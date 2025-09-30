Selalu Nampak Dalam K-Drama, Ini Manfaat Bibimbap Yang Anda Mungkin Tak Tahu

Jangan lupa follow channel Telegram TRPbm untuk ketahui updates semasa & relevan!

Semakin lama, semakin ramai di kalangan masyarakat yang terdedah dengan kepelbagaian makanan dari negara Asia lain.

Sebagai contoh juadah Korea Selatan yang mengiurkan sudah popular bukan sahaja di kalangan anak muda bahkan golongan dewasa juga tidak terkecuali sejak kebangkitan gelombang Hallyu.

Antara hidangan yang berjaya menambat selera penduduk Malaysia adalah kimchi, tteokbokki, gimbap, samgyetang, bulgogi, ramyeon, bibimbap dan banyak lagi.

Untuk info, bibimbap merupakan salah satu hidangan klasik di Korea. Buat anda yang tidak tahu, bibimbap bermaksud nasi campur.

Antara bahan-bahan yang tersedia dalam hidangan tersebut adalah telur, zucchini, tauge, lobak merah, serta sumber protein seperti hirisan ayam, daging lembu, daging babi atau tauhu.

Korang mesti biasa nampak makanan ni dalam rancangan televisyen atau filem dari Korea kan?

Ini 5 Manfaat Bibimbap Untuk Kesihatan Tubuh Badan Anda

Setiap bahan yang dicampur dalam dolsot (mangkuk batu panas) berwarna hitam itu memberikan keseimbangan dari segi rasa dan khasiatnya.

Berikut kami senaraikan lima kebaikan hidangan tradisional bibimbap bagi kesihatan tubuh badan. Antaranya:

#1. Kandungan Protein Yang Tinggi

Bibimbap sarat dengan protein yang diperlukan oleh badan manusia. Bahan-bahan yang digunakan seperti ayam, daging lembu, dan telur turut menyumbang kepada khasiat tersebut.

Jangan termakan daging babi sudahla!

Buat vegan, anda boleh menggantikan dengan tauhu, kekacang, atau kacang soya. Kesemua bahan ini kaya dengan protein yang penting untuk perkembangan serta pembaikan tisu dalam badan.

Memetik satu kajian yang diterbitkan dalam Research Gate Journal pada tahun 2023, protein dalam hidangan bibimbap juga membantu anda berasa kenyang dan puas selepas makan.

#2. Kaya Dengan Nutrisi

Menurut pakar pemakanan Kiran Dalal, makanan yang penuh warna-warni itu sangat berkhasiat dan menyumbang kepada diet harian yang seimbang.

Sebagai contoh lobak merah yang merupakan antara bahan utama bibimbap tinggi dengan Vitamin A membantu menyokong kesihatan tulang, mata, kulit serta sistem pencernaan.

Selain itu, telur mata yang selalu diletakkan di tengah-tengah makanan tersebut turut mempunyai sumber Vitamin B2, B12, dan E yang baik.

Bukan itu sahaja, nori atau rumpai laut kering pula mengandungi serat pemakanan, asid amino penting, serta vitamin A, B, C, dan E.

#3. Bantu Turunkan Berat Badan

Mungkin ramai antara anda yang mahu mencapai berat badan ideal. Untuk pengetahuan semua, bibimbap adalah menu rendah lemak yang mampu membantu mengekalkan berat badan sihat.

Walaupun ia mengandungi karbohidrat, satu kajian dijalankan sebelum ini mendapati individu memberi tindak balas glisemik yang lebih rendah terhadap bibimbap berbanding sajian barat yang mengandungi jumlah karbohidrat yang sama.

Makanan dan indeks glisemik rendah dapat mengurangkan lonjakan paras gula dalam darah yang boleh membawa kepada masalah pertambahan berat badan, masalah jantung, dan penyakit kardiovaskular.

#4. Kaya Dengan Antioksidan

Bibimbap mengandungi pelbagai antioksidan yang membantu melindungi tubuh daripada bahan toksik yang dikenali sebagai radikal bebas. Memetik kajian diterbitkan Journal of Ethnic Food, antara bahan dalam bibimbap yang mengandungi antioksidan ini adalah sos gochujang dan sayur-sayuran.

Buat anda yang mungkin tidak biasa dengan bahan itu, sos gochujang ialah pes cili tradisional Korea yang terkenal dengan rasa pedas, manis, dan sedikit masam.

#5. Sumber Fiber Yang Tinggi

Manfaat terakhir bibimbap adalah ia merupakan sejenis makanan tinggi serat yang membantu memelihara saluran pencernaan.

Serat juga berfungsi bagi menurunkan kolesterol dan membantu mengawal paras gula dalam darah.

Oleh disebabkan itu, jika anda sedang mencari hidangan yang enak tetapi pada masa sama kaya dengan serat, mulakan dengan memilih bibimbap sebagai makanan diet harian.

Ada Kesan Sampingan Ke Jika Makan Bibimbap Terlampau Kerap?

Bibimbap ini secara umumnya selamat untuk dimakan, namun buat mereka yang mempunyai alahan bagi sesetengah bahan masakan, anda disarankan untuk mendapatkan nasihat dari pakar kesihatan sebelum menjadikannya sebagai hidangan tetap dalam diet harian.

