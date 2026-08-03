MODU Buka Cawangan Kedua Di KLGCC, Tawar 13 Variasi Samgyetang & Konsep Ayam Panggang Premium

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Selepas mencipta fenomena menerusi cawangan pertamanya di The Exchange TRX, MODU kini mengorak langkah dengan membuka cawangan kedua di KLGCC Mall.

Ia sekaligus memperkenalkan konsep menjamu selera lebih eksklusif tanpa meninggalkan identiti asalnya sebagai restoran premium samgyetang pertama di Malaysia.

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MODU KLGCC mampu memuatkan kira-kira 100 pelanggan, lengkap dengan bilik VIP serta ruang makan yang lebih tenang dan selesa.

Terletak di ruang seluas 5,500 kaki persegi yang menghadap padang golf KLGCC, restoran ini diinspirasikan daripada seni bina tradisional Hanok Korea dengan sentuhan moden.

Tawar 13 Variasi Samgyetang

Cawangan baharu ini menampilkan 13 variasi samgyetang, iaitu koleksi terbesar pernah diperkenalkan oleh MODU.

Selain menu klasik seperti Hanbang Samgyetang, pelanggan juga boleh menikmati pilihan premium seperti Truffle Samgyetang, Black Garlic Samgyetang, Black Chicken Samgyetang, Abalone Samgyetang dan Black Chicken & Octopus Samgyetang.

Dua Menu Eksklusif Hanya Di KLGCC

Foto: MODU KLGCC

Sebagai tarikan utama, MODU KLGCC memperkenalkan dua menu baharu yang hanya ditawarkan di cawangan ini.

Scorched Rice Samgyetang (Nurungji) menggabungkan nasi kerak rangup dengan sup samgyetang yang direbus selama 12 jam, menghasilkan gabungan tekstur rangup dan kuah yang kaya dengan rasa.

Foto: MODU KLGCC

Sementara itu, Curry Laksa Samgyetang menawarkan kelainan menerusi gabungan samgyetang Korea dengan rasa kari laksa Melayu dan Nyonya.

Hidangan ini turut disajikan bersama taupok serta taugeh bagi memberikan sentuhan tempatan yang lebih dekat dengan selera rakyat Malaysia.

Foto: MODU KLGCC

Konsep Ayam Panggang Arang Buat Pertama Kali

Bukan sekadar samgyetang, MODU KLGCC turut memperkenalkan konsep ayam panggang premium yang dimasak menggunakan arang.

Foto: MODU KLGCC

Setiap bahagian ayam dipanggang secara individu oleh cef terlatih bagi memastikan tekstur, kelembutan dan rasa semula jadinya dikekalkan.

Antara menu utama ialah Signature Grill Set berharga RM150, yang merangkumi enam bahagian ayam premium seperti paha ayam, paha ayam perap, chicken tender, pedal ayam dan tulang rawan ayam, lengkap bersama sos istimewa MODU.

Turut ditawarkan ialah Smoked Chicken (RM78) serta pilihan bahagian ayam secara individu pada harga antara RM25 hingga RM48.

Kekal Dengan Falsafah Hidangan Kesihatan Korea

Foto: MODU KLGCC

Walaupun tampil dengan konsep baharu, MODU mengekalkan falsafah asalnya yang berteraskan hidangan pemulihan tradisional Korea atau boyang-sik.

Setiap mangkuk samgyetang disediakan menggunakan ayam organik, sup tulang yang direbus perlahan selama 12 jam, herba perubatan Korea asli serta bahan premium.

Semua hidangan juga menggunakan bahan yang diperakui halal dan mengamalkan konsep No Pork, No Lard, No Alcohol, menjadikannya sesuai dinikmati oleh pelbagai lapisan masyarakat.

Set Perkongsian Untuk Dua Orang

Bagi mereka yang ingin mencuba pelbagai menu, MODU turut menawarkan 2-Gather Sharing Set pada harga RM175 untuk dua orang.

Set ini merangkumi dua pilihan samgyetang, satu hidangan sampingan untuk dikongsi, satu teko minuman untuk dua orang serta pencuci mulut tradisional Korea, Yagkwa, yang diperbuat daripada madu, halia dan kayu manis.

Terus Raih Perhatian Antarabangsa

Foto: MODU KLGCC

Foto: MODU KLGCC

Hidangan Ogol-gye Samgyetang turut mendapat perhatian selepas dipaparkan dalam drama Korea Bon Appétit, sekali gus mengukuhkan lagi imej samgyetang sebagai hidangan yang sinonim dengan pemulihan dan kesejahteraan tubuh.

Dengan pembukaan cawangan KLGCC, MODU bukan sekadar menambah lokasi baharu, malah memperkenalkan pengalaman gastronomi Korea yang lebih moden menerusi gabungan inovasi kulinari, seni bina tradisional dan falsafah makanan berteraskan kesihatan.

Fakta Menarik Tentang MODU

MODU meraikan tradisi boyang-sik 보양식 – makanan penyembuhan Korea – dengan mengangkat Samgyetang ke tahap yang lebih halus dan moden. Sup ayam ginseng popular ini digemari kerana kuasa pemulihannya.

Dan di MODU, ia disediakan dengan ketelitian tinggi dan sentuhan elegan.

Setiap mangkuk Samgyetang dimasak perlahan selama berjam-jam, menghasilkan sup pekat dan kaya kolagen yang menyegarkan tubuh, menguatkan imuniti dan mengembalikan tenaga.

Ia lebih daripada sekadar hidangan di mana akan memberikan anda pengalaman deria yang menggabungkan tradisi, kemodenan dan keselesaan.

Sejak pembukaannya, MODU menjadi sensasi media sosial dan destinasi wajib buat pencinta K-food.

Outletnya di Mandarin Gallery sering tular di platform seperti The Straits Times, Eatbook.sg, HungryGoWhere, dan banyak lagi, memuji MODU sebagai pelopor “luxury Korean wellness dining”.

MODU, KLGCC Mall

Alamat: Level 3-11, KLGCC Mall, Bukit Kiara, Kuala Lumpur

Level 3-11, KLGCC Mall, Bukit Kiara, Kuala Lumpur Instagram: @modu.klgcc

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