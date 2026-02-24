[Review] RuMa Perkenalkan Bufet Sajian Warisan Untuk Berbuka

Jangan lupa follow channel Telegram TRPbm untuk ketahui updates semasa & relevan!

Bersempena dengan bulan mulia ini, The RuMa Hotel and Residences memperkenalkan semula bufet ‘Sajian Warisan’ yang bertempat di restoran ATAS.

Tema hidangan pada tahun ini mengetengahkan perjalanan kulinari Malaysia yang pelbagai, merangkumi tradisi Nusantara, budaya Peranakan, selera pesisiran pantai di Sabah, Sarawak dan Pantai Timur, warisan rempah serta manisan tempatan.

Apa yang lebih menarik lagi, pengalaman tetamu ke bufet ini dilengkapkan lagi dengan persembahan kebudayaan yang diadakan setiap malam, sekali gus membawa mereka untuk menikmati hidangan tradisi negara secara lebih mendalam.

Antara hidangan yang boleh didapatkan di Sajian Warisan ialah:

Kambing Masak Hitam

Rendang Tok

Kambing Bakar

Ayam Pansuh

Sup Ekor

Gulai Kawah

Umai Melanau

Kerabu Pucuk Paku

Celup Tepung

Gulai Lemak

Rendang Minang

Nasi Briyani

Laksa Kari Nyonya

Ikan Patin Tempoyak

Ayam Percik Mibrasa

Laksam

Pasembor

Mee Kolok

Ulam-ulaman

Pelbagai Sambal

Aneka Kuih-muih

Manisan Arab

Bubur Durian

Air Balang

Foto: BuzzKini/ Sharifah

Maklumat bufet Sajian Warisan:

Tarikh: 25 Februari – 17 Mac 2026

25 Februari – 17 Mac 2026 Waktu Operasi: 6:30pm – 9:30pm

6:30pm – 9:30pm Lokasi: ATAS, Mezzanine Floor

ATAS, Mezzanine Floor Harga bufet: RM258+ (dewasa)| RM129+ (kanak-kanak umur lima hingga 11 tahun)

Bagi tempahan berkumpulan 10 individu, seorang dari mereka akan menikmati bufet secara percuma. Kalau nak mudahkan, umpama bayar 9 percuma 1.

The RuMa turut menawarkan penjimatan eksklusif bagi tetamu korporat.

Foto: BuzzKini/ Sharifah

Reviu Sajian Warisan @ ATAS, RuMa

Sempena pelancaran Sajian Warisan, team TRPbm dan BuzzKini telah berpeluang untuk berkunjung ke restoran ATAS dan merasai sendiri semua hidangan yang ditawarkan di bufet tersebut.

Memang rambang mata melihat pelbagai menu yang disajikan. Dari hidangan yang menjadi kegemaran rakyat Malaysia, hinggalah ke menu citarasa Nusantara, semuanya nampak sedap belaka.

Berikut merupakan reviu ringkas bagi beberapa menu yang telah kami cuba:

Nasi Briyani: Lengkap dengan kacang gajus dan kismis, nasi briyani ini mempunyai aroma yang membangkitkan rasa dengan teksturnya yang lembut. Memang sedap makan bersama pelbagai lauk yang dihidangkan.

Lengkap dengan kacang gajus dan kismis, nasi briyani ini mempunyai aroma yang membangkitkan rasa dengan teksturnya yang lembut. Memang sedap makan bersama pelbagai lauk yang dihidangkan. Sup Ekor: Rugi kalau peminat sup tak cuba hidangan ini. Rasa supnya penuh berempah tetapi tidak terlalu kuat, digabungkan pula dengan ekor lembu yang sangat lembut. Sama ada makan kosong, cicah roti atau dengan nasi, semuanya sedap!

Rugi kalau peminat sup tak cuba hidangan ini. Rasa supnya penuh berempah tetapi tidak terlalu kuat, digabungkan pula dengan ekor lembu yang sangat lembut. Sama ada makan kosong, cicah roti atau dengan nasi, semuanya sedap! Kambing Masak Hitam: Cukup berempah, dengan rasa masin dan manis yang seimbang, digabungkan pula dengan daging kambing yang lembut. Memang mengingatkan kita kepada hidangan yang sinonim dengan kenduri kahwin.

Cukup berempah, dengan rasa masin dan manis yang seimbang, digabungkan pula dengan daging kambing yang lembut. Memang mengingatkan kita kepada hidangan yang sinonim dengan kenduri kahwin. Ayam Pansuh: Merupakan sajian tradisi Sarawak, ayam pansuh yang disajikan penuh dengan rasa wangi herba seperti serai dan bunga kantan.

Foto: BuzzKini/ Sharifah

Ikan Patin Tempoyak: Menu ini disediakan secara ‘cook-to-order’. Ikan patin yang digunakan terasa amat segar dan tiada sebarang bau hanyir. Namun rasa kuah tempoyaknya agar terlebih masam dan tidak cukup ‘kaw’. Kami rasakan mungkin tempoyaknya sudah terlebih masak.

Menu ini disediakan secara ‘cook-to-order’. Ikan patin yang digunakan terasa amat segar dan tiada sebarang bau hanyir. Namun rasa kuah tempoyaknya agar terlebih masam dan tidak cukup ‘kaw’. Kami rasakan mungkin tempoyaknya sudah terlebih masak. Umai Ikan Tenggiri: Buat peminat kerabu, wajib cuba hidangan tradisional masyarakat Melanau ni. Ikan tenggiri yang segar, digaul pula bersama perahan limau dan potongan cili memberikan rasa yang lebih fresh.

Foto: BuzzKini/ Sharifah

Ulam-ulaman dan sambal: Bahagian ni memang syurga kalau anda pencinta ulam dan kepedasan! Ulam yang dihidangkan ‘fresh’ dan sedap dicicah bersama sambal yang cukup rasa serta tidaklah terlalu pedas. Just nice orang kata.

Bahagian ni memang syurga kalau anda pencinta ulam dan kepedasan! Ulam yang dihidangkan ‘fresh’ dan sedap dicicah bersama sambal yang cukup rasa serta tidaklah terlalu pedas. Just nice orang kata. Aneka Kuih-Muih: Untuk anda yang sukakan makanan manis, pasti rambang mata lihat aneka kuih-muih yang dihidangkan. Kami telah mencuba beberapa jenis manisan dan semuanya sedap, tidak terlalu manis.

Untuk anda yang sukakan makanan manis, pasti rambang mata lihat aneka kuih-muih yang dihidangkan. Kami telah mencuba beberapa jenis manisan dan semuanya sedap, tidak terlalu manis. Kuah Durian dan Roti Jala: Pencuci mulut inilah yang menjadi kegemaran kami. Kuah durian yang pekat, berlemak dan kaya dengan rasa durian sedap dimakan bersama roti jala yang lembut.

The RuMa Tawar Set Untuk Berbuka & Moreh

Selain bufet Sajian Warisan, The RuMa turut memperkenalkan set Sajian Warisan Gifting untuk mereka yang nak ‘take-away’. Menampilkan Rendang Tok Chef Suhalmi, set ini sesuai dinikmati oleh 4 ke 5 orang.

Tarikh: 25 Februari – 21 April 2026

25 Februari – 21 April 2026 Harga: RM288+

Di samping itu, The RuMa juga menawarkan Moreh Tiffin dengan kuih-muih dan minuman yang sesuai untuk dinikmati pada lewat malam.

Tarikh: 18 Februari – 19 Mac 2026

18 Februari – 19 Mac 2026 Lokasi: SANTAI dan The LIBRARI

SANTAI dan The LIBRARI Waktu Operasi: 10pm – 12am

10pm – 12am Harga: RM98+

Tempahan bagi Sajian Warisan, Sajian Warisan Gifting dan Moreh Tiffin boleh dibuat menerusi talian +60 3 2778 0888 atau e-mel reservations@theruma.com.

Kongsi cerita viral & terkini bersama kami di media sosial TRPbm Facebook, Twitter, Threads dan Instagram.