anak saudara). Pagi ni terus hilang selesema. Kering je. Tak keluar hingus, tak bersin pun hari ini,” katanya.

Wanita Kongsi Anak Muntah Kahak Lepas Cuba Petua Ini

Menjenguk ke ruangan komen, ada yang bertanya sama ada bawang tersebut boleh digunakan semula untuk memasak.

Namun Ainee menegaskan agar bawang itu dibuang kerana ia telah terdedah kepada pelbagai bakteria.

Seorang wanita pula telah mencuba petua itu terhadap anaknya yang mengalami selesema dan kahak sehingga terpaksa menjalani ujian darah.

“Dah cuba memang menjadi. Dia muntahkan semua kahak lepas dua jam letak (bawang) dalam bilik. Alhamdulillah dapat tidur lena,” ujarnya.

Malah, segelintir individu turut berkongsi petua lain yang diamalkan menggunakan bawang.

Salah satunya adalah dengan mengelap badan dan tuam di kepala menggunakan tuala yang telah direndam air bawang.

Seorang lagi berkata dia akan memakan banyak hidangan bersama bawang merah dan bawang Holland mentah.

Tiada Bukti Saintifik Bawang Mampu Rawat Influenza – KKM

Pun begitu, Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM) sebelum ini pernah berkongsi bahawa tiada kajian saintifik yang membuktikan bawang menyerap kuman di udara.

Bekas Timbalan Menteri Kesihatan Dr Lee Boon Chye juga menyatakan perkara sama selepas timbul dakwaan yang penggunaan bawang merah mampu merawat Influenza.

Namun, beliau berpendapat adalah tidak salah untuk mengamalkan petua meletakkan hirisan bawang berkenaan dengan syarat ianya tidak berlebih-lebihan.

“Kita tiada bukti saintifik yang menunjukkan petua (penggunaan bawang merah) banyak membantu walaupun kita tak halang ia sebab ia tidak akan jejaskan kesihatan,” katanya dipetik Bernama.

