Malam Warisan Melayu: The St. Regis Kuala Lumpur Angkat Semula Cita Rasa Warisan Yang Kian Dilupakan

Jangan lupa follow channel Telegram TRPbm untuk ketahui updates semasa & relevan!

Sempena bulan yang penuh keberkatan ini, The St. Regis Kuala Lumpur mempersembahkan Malam Warisan Melayu 2026 iaitu sebuah penghormatan terhadap ‘Forgotten Flavours of Malaysia’ bagi mengangkat semula resepi turun-temurun dan bahan warisan yang kian dilupakan.

Diinspirasikan daripada simbolik wau tradisional yang terbang megah di angkasa, Malam Warisan Melayu meraikan keindahan budaya dan warisan Melayu dengan sentuhan elegan dan penuh makna.

Foto: The St. Regis

Setiap hidangan dan pengalaman dirangka dengan teliti, menyemarakkan semangat refleksi, kesyukuran dan kemurahan hati sepanjang musim ini.

Nikmati perjalanan kulinari merentasi 14 negeri di Malaysia, diketuai oleh Cef Eksekutif Norazizi Taslim dan pasukan kulinari yang memperhalusi resepi tradisional dengan gabungan rempah ratus istimewa.

Foto: The St. Regis

Bufet eksklusif ini menampilkan menu berputar (rotational menu) yang memberi peluang kepada tetamu merasai kepelbagaian rasa dari seluruh negara dalam suasana mewah dan intim.

Antara hidangan utama termasuk:

Negeri Sembilan – Ayam Panggang Pasu Berempah Dwi Jintan

Melaka – Udang Harimau Masak Lemak Cili Api Belimbing Buluh

Kedah – Pindang Ikan Jenahak Rebus Timun Tua

Selangor – Kambing Salai Gulai Terung Pipit

Johor – Asam Pedas Ikan Jenahak Umbut Keladi

Terengganu – Sotong Sumbat Gulai Daun Limau Purut

Foto: The St. Regis

Foto: The St. Regis

Malam Warisan Melayu Buffet

Lokasi: The Reading Room, Aras 2 @ St. Regis Kuala Lumpur

Tarikh: 18 Februari – 18 Mac 2026

Waktu: 6.30 petang – 10.30 malam

Harga: MYR298 nett (dewasa) MYR149 nett (kanak-kanak)



Warisan Melayu Signature Takeaway Box

Foto: The St. Regis

Raikan momen berbuka puasa di rumah dengan kotak hidangan lengkap yang menyatukan cita rasa seluruh negara, termasuk:

Terengganu – Satar Tauhu Sumbat Daun Cekur

Selangor – Kerabu Udang Harimau

Perlis – Sup Daging Berempah Bersama Bergedil Kentang & Sambal Kicap

Johor – Nasi Biryani Beringin Pussa Rempah Kuzi

Perak – Daging Dendeng Gula Kabung

Melaka – Sambal Petai Udang Harimau Daun Cekur

Kedah – Pucuk Manis Masak Lemak Putih Keledek

Pencuci mulut termasuk Yuzu Lemon Carrot Cake, Honey Jackfruit Upside Down Cake, Somsom Gula Melaka Pudding, Tropical Fruit Pavlova, Mango Lime Cheesecake dan kurma bersalut coklat.

House of Warisan Melayu

Musim memberi menjadi lebih bermakna dengan pelancaran House of Warisan Melayu, koleksi hadiah eksklusif yang diinspirasikan daripada seni wau dan tradisi pemberian.

Foto: The St. Regis

Antara pilihan istimewa yang boleh didapati adalah:

Signature Sambal Box

Warisan Melayu Cake Collection

Kunafa Chocolate

Chocolate Bon Bons berbentuk wau mini

Semua pilihan tersedia untuk dine-in dan takeaway di The Drawing Room bermula 25 Februari sehingga 18 Mac 2025.

Daripada bufet penuh nostalgia hingga koleksi hadiah eksklusif dan bengkel interaktif untuk seisi keluarga, Malam Warisan Melayu 2026 di The St. Regis Kuala Lumpur menjanjikan pengalaman Ramadan elegan, bermakna dan kaya dengan rasa warisan.

Untuk maklumat lanjut atau tempahan, hubungi +603 2727 6696 atau e-mel ke dining.kualalumpur@stregis.com.

Kongsi cerita viral & terkini bersama kami di media sosial TRPbm Facebook, Twitter, Threads dan Instagram.