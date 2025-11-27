Cawangan Genki Sushi Malaysia Ke-6 Kini Di Johor Bahru, Terima Sijil Halal JAKIM

Jangan lupa follow channel Telegram TRPbm untuk ketahui updates semasa & relevan!

Peminat sushi di Selatan, ini berita baik untuk anda! Genki Sushi Malaysia akhirnya membuka cawangan pertamanya di Johor Bahru, terletak di AEON Mall Tebrau City Food Hall (Aras G).

Ini menandakan langkah besar jenama ini dalam mengembangkan sayap ke luar Lembah Klang dan outlet ini juga sudah rasmi mendapat pensijilan Halal JAKIM!

Bagi meraikan pencapaian ini, Genki Sushi menganjurkan majlis khas di cawangan baharu tersebut bersama tetamu jemputan dan pihak media.

Majlis turut dihadiri oleh barisan pengurusan kanan Genki Sushi Jepun seperti Yoshiko Soga, Kazuaki Suzuki, Masashi Ogawa, Bintang Satrio, serta Law Hwee Ching, Country Head Genki Sushi Malaysia.

Patrick Kwok, General Manager Maxim’s Malaysia berkata, “Sejak kami dibuka di Aeon Tebrau, sambutan dari masyarakat memang sangat hangat.

“Pensijilan Halal JAKIM ini amat bermakna kerana ia menegaskan janji kami untuk menyajikan kesegaran, inovasi, dan layanan Jepun yang ikhlas kepada semua.”

Genki Sushi Johor Bahru Jadi Cawangan Ke-6 di Malaysia & Ke-227 Di Dunia

Menurut Yoshiko Soga, pembukaan ini amat simbolik kerana ia menjadi cawangan Genki Sushi ke-227 di dunia dan ke-6 di Malaysia.

Johor Bahru kini secara rasmi menjadi ‘rumah’ kepada jenama sushi Jepun yang sudah terkenal dengan konsep hidangan conveyor belt sejak memasuki pasaran Malaysia.

Dengan pembukaan baharu ini, pengunjung di Selatan boleh menikmati hidangan signature Genki Sushi di mana kesemuanya disediakan dengan kualiti, kesegaran, dan craftmanship Jepun yang menjadi identiti jenama ini.

Kini lebih ramai rakyat Malaysia dapat merasai pengalaman Genki Sushi dalam suasana mesra keluarga dan mesra Muslim.

