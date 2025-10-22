NakNak Keluarkan Siri Burger Paling Pedas: Fiery Geprek Series!

Jangan lupa follow channel Telegram TRPbm untuk ketahui updates semasa & relevan!

Pasti ramai dalam kalangan rakyat Malaysia yang menyukai masakan pedas, kan? Kalau makan makanan tak pedas, boleh dikatakan potong selera.

Tapi kalau terlalu pedas, berapi juga mulut. 🥵 🌶️ 🔥

NakNak Tampil Dengan ‘Fiery Geprek Series’

Jenama QSR tempatan kegemaran rakyat Malaysia, NakNak, kali ini ingin menguji deria rasa rakyat Malaysia dengan pelancaran menu baharu Fiery Geprek Series!

Menu terbaharu ini menampilkan sentuhan berani ala NakNak dengan dua pilihan utama yang wajib dicuba iaitu Fiery Geprek Burger dan Fiery Geprek NakDak.

Dicipta khas untuk pencinta makanan pedas, Fiery Geprek Series menjanjikan pengalaman rasa kehangatan sambal yang membakar, sekali gus meraikan kecintaan rakyat Malaysia terhadap hidangan pedas.

#1. Fiery Geprek Burger

Fiery Geprek Burger menampilkan kombinasi rasa yang berani dengan paha ayam goreng rangup keemasan, dilapisi sambal istimewa NakNak, kobis goreng rangup, dan sos mayo kicap hitam yang kaya dan berkrim, semuanya diapit di antara roti bun lembut yang disalai dengan mentega.

Setiap gigitan menawarkan sensasi rasa dan tekstur memikat daripada kerangupan ayam dan kobis, ke kelembutan sos yang berkrim, sehinggalah tendangan pedas daripada sambalnya.

Ditawarkan pada harga bermula RM16.90, burger ini mengajak rakyat Malaysia untuk menyahut cabaran kepedasan masing-masing!

Rate untuk kepedasan: 8/10. (Tapi kalau anda jenis tak tahan pedas, mungkin 10/10).

#2. Fiery Geprek NakDak

Fiery Geprek NakDak pula membawa ayam goreng gaya Korea ke tahap seterusnya.

Diperbuat daripada paha ayam tanpa tulang yang digoreng segar hingga keemasan, disalut sambal cili NakNak, kubis goreng rangup, dan siraman mayo kicap hitam.

Setiap suapan menawarkan keseimbangan sempurna di mana ia begitu rangup di luar, lembut di dalam dengan kepedasan berasap. Bermula dari RM15.90, hidangan ini meraikan kepelbagaian rasa dan tekstur yang pasti menambat selera rakyat Malaysia.

Rate untuk kepedasan: 8/10. (Tapi kalau anda jenis tak tahan pedas, mungkin 10/10).

VERDICT?

TBH, kami tak sangka rasa Fiery Geprek Series ini akan membuatkan kami terpegun dengan tahap kepedasan yang ditawarkan. Tak ada level-level pedas yang boleh dipilih, hanya satu tahap sahaja. Dan itu adalah default.

Bila burger dan ayam sampai dalam keadaan masih hangat, diikuti pula dengan bau sambal geprek di atas burger dan ayam, memang mengancam. Datang pula waktu tengah lapar.

Gigitan pertama, sangat JUICY dan pedas! 🥵 🌶️ 🔥 boleh dikatakan perfect combination. Saiz burger pula sebenarnya untuk anda yang makan tidak terlalu banyak, boleh share sebenarnya.

Tapi kalau boleh habiskan burger sebesar ini, memang kenyang sampai esok pagi.

#ProTip: Kalau nak ‘sediakan payung sebelum hujan’, boleh order cheesy fries awal-awal untuk counter balik kepedasan di lidah.

Fiery Geprek Series akan tersedia untuk masa terhad di semua cawangan NakNak seluruh negara bermula semalam (21 Oktober 2025) untuk dine-in dan bawa pulang.

Tentang NakNak

Ditubuhkan pada tahun 2022, NakNak ialah jenama Restoran Perkhidmatan Pantas (QSR) yang diasaskan di Malaysia dengan matlamat untuk menyebarkan kegembiraan melalui hidangan Korea.

NakNak menyajikan makanan segar dan berkualiti seperti Ayam Goreng Korea, Burger Daging Lembu Premium 100%, Kentang Goreng Beraneka, Biskut dan Aiskrim Sundae — semuanya pada nilai hebat.

Dengan nama yang membawa maksud “kegembiraan” dalam bahasa Korea dan juga menyerupai bunyi ketukan pintu, NakNak hadir untuk menyampaikan rasa hebat dan aura positif, bila-bila masa, di mana sahaja.

