Secret Recipe Lancar Set WFH Dengan SRGO! Pick Up Untuk Hidangan Hari Bekerja

Seiring dengan semakin banyak organisasi yang melaksanakan dasar bekerja dari rumah (WFH), cabaran harian sering melibatkan jadual padat dengan mesyuarat berturut-turut, kekangan masa untuk menyediakan makanan, serta kesukaran keluar beratur ketika waktu puncak makan tengah hari.

Set WFH oleh Secret Recipe membolehkan pelanggan menjadualkan pesanan lebih awal, kekal fokus sepanjang hari, dan mengambil hidangan segar pada waktu pilihan tanpa perlu beratur atau menunggu.

“Kami memahami bahawa mengimbangi jadual kerja dari rumah yang sibuk boleh menjadi mencabar, jadi kami ingin menawarkan penyelesaian waktu makan yang lebih mudah.

“Set WFH ini membolehkan pelanggan membuat tempahan awal dan mengambil makanan pada waktu pilihan tanpa mengganggu aliran kerja mereka,” kata Ryan Chung, Pengurus Pemasaran Secret Recipe.

Set Makan Serba Baharu

Set kombo yang mengenyangkan dan praktikal untuk hari bekerja, Set Makan didatangkan dengan satu hidangan utama serta sepotong kek.

Ditawarkan pada harga bermula RM22.50, ia sesuai untuk waktu makan tengah hari atau petang yang sibuk.

Pelanggan boleh memilih daripada pelbagai pilihan popular termasuk Grilled Black Pepper Chicken, Shrimp Aglio Olio, serta pelbagai variasi nasi goreng dan mi mengikut selera masing-masing.

Untuk melengkapkan hidangan, pilihan kek turut merangkumi Marble Cheese, Hokkaido Triple Cheese, serta kegemaran ramai seperti Chocolate Banana dan Choc Cheese Berries.

Dengan tambahan RM5, pelanggan juga boleh menikmati minuman menyegarkan daripada pilihan yang tersedia.

Set Teh WFH A & B

Bagi yang mencari snek ringan untuk menceriakan hari, dua pilihan Set Teh WFH ditawarkan sebagai teman waktu rehat di antara tugasan.

Bermula dari RM15, set ini merangkumi satu potong kek dan satu minuman terpilih, sesuai sebagai hidangan ringkas sepanjang hari bekerja.

Set Teh A sesuai untuk penggemar kek klasik Secret Recipe seperti Chocolate Fudge dan New York Cheese.

Manakala Set Teh B pula ditujukan kepada pencinta pilihan premium, termasuk Salted Caramel Macadamia Cheese dan Thai Milk Tea Cake, bersama minuman segar pilihan.

Dengan Set WFH ini, Secret Recipe menawarkan pengalaman makan yang lebih mudah dan tanpa kerumitan ketika bekerja dari rumah.

Pelanggan hanya perlu memilih cawangan terdekat dan menjadualkan waktu pengambilan lebih awal untuk menjimatkan masa.

