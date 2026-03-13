Warisan & Tradisi: The Coffee Bean & Tea Leaf Perkenal ‘Fes-table of Berkat’ Sepanjang Ramadan & Raya

Jangan lupa follow channel Telegram TRPbm untuk ketahui updates semasa & relevan!

Bersempena Ramadan dan Raya tahun ini, The Coffee Bean & Tea Leaf Malaysia menghidupkan semangat tersebut menerusi kempen ‘Fes-table of Berkat’, yang menampilkan pelbagai minuman istimewa, menu bermusim serta koleksi eksklusif diinspirasikan daripada warisan dan tradisi.

Kempen ini merupakan sebahagian daripada inisiatif ‘Celebration of Fes-tables’ yang berlangsung sepanjang tahun, meraikan detik kebersamaan dalam pelbagai musim perayaan.

Menurut Pengarah Urusan The Coffee Bean & Tea Leaf Malaysia, Amar Shah, kafe CBTL sering menjadi sebahagian daripada rutin pelanggan sepanjang Ramadan sama ada sebagai tempat singgah sebelum pulang ke rumah, lokasi pilihan untuk berbuka puasa atau ruang santai selepas iftar.

“Melalui ‘Fes-table of Berkat’, kami ingin menghargai detik-detik ini dengan hidangan dan minuman yang membangkitkan suasana perayaan. Menu kami juga direka untuk dikongsi agar setiap kunjungan terasa seperti sebuah perayaan kecil yang penuh kebersamaan,” katanya.

Minuman Edisi Terhad Yang Kembalikan Nostalgia Raya

Menu yang menjadi tumpuan musim ini ialah dua minuman Ice Blended edisi terhad yang diinspirasikan daripada cita rasa perayaan.

Matcha Hazelnut Ice Blended (dengan kurma) menampilkan gabungan matcha yang lembut dengan kemanisan semula jadi kurma dan sentuhan hazelnut berkrim, sesuai dinikmati ketika berbuka puasa atau ketika bersantai bersama keluarga dan rakan-rakan.

Sementara itu, Chocolate Banoffee Ice Blended pula menawarkan gabungan rasa pisang karamel dan coklat berkrim manis serta menyegarkan, pilihan sesuai untuk mereka yang mahukan minuman tanpa kopi.

CBTL Juga Tawar Menu Bermusim, Boleh Kongsi!

Selain minuman istimewa, CBTL Malaysia turut memperkenalkan beberapa menu bermusim diinspirasikan daripada cita rasa tempatan.

Antara menu yang anda boleh cuba adalah:

Nasi Lemak Burger

Ayam Percik Pizza

Shrimp Cracker Salad

(kiri) Nasi Lemak Burger. (kanan) Ayam Percik Pizza.

(kiri) Black Pepper Chicken Sandwich. (kanan) Chicken Mushroom Sandwich.

Bagi pencuci mulut pula, pilihan kek yang menarik perhatian ramai kali ini adalah Walnut Kurma Cake, Mango Pulut Hitam Cake, serta Pandan Coconut Cake for Two dengan Gula Melaka Crème Crown.

Sememangnya kombinasi rasa tradisional yang membawa sentuhan nostalgia!

(kiri) Mango Pulut Hitam Cake. (kanan) Walnut Kurma Cake.

(kiri) Pandan Coconut Cake. (kanan) Toasted Ketayap Bagel.

Review Ikhlas Dari TRP

Berbaki lebih kurang seminggu sahaja lagi sebelum Ramadan melabuhkan tirainya, kami berpeluang mencuba sendiri beberapa menu yang ditawarkan. Memang agak pening juga nak buat pilihan kerana terlalu banyak hidangan yang kelihatan menarik untuk dicuba.

#1. Black Pepper Chicken Sandwich

Untuk berbuka puasa, kami memilih hidangan ini yang menampilkan ayam lada hitam bersama keju cheddar dan bawang, disajikan dalam roti baguette pendek. Ia turut dilengkapkan dengan salad segar serta sos honey mustard yang memberikan sentuhan rasa manis dan berkrim.

Bila makan panas-panas, memang nikmat.

Rasa yang sangat seimbang, pedas, manis, dan berkrim. Rate: 9/10.

#2. Pull Me Up Cake Dutch Chocolate

Pull Me Up Cake Dutch Chocolate.

(Foto: Murni/TRP)

Dan yang paling anda wajib cuba adalah Pull Me Up Cake Dutch Chocolate (dengan Ube Crème Crown). Ia adalah kek coklat lembap dengan lapisan krim keju coklat dan sentuhan ube crème yang sangat ‘rich’.

Tapi kena share-share, takut cepat muak.

Sedap, serius. Rate: 9/10.

CBTL X brïk

Sebagai sebahagian daripada kempen ini, The Coffee Bean & Tea Leaf Malaysia turut bekerjasama dengan jenama fesyen tempatan brïk untuk memperkenalkan koleksi Everbloom.

P.S: Tengah beratur nak order makanan, nampak pula koleksi CBTL x brïk. Aaaduhai ~

Koleksi edisi terhad ini menampilkan barangan eksklusif seperti beg ‘Seri’ dalam rona Matcha dan ‘Kasih’ dalam rona Hazelnut dihiasi sulaman flora berinspirasikan warisan. (Foto: Murni/TRP)

