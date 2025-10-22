Lapisan Pâtisserie Perkenal Sajian Terbaharu Bersama Hidangan Matcha

Jangan lupa follow channel Telegram TRPbm untuk ketahui updates semasa & relevan!

Dikenali dengan gabungan citarasa bakeri ala Perancis dan sentuhan tempatan, Lapisan Pâtisserie terus mencuri hati pencinta pastri di Kuala Lumpur dan Johor Bahru.

Dengan koleksi terbaharu pastri dan minuman yang baru dilancarkan, rangkaian ini menjanjikan pengalaman rasa memikat dan memuaskan setiap selera.

“Di Lapisan, kami sentiasa berusaha menolak sempadan tentang apa yang boleh dijadikan pastri dan koleksi kali ini benar-benar mencerminkan semangat itu.

“Pasukan kami gemar bereksperimen dengan cita rasa baharu, dan pelancaran hari ini adalah hasil daripada semangat itu,” ujar Darren Sim, Pengurus Pembangunan Perniagaan di Secret Recipe Cakes & Café.

Perkenal Siri Pastri Terbaharu Dengan Gaya Perancis Klasik

Antara tarikan utama kali ini ialah Jalur Harimau Croissant, sensasi terhad menggabungkan kelazatan tempatan dengan gaya Perancis klasik.

Menampilkan corak belang harimau, pastri ini diisi dengan satay ayam berperisa, sos kacang pekat, dan bawang jeruk yang sedikit masam serta dibalut dalam lapisan pastri mentega yang rangup.

Dijual pada harga RM12.00, ia hanya boleh didapati sehingga 30 November.

Foto: Lapisan Pâtisserie

Bagi penggemar coklat, nikmati Decadent Choc Mud, kek coklat lembap berlapis diisi dengan krim coklat pekat, dihiasi serpihan coklat gelap dan serbuk koko premium.

Berharga RM18.00, kek bersaiz petit ini tercipta buat pencinta coklat tegar.

Foto: Lapisan Pâtisserie

Untuk sesuatu yang lebih berkrim dan menyenangkan, Lapisan memperkenalkan Triple Cheese Delight iaitu gabungan keju mascarpone, parmesan dan krim keju bakar di atas span vanila premium, dihiasi dengan serbuk vanila yang lembut.

Dijual pada harga RM13.00 sahaja.

Menambah keceriaan pada menu baharu ini ialah Siri Maritozzo, inspirasi daripada dua klasik Itali yang hadir dengan empat perisa menarik: Tiramisu, Mangga, Choco Hazelnut dan Biscoff.

Tiramisu Maritozzo tampil dengan krim mascarpone lembut, ladyfingers yang diserap espresso dan taburan serbuk koko.

tampil dengan krim mascarpone lembut, ladyfingers yang diserap espresso dan taburan serbuk koko. Mango Maritozzo pula menawarkan rasa tropika segar dengan krim chantilly mangga dan kompot mangga.

pula menawarkan rasa tropika segar dengan krim chantilly mangga dan kompot mangga. Choco Hazelnut Maritozzo menggoda deria dengan krim coklat hazelnut dan taburan kacang panggang,

menggoda deria dengan krim coklat hazelnut dan taburan kacang panggang, manakala Biscoff Maritozzo menyajikan keju krim chantilly dan karamel Biscoff, dihiasi dengan serbuk biskut.

Setiap Maritozzo dijual pada harga RM11.00, sesuai dinikmati bersama secawan teh di pagi hari atau sebagai manisan ringan selepas makan.

Minuman Matcha Tidak Ketinggalan

Melengkapkan pilihan baharu ini ialah dua minuman matcha istimewa iaitu Iced Pandan Matcha Latte dan Iced Strawberry Matcha Latte.

Kedua-duanya mengimbangkan rasa pahit lembut matcha dengan sentuhan pandan atau strawberi yang manis menyegarkan.

Foto: Lapisan Pâtisserie

Dijual pada harga RM14.20, minuman ini menjadi padanan sempurna untuk pastri Lapisan yang baharu.

Kesemua sajian dan minuman terbaharu kini boleh didapati di Lapisan Pâtisserie Mid Valley Megamall (Kuala Lumpur) dan Mid Valley Southkey (Johor Bahru).

Perisa khas Maritozzo: Mangga, Choco Hazelnut dan Biscoff, serta minuman Matcha Series ini telah pun mula tersedia pada 18 Oktober.

