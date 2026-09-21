Rakyat Malaysia Buka Restoran Nasi Kandar Halal Di Phu Quoc, Vietnam

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Pulau terbesar di Vietnam, Phu Quoc, kini menjadi salah satu destinasi pilihan rakyat Malaysia bagi percutian di Asia Tenggara.

Bukan sahaja digemari bagi keindahan semula jadinya, malah Phu Quoc turut menawarkan pelbagai lokasi yang mesra keluarga, termasuk taman tema VinWonders yang seakan-akan Disneyland.

Namun buat umat Islam, mencari makanan halal di Phu Quoc mungkin menjadi satu cabaran kerana tidak banyak restoran halal yang tersedia di pulau itu.

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2 Rakyat Malaysia Sedar Potensi Restoran Halal Di Phu Quoc

Dalam mengatasi isu ini, seorang usahawan Malaysia tampil membuka restoran halalnya sendiri, Mina Nasi Kandar Halal, di bandar utama pulau itu.

Restoran yang dibuka sejak 28 Julai lalu dimiliki oleh Dr Nash Ramesh, 52, dari Taiping, Perak dan seorang rakan kongsi yang berasal dari Langkawi, Kedah.

Menurut Nash, mereka melihat potensi untuk membuka sebuah restoran halal apabila berkunjung ke Phu Quoc sebelum ini.

“Selepas meluangkan masa tiga hari di Phu Quoc, kami merasakan pilihan makanan di sini agak terhad walaupun terdapat beberapa restoran halal.

“Jadi kami mahu menawarkan alternatif buat para pengunjung, khususnya mereka dari Malaysia atau pelancong yang pernah berkunjung ke negara kita dan menikmati hidangan tempatan kita,” katanya.

Memetik MalayMail, Nash berkata dirinya sebagai rakyat Malaysia dan rakan kongsinya yang merupakan seorang Muslim membuatkan mereka memahami betapa pentingnya makanan halal buat pelancong Islam.

Foto: Mina Nasi Kandar Halal

Restoran Tepati Syarat Pensijilan Halal Vietnam

Mengulas tentang penggunaan bahan halal di restorannya, dia berkata ayam dan daging dibeli secara eksklusif dari Halal Mart, sebuah ahli Halal Vietnam yang turut diiktiraf oleh Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM).

Di samping itu, pihak berkuasa tempatan juga menjalankan pemeriksaan hampir setiap bulan bagi memastikan restoran tersebut mengikuti syarat pensijilan halal yang ditetapkan.

Tambah Nash, tiada masalah baginya untuk mendapatkan bahan kering khususnya rempah-ratus, kerana dia memiliki perniagaan logistik di Ho Chi Minh dan merupakan pengedar tunggal bagi sebuah jenama rempah terkenal Malaysia di negara itu.

“Saya bagaimanapun masih balik ke Malaysia setiap beberapa bulan sekali untuk membeli bahan yang sukar didapatkan di sini, seperti belacan yang digunakan dalam beberapa hidangan termasuk sambal belacan yang dihidangkan bersama ulam,” jelasnya yang sudah 12 tahun menetap di Vietnam.

Mina Nasi Kandar Halal Restoran Nasi Kandar Pertama Di Vietnam

Dengan pembukaan Mina Nasi Kandar Halal, kedai itu menjadi restoran Malaysia pertama di Phu Quoc.

Bukan itu sahaja, ia turut menjadi kedai nasi kandar pertama yang dibuka di Vietnam, serta telah meraih kedatangan ramai pelancong dari serata dunia termasuk Brunei, Singapura, India, China dan negara-negara Arab.

Bagi mengekalkan rasa yang autentik, Nash telah membawa empat orang cef dari Malaysia untuk membantu menyediakan hidangan ditawarkan.

Malah, isterinya yang merupakan rakyat Vietnam, Van Anh, 37, turut mempelajari resepi hidangan Malaysia sejak berkahwin 15 tahun lalu.

Harga Hidangan Berpatutan Bagi Kawasan Pelancongan

Bukan sahaja menyediakan hidangan tempatan Malaysia seperti nasi lemak, mi goreng dan roti canai, Mina Nasi Kandar Halal turut menawarkan makanan Vietnam termasuk pho dan banh mi.

“Kami juga menerima respons positif dari warga tempatan, terutamanya bagi roti canai, yang disediakan di hadapan pelanggan dan dijual dari harga bermula 30,000 dong Vietnam (RM4).

“Ramai juga yang kini lebih mengenali nasi kandar kerana mereka telah berkunjung ke Malaysia sebelum ini. Bagi pilihan lauk, hidangan popular termasuk ayam kicap, ayam madu, ayam berempah dan daging kicap. Manakala minuman teh tarik, teh O, Nescafe dan limau ais sering menjadi minuman pilihan ramai,” katanya.

Selain menyediakan hidangan ala carte, Mina Nasi Kandar Halal juga menawarkan servis bagi kunjungan berkumpulan.

Antara pilihan lauk di Mina Nasi Kandar Halal.

Restoran Ubati Kerinduan Nash Untuk Berinteraksi Dengan Rakyat Malaysia

Membawa nama sebagai sebuah restoran halal, Mina Nasi Kandar Halal turut menyediakan surau buat para pelanggan yang rata-ratanya merupakan orang Islam.

“Restoran ini juga meredakan kerinduan saya untuk bertemu dan bersembang dengan rakyat Malaysia yang semakin ramai memilih untuk bercuti ke Phu Quoc, lebih-lebih lagi selepas perkembangan restoran halal,” katanya.

Mina Nasi Kandar Halal

Lokasi: 124 Tran Hung Dao Alley, Duong Dong, Phu Quoc, An Giang, Vietnam

124 Tran Hung Dao Alley, Duong Dong, Phu Quoc, An Giang, Vietnam Waktu Operasi: Setiap hari, 8am-10pm

Setiap hari, 8am-10pm TikTok: Mina nasi kandar

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