Ini Sebab Kenapa Anda Kena Singgah TOFU G Di TRX. Gelato Berasaskan Tofu Pertama Di Malaysia!

Jangan lupa follow channel Telegram TRPbm untuk ketahui updates semasa & relevan!

TOFU G, gelato berasaskan tofu yang pernah viral dengan queue panjang di Singapura, akhirnya diperkenalkan di TRX Malaysia.

Setiap scoop terasa macam magic! Ringan, creamy dan dibuat daripada tofu premium yang dihasilkan ikut teknik tradisional Korea. Paling best, ada perisa eksklusif iaitu Pomegranate dan Matcha hanya di Malaysia.

Kisah Jenama TOFU G

Gelato biasanya dikaitkan dengan sesuatu yang manis, kaya dan penuh indulgence.

Namun TOFU G membawa perspektif lain di mana pencuci mulut boleh menjadi lebih ringan, lebih bersih, dan lebih mindful tanpa menjejaskan pengalaman menikmati sesuatu yang lembut dan memuaskan.

Jenama yang telah mencuri perhatian di Singapura ini kini membuka cawangan pertama di Malaysia, bertempat di The Exchange TRX dengan memperkenalkan gelato berasaskan tofu pertama dalam negara.

TOFU G menampilkan pendekatan halus dan bersih, berpaksikan Kraftsmanship tofu tradisional Korea. Setiap scoop direka untuk memberikan rasa tenang, lembut, dan sedikit berkrim tanpa rasa “berat” yang biasanya dikaitkan dengan hidangan gelato.

Dengan kehadiran dua perisa eksklusif Malaysia iaitu Pomegranate dan Matcha, anda boleh merasai gabungan antara nilai tradisi dan sentuhan moden dalam satu hidangan sederhana namun memuaskan.

Asas Falsafah TOFU G: Bersih, Sederhana & Dibuat Dengan Teliti

TOFU G berpegang pada prinsip kehidupan yang bersih dan sederhana. Setiap batch gelato dibuat menggunakan bahan semula jadi seperti kacang soya non-GMO, bijan hitam panggang dan keledek Korea.

Penggunaan bahan plant-based bukan sekadar trend, tetapi selari dengan niat asal jenama ini untuk menawarkan pencuci mulut lebih bersih dan mudah diterima oleh pelbagai keperluan pemakanan.

Pilihan vegan-friendly dan bebas tenusu juga tersedia, menjadikannya alternatif sesuai jika anda mencari sesuatu yang ringan atau mempunyai batasan diet tertentu.

Teknik pembuatan tofu tradisional Korea pula memberikan hasil tekstur yang unik iaitu silky, halus dan tidak terlalu manis, sekaligus membezakan TOFU G daripada gelato konvensional.

Pilihan Menu di TOFU G, TRX

TOFU G menawarkan rangkaian gelato yang memfokuskan pada bahan-bahan bersih dan rasa natural. Dua perisa baharu yang diciptakan khusus untuk Malaysia turut menambah kelainan kepada menu mereka.

Signature Tofu-Based Gelato (RM18)

Original Tofu Gelato: Rasa tofu ringan dan bersih dengan tekstur berkrim yang tidak terlalu berat. Sesuai untuk pengunjung yang mahu mencuba asas kepada identiti TOFU G. High-Protein Tofu Gelato: Diformulasi dengan tambahan soy protein untuk mereka yang mencari pencuci mulut lebih mengenyangkan dan kaya nutrisi.

(Mengandungi gluten, kacang dan pea allergens.) Sweet Corn Gelato: Menggunakan Korean Chodang sweet corn, perisa ini menawarkan keseimbangan antara rasa manis semula jadi jagung dan tekstur creamy yang lembut. Korean Sweet Potato Gelato: Menggunakan keledek Korea sebenar, gelato ini memberi rasa manis yang semula jadi dan menenangkan, dengan tekstur berkrim yang konsisten. Pistachio Gelato: Dihasilkan dengan pistachio premium untuk rasa nutty yang mendalam dan tekstur halus yang mewah.

Plant-Based Gelato

Black Sesame Gelato: Diperbuat daripada bijan hitam panggang, perisa ini mempunyai rasa yang lebih earthy dan mendalam.

Eksklusif Malaysia (RM18)

Pomegranate Gelato : Dibuat menggunakan pomegranate jam dan concentrate sebenar untuk rasa lebih natural dan sedikit tart. Perisa ini juga secara semula jadi kaya dengan antioksida.

: Dibuat menggunakan pomegranate jam dan concentrate sebenar untuk rasa lebih natural dan sedikit tart. Perisa ini juga secara semula jadi kaya dengan antioksida. Matcha Gelato: Menggunakan serbuk matcha premium untuk keseimbangan antara pahit lembut dan manis semula jadi, dipadankan dengan base tofu yang memberikan kelembutan tambahan.

Interior: Tenang, Minimal & Diilhamkan Atelier Korea

Cawangan pertama TOFU G di Malaysia direka sebagai ruang yang menenangkan, mengambil inspirasi daripada suasana atelier Korea yang bersih dan sederhana.

Fabrik linen, cotton tanpa peluntur, serta panel kayu dalam tona hangat digunakan secara konsisten untuk menghasilkan suasana yang stabil dan natural. Dekorasi minimal memberi ruang kepada gelato itu sendiri untuk menjadi fokus utama.

Warna-warna neutral, elemen moden hanok, serta penggunaan bahan batu seperti batu kisar tradisional menambah sentuhan heritage yang halus tanpa kelihatan berlebihan.

Ruang ini menjadi tempat yang sesuai untuk pengunjung menikmati pencuci mulut dengan cara yang perlahan dan mindful. Soybean, bijan dan jagung dipamerkan pada rak sebagai penghormatan kepada bahan utama dan asal-usul setiap perisa.

Foto: TOFU G, TRX.

Kenapa Anda Kena Singgah di TOFU G, TRX?

1. Pertama di Malaysia

TOFU G memperkenalkan gelato berasaskan tofu iaitu suatu konsep yang masih baharu dan jarang ditemui, memberi alternatif kepada pencuci mulut lebih ringan.

2. Pilihan yang Lebih Bersih dan Natural

Dengan tumpuan pada bahan plant-based, gelato ini sesuai untuk mereka yang mengutamakan pilihan lebih sederhana dan tidak terlalu manis.

3. Proses Churning Secara Langsung

Gelato churned fresh di hadapan pelanggan menggunakan mesin khas, membolehkan anda menikmati tekstur paling optimum.

4. Perisa Eksklusif Malaysia

Pomegranate dan Matcha dikembangkan khas untuk pasaran Malaysia, memberi kesempatan untuk merasai sesuatu yang tidak terdapat di tempat lain.

5. Ruang Yang Tenang dan Konsisten dengan Estetika Korea

Konsep moden hanok memberikan pengalaman ruang yang selari dengan falsafah jenama iaitu minimal, bersih dan natural.

6. Bahan Asli Yang Mengutamakan Rasa Sebenar

Perisa yang disediakan fokus pada rasa bahan asal tanpa penambahbaikan berlebihan, memberi pengalaman yang enak dan sederhana.

Oh! Our personal favourite? Semestinya Matcha dan Original Tofu Gelato! Boleh bagi rating 10/10! 😋

MODU: Samgyetang Premium Terletak Bersebelahan Dengan TOFU G

Terletak bersebelahan TOFU G, MODU Malaysia menawarkan hidangan samgyetang premium yang menekankan nilai pemakanan dan kesejahteraan.

Sup ayam ginseng dimasak perlahan dengan herba tradisional Korea seperti jujube dan ginseng, memberikan rasa yang lembut dan penuh ketelitian.

Ia menjadi pelengkap sempurna kepada rangkaian pengalaman dining Korea yang kini ditawarkan di TRX.

Kehadiran kedua-dua jenama ini membawa gabungan elemen kesihatan, tradisi dan gaya hidup moden Korea ke Malaysia dalam cara yang tidak berlebihan tetapi tetap jelas dari segi identiti.

Baca Artikel Berkaitan: MODU Samgyetang: Restoran Samgyetang Pertama Di Malaysia Kini Di TRX

TOFU G, TRX

Alamat: Lot L2T.06.0, Level 2, The Exchange TRX

Lot L2T.06.0, Level 2, The Exchange TRX Waktu Operasi: 11.00 pagi – 11.00 malam

11.00 pagi – 11.00 malam Laman Web: tofug.my

tofug.my Instagram: @tofug.trx

Kongsi cerita viral & terkini bersama kami di media sosial TRPbm Facebook, Twitter, Threads dan Instagram.