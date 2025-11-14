MODU Samgyetang: Restoran Samgyetang Pertama Di Malaysia Kini Di TRX

Jangan lupa follow channel Telegram TRPbm untuk ketahui updates semasa & relevan!

MODU, restoran premium khusus Samgyetang (Sup Ayam Ginseng Korea) yang digelar sebagai ‘Hermès of Samgyetang’ dan terkenal dengan barisan pelanggan beratur pada setiap hari di Orchard Road, Singapura, kini membuka pintu secara rasmi di Malaysia.

Bertempat di The Exchange TRX dan berkeluasan lebih 3,000 kaki persegi, restoran flagship baharu ini membawa konsep Korean wellness dining ke tahap lebih mewah.

Dengan rekaan dalaman berinspirasikan Hanok moden, ruang makan eksklusif serta bilik VIP peribadi, MODU menawarkan pengalaman makan menenangkan dan elegen.

Foto: MODU, TRX.

Dikenali kerana sentiasa dipenuhi pelanggan, MODU kini memperkenalkan rasa penyembuhan Korea yang sama ke Kuala Lumpur menerusi menu tanpa pork, tanpa lard, menggunakan ayam Halal agar semua tetamu boleh menikmati hidangan dengan yakin.

Fakta Menarik Tentang MODU

MODU meraikan tradisi boyang-sik 보양식 – makanan penyembuhan Korea dengan mengangkat Samgyetang ke tahap yang lebih halus dan moden. Sup ayam ginseng popular ini digemari kerana kuasa pemulihannya.

Dan di MODU, ia disediakan dengan ketelitian tinggi dan sentuhan elegan.

Setiap mangkuk Samgyetang dimasak perlahan selama berjam-jam, menghasilkan sup pekat dan kaya kolagen yang menyegarkan tubuh, menguatkan imuniti dan mengembalikan tenaga.

Ia lebih daripada sekadar hidangan di mana akan memberikan anda pengalaman deria yang menggabungkan tradisi, kemodenan dan keselesaan.

Sejak pembukaannya, MODU menjadi sensasi media sosial dan destinasi wajib buat pencinta K-food.

Foto: MODU, TRX.

Outletnya di Mandarin Gallery sering tular di platform seperti The Straits Times, Eatbook.sg, HungryGoWhere, dan banyak lagi, memuji MODU sebagai pelopor “luxury Korean wellness dining”.

Apa Yang Membuatkan MODU Ini Istimewa?

1. Restoran Samgyetang Premium Pertama di Malaysia

MODU membawa interpretasi mewah kepada hidangan klasik Korea ini dengan teknik masakan yang teliti, rasa yang fokus pada kesihatan, serta ‘presentation’ yang begitu sofistikated.

Terdapat enam jenis Samgyetang yang dirumus khas seperti:

Hanbang Samgyetang – Resepi tradisional herba dan jujube untuk tenaga dan imuniti.

– Resepi tradisional herba dan jujube untuk tenaga dan imuniti. Perilla Seed Samgyetang – Berkrim dan lembut, kaya antioksidan dan bagus untuk sistem penghadaman & kesihatan tulang.

– Berkrim dan lembut, kaya antioksidan dan bagus untuk sistem penghadaman & kesihatan tulang. Black Sesame Samgyetang – Rasa berlemak, wangi dan mendalam untuk manfaat kulit dan penuaan sihat.

– Rasa berlemak, wangi dan mendalam untuk manfaat kulit dan penuaan sihat. Black Chicken Samgyetang (Ogol-gye) – Menggunakan ayam hitam premium, padat nutrisi dan simbol hidangan mewah Korea.

– Menggunakan ayam hitam premium, padat nutrisi dan simbol hidangan mewah Korea. Beauty Collagen Samgyetang – Diformulasi untuk kecantikan dan kesihatan keseluruhan; tinggi kolagen serta mineral penting.

– Diformulasi untuk kecantikan dan kesihatan keseluruhan; tinggi kolagen serta mineral penting. Spicy Hangover Samgyetang – Sup pedas menyegarkan untuk mengembalikan tenaga dan deria selepas hari yang panjang.

Foto: MODU, TRX.

2. Ramuan Premium & Masakan Perlahan 12 Jam

Setiap mangkuk Samgyetang menggunakan ayam premium, ginseng, jujube dan herba tradisional Korea, dimasak perlahan sehingga 12 jam untuk mencipta sup kaya kolagen dan penuh manfaat pemulihan.

3. Warisan Diraja Korea Untuk Selera Moden

Dahulu dihidangkan kepada raja-raja Korea untuk kekuatan dan ketahanan, Samgyetang kini diberi nafas baru di MODU bagi menghargai nilai sejarah dengan keindahan gastronomi moden.

4. Rekaan Dalaman Hanok Moden & Bilik VIP Eksklusif

Ruang dalaman MODU memadukan seni bina Hanok dengan sentuhan kontemporari – kayu hangat, ukiran Korea, dan pencahayaan lembut. Untuk majlis istimewa, bilik VIP menawarkan ruang makan peribadi yang tenang dan elegan.

5. Terletak di Destinasi Gaya Hidup Terbaharu Kuala Lumpur Iaitu The Exchange TRX

Dengan lokasi strategik di TRX, MODU mengalu-alukan pengunjung tempatan dan pelancong antarabangsa untuk menikmati makanan Korea dalam suasana paling mewah.

6. No Pork, No Lard – Makanan Sihat Untuk Semua

MODU menggunakan ayam Halal dan bahan-bahan Korea asli, dan tidak menggunakan pork, lard atau alkohol, menjadikannya pilihan inklusif untuk semua.

Hidangan Signature di MODU

Foto: MODU, TRX.

Kalau anda pertama kali ingin menjejakkan kaki ke MODU, boleh jadikan senarai ini untuk anda cuba:

#1. Hanbang Samgyetang

Ayam muda dengan beras pulut, herba tradisional & jujube – kaya manfaat yang menyokong stamina dan imuniti.

#2. Perilla Seed Samgyetang

Sup bertekstur berkrim dengan rasa lembut daripada biji perilla, kaya antioksidan dan bagus untuk sendi dan tulang.

#3. Black Sesame Samgyetang

Sup pekat dan beraroma bijan hitam, terkenal dalam perubatan tradisional kerana manfaat kulit, hati dan penghadaman.

#4. Black Chicken Samgyetang (Ogol-gye)

Ayam hitam premium untuk hidangan mewah penuh nutrisi – pilihan untuk mereka yang mementingkan kesihatan.

#5. Beauty Collagen Samgyetang

Sup kecantikan dengan kolagen tinggi, Omega-3 dan mineral penting untuk kulit berseri, tulang kuat & kesihatan menyeluruh.

#6. Spicy Hangover Samgyetang

Sup pedas menyegarkan untuk mereka yang tahan pedas dan hidangan ini amat sesuai untuk memulihkan tenaga dan ‘reset’ tubuh.

Selain itu, MODU turut menawarkan pelbagai hidangan sampingan menyihatkan seperti:

Minari Watersnail Salad

Fried Enoki

Tofu Samhap

Minari Pancake / Potato Pancake

Aiskrim Bijan Hitam

Dried Persimmon

Atau nikmati pencuci mulut di restoran jiran, TOFU G iaitu konsep gelato berasaskan tofu pertama di Malaysia, dengan enam perisa unik, dihasilkan secara live-churned setiap hari.

Menarik, kan?

TOFU G Ini Apa Pula?

Untuk pengetahuan anda, ia direka oleh pasukan yang sama dan TOFU G membawa pencuci mulut Korea ke era baharu. Menggunakan kaedah tradisional pembuatan tofu, setiap gelato dihasilkan menggunakan bahan semula jadi seperti tofu, bijan hitam dan keledek Korea.

Ruangan yang berinspirasikan Hanok moden menjadikannya lokasi sempurna untuk foto serta pelengkap ideal kepada pengalaman MODU sebagai penutup yang manis, ringan dan menyegarkan.

MODU dan TOFU G memperkenalkan era baharu Korean wellness dining di Malaysia, menggabungkan tradisi, inovasi dan seni kulinari yang menyentuh jiwa.

Sama ada anda mencari semangkuk Samgyetang yang menenangkan atau gelato tofu yang guilt-free, pengalaman di TRX ini menyatukan keanggunan, keaslian dan keselesaan dalam setiap kunjungan.

MODU, TRX

Alamat: L2T.04.0 & L2T.05.0, Tingkat 2, Dining Terrace, The Exchange TRX,

Persiaran TRX, Imbi, 55188 Kuala Lumpur

L2T.04.0 & L2T.05.0, Tingkat 2, Dining Terrace, The Exchange TRX, Persiaran TRX, Imbi, 55188 Kuala Lumpur Telefon: 6011-7575 8000

6011-7575 8000 Instagram: @modu.trx

