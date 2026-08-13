Kolaborasi Merdeka Luckin Coffee x Kisah Bawah Tanah: Lancar 4 Episod Mini & Minuman Citarasa Tempatan

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Boleh dikatakan rata-rata rakyat Malaysia pasti mengetahui legenda zaman dahulu yang agak menyeramkan.

Namun pengalaman itulah yang membuatkan setiap daripada kita menjadi seorang ‘anak Malaysia’ sejati!

Bersempena bulan kemerdekaan, jenama minuman terkenal Luckin Coffee, dalam satu kolaborasi bersama siri animasi ‘Kisah Bawah Tanah’, menggabungkan citarasa tempatan dengan cerita rakyat.

Dengan tema “Rasa Kita, Cerita Kita”, kempen Merdeka ini dijalankan demi meraikan kebanggaan dan identiti negara.

Kisah Bawah Tanah Suntik Kelucuan Dalam Menceritakan Semula Kisah Seram Tempatan

Walaupun rakyat Malaysia mungkin dibesarkan dengan kisah mistik yang menyeramkan seperti hantu pontianak, pocong dan hantu raya, namun ‘Kisah Bawah Tanah’ membawa watak-watak legenda ini dalam bentuk komedi.

Dengan pendekatan yang berbeza, watak-watak ini tidak lagi kelihatan menakutkan, tetapi diberikan personaliti serta situasi harian yang lebih dekat dengan kehidupan rakyat Malaysia.

Dibangunkan selama 10 tahun sebelum diterbitkan di bawah Animasia Studio dan ditayangkan menerusi Astro, siri animasi tempatan ini kini turut ditayangkan di Thailand di saluran Boom.

Kelainan yang dibawa oleh ‘Kisah Bawah Tanah’ sememangnya menjadi punca kejayaan animasi itu sehingga turut menarik hati pihak Luckin Coffee untuk dijadikan sebagai rakan kongsi sempena bulan kemerdekaan.

Antara pelakon suara Kisah Bawah Tanah, Sufiyan, Tashbunny, dan Papi.

Ketua Pegawai Eksekutif Luckin Coffee Malaysia, Dr. Jeff Lim Chee Lip, berkata mereka turut tersentuh dengan bakat dan jiwa tempatan yang menghasilkan siri animasi tersebut.

“Kisah Bawah Tanah lahir daripada rasa cinta yang mendalam terhadap cerita rakyat Malaysia, terutamanya kisah-kisah nostalgia yang membesarkan ramai antara kita. .

“Melihat watak-watak ikonik ini melangkah ke dalam premis Luckin Coffee amat memuaskan, dan kami berharap ia dapat mengukir senyuman mesra serta mengimbau kenangan indah buat pelanggan kami sambil menikmati secawan kopi yang benar-benar beridentitikan Malaysia,” katanya.

Sementara itu, Pencipta Bersama Kisah Bawah Tanah, Hendra Wardi, menyifatkan peluang untuk melihat watak-watak siri tersebut keluar daripada skrin dan berada di cawangan Luckin Coffee sebagai satu impian yang menjadi kenyataan.

“Semasa Kisah Bawah Tanah diwujudkan, kami mahu mengambil kisah-kisah hantu tempatan kegemaran kami dan menunjukkan kepada dunia betapa menariknya cerita rakyat Malaysia.

“Bekerjasama dengan jenama global yang turut berkongsi komitmen untuk mengagungkan bakat tempatan menjadikan Merdeka tahun ini benar-benar istimewa,” ujarnya.

Hendra Wardi dan Elleen Ch’ng berkongsi inspirasi di sebalik kolaborasi Merdeka “Rasa Kita, Cerita Kita”.

Empat Episod Mini ‘Kisah Bawah Tanah’ Ketengahkan Nilai Teras Rakyat Malaysia

Kolaborasi ini bukan sahaja ditunjukkan menerusi hiasan di premis dan produk, tetapi turut diterjemahkan menerusi kandungan khas yang dihasilkan.

Sempena kempen Merdeka, empat episod mini di bawah tema “Rasa Kita, Cerita Kita” telah dihasilkan, dengan setiap episod mengetengahkan nilai-nilai teras rakyat Malaysia iaitu semangat, jiwa, ketahanan, dan keharmonian.

Siri ini turut menampilkan kemunculan khas watak-watak dari ‘Kisah Bawah Tanah’ seperti Sam, Zack, Ina, Tok Mart, Vincent, dan Pocing, yang bersatu dalam mengatasi cabaran.

Orang ramai boleh menonton kesemua empat episod khas ini menerusi laman media sosial Luckin Coffee sepanjang tempoh kempen berlangsung.

Luckin Coffee Perkenal Menu Citarasa Tempatan Sempena Merdeka

Di Malaysia, selalunya mesti tak lengkap suatu sambutan tanpa makanan atau minuman dengan citarasa tempatan kan?

Sempena kolaborasi khas bulan Merdeka ini, Luckin Coffee bakal memperkenalkan menu ciptaan tempatan secara bergilir sepanjang Ogos dan September.

Siri pertama akan dilancarkan pada 14 Ogos iaitu Siri Gula Melaka yang menggabungkan gula kabung berkaramel yang autentik. Semestinya rasa yang amat dekat di hati rakyat Malaysia!

Dua menu di bawah siri ini ialah:

Gula Melaka Shakerato: Digoncang segar dan dihidangkan sejuk, mengimbangi lapisan buih espreso dengan asas kelapa yang halus serta lapisan gula melaka yang kaya dan lazat.

Digoncang segar dan dihidangkan sejuk, mengimbangi lapisan buih espreso dengan asas kelapa yang halus serta lapisan gula melaka yang kaya dan lazat. Gula Melaka Latte: Secawan kopi harian yang seimbang di mana espreso panggang gelap (dark roast) bertemu dengan gula kabung beraroma aspal untuk kemasan yang menenangkan dan manis secara halus.

Barangan Edisi Terhad Kisah Bawah Tanah Ditawarkan Di Semua Cawangan Luckin Coffee

Peminat Kisah Bawah Tanah juga berpeluang membawa pulang barangan dagangan edisi terhad yang menggabungkan karakter-karakter ceria daripada siri tersebut dengan estetika spooky-chic.

Antara barangan yang ditawarkan termasuk pelekat timbul, payung, dan tote bag plushie.

Koleksi tersebut boleh didapati di semua cawangan Luckin Coffee serta menerusi aplikasi mudah alihnya bermula 14 Ogos 2026, untuk tempoh terhad dan selagi stok masih ada.

Untuk maklumat lanjut, sila kunjungi cawangan Luckin Coffee terdekat anda atau ikuti Luckin Coffee Malaysia di saluran media sosial rasmi.

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