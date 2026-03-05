Dari Kota London Ke KL: The Great Chase Perkenal ‘Iftar Platter’ Sempena Bulan Puasa

Jangan lupa follow channel Telegram TRPbm untuk ketahui updates semasa & relevan!

Nama The Great Chase bukanlah sesuatu yang asing bagi peminat gastronomi di London. Mungkin ada daripada anda yang pernah singgah ketika tiba di Kota London.

Terletak di Islington, restoran halal ini diasaskan oleh pasangan rakan karib, Mabruk Khan dan Simon Pearson yang berkongsi visi sama: menyediakan pengalaman makanan Halal bertaraf tinggi dalam suasana yang inklusif untuk semua.

Cawangan The Great Chase di Solaris Dutamas Tawar Menu Berbuka Puasa

Bersempena bulan Ramadan, cawangan The Great Chase di Malaysia yang terletak di Solaris Dutamas memperkenalkan Iftar Platter yang menyatukan cita rasa klasik Barat dalam satu hidangan lengkap untuk dua orang pada harga RM268/set.

Sajian dimulakan dengan kurma segar dan mocktail istimewa harian, diikuti pembuka selera seperti sourdough bread bersama coconut date butter serta smashed cucumber salad yang menyegarkan.

Untuk hidangan utama, pelanggan boleh memilih antara chicken & signature roast beef bersama sos horseradish, atau chicken & pesto crusted roast lamb dengan sos pudina — kedua-duanya dihidangkan dengan sayuran Cajun berempah, kentang panggang, stuffing, Yorkshire pudding dan kuah gravy yang pekat.

Menutup sesi berbuka puasa dengan manisan, pilihan seperti sticky toffee pudding, tiramisu atau apple tarte tatin pasti melengkapkan pengalaman berbuka dalam suasana santai namun elegan, dengan pilihan add-on seperti Beef Wellington atau Wagyu MB 8/9 sirloin steak bagi yang ingin menikmati sentuhan lebih premium.

Oh! Dan yang paling memudahkan anda ketika berbuka puasa adalah The Great Chase juga ada menyediakan ruang solat yang terletak di kawasan kedai itu sendiri, lengkap dengan sejadah dan penyaman udara.

Tak perlulah berjalan jauh untuk masuk ke dalam Publika bagi menunaikan solat Maghrib, nanti terlepas pula waktu.

Waktu Beroperasi The Great Chase Pada Bulan Ramadan

Isnin: Tutup

Selasa hingga Jumaat: 6pm hingga 12am

Sabtu & Ahad: 12pm hingga 3pm & 6pm hingga 12am

Permulaan Bagaimana Wujudnya The Great Chase di Kuala Lumpur

Untuk pengetahuan umum, hasrat untuk membawa jenama ini ke Malaysia sebenarnya sudah lama dirancang. Cawangan pertama The Great Chase di Kuala Lumpur sepatutnya dilancarkan pada Januari 2020, namun seperti banyak perniagaan lain, perancangan itu terhenti akibat pandemik Covid-19.

Walaupun terhalang, hubungan antara Simon, Mabruk dan rakan mereka Andy, tidak pernah berputus asa.

Bertahun-tahun kemudian, mereka terus berbincang, menilai peluang dan memerhati peningkatan permintaan rakyat Malaysia terhadap makanan halal premium lebih-lebih lagi selepas jenama ini kembali mendapat perhatian di media sosial.

Debut TGC Di Solaris Dutamas

Kini The Great Chase secara rasminya telah membuka tirai di Solaris Dutamas, Kuala Lumpur, menawarkan hidangan masakan British klasik yang sama seperti di cawangan London.

Sijil Halal sedang diproses, namun komitmen terhadap penyediaan makanan Halal dan bebas alkohol tetap menjadi keutamaan sejak hari pertama.

Antara hidangan yang paling dinantikan termasuk Sunday Roast autentik, Beef Wellington, serta Sticky Toffee Pudding yang menjadi kegemaran ramai.

Selain itu, pelanggan juga boleh menikmati mocktail kraf 100% tanpa alkohol dibuat dengan penuh teliti, setanding koktel premium.

Walaupun berkembang ke pasaran baharu, The Great Chase tetap teguh dengan identiti jenama ini iaitu makanan hebat, layanan mesra, dan suasana di mana pelanggan dari setiap peringkat umur dialu-alukan.

Restoran ini tidak menghidangkan walau setitis alkohol dan juga tidak membenarkan BYO, menjadikannya tempat yang benar-benar selamat untuk keluarga, rakan-rakan, dan sesiapa sahaja yang mahu menikmati pengalaman menikmati makanan British yang halal, autentik dan bebas alkohol.

Dengan pembukaan di Malaysia, The Great Chase bukan sekadar membawa masakan British ke Kuala Lumpur, ia membawa satu pengalaman kulinari menyeluruh yang meraikan kebersamaan, kualiti dan rasa yang tidak berkompromi.

The Great Chase

Alamat: Publika Shopping Gallery. A4-G1-3A, Jln Solaris Dutamas, Solaris Dutamas, 50480 Kuala Lumpur

Publika Shopping Gallery. A4-G1-3A, Jln Solaris Dutamas, Solaris Dutamas, 50480 Kuala Lumpur Waktu Operasi: Isnin (Tutup) Selasa (5–10 pm) Rabu (11 am–3 pm, 5–10 pm) Khamis (11 am–3 pm, 5–10 pm) Jumaat (11 am–3 pm, 5–10 pm) Sabtu (11 am–3 pm, 5–10 pm) Ahad (11 am–3 pm, 5–10 pm)

Instagram: @thegreatchase_kl

