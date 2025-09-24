“Match Made in Malaysia” – Secret Recipe & ZUS COFFEE Cipta Kek ZUS Indulgence Baharu

Jangan lupa follow channel Telegram TRPbm untuk ketahui updates semasa & relevan!

Memang susah untuk memilih antara coklat atau kopi…

Tapi boleh je nak pilih kedua-duanya, kan? Barulah ‘Best of both worlds’ orang kata.

Dua ikon tempatan, Secret Recipe dan ZUS COFFEE telah bergabung tenaga untuk membawa kolaborasi pencuci mulut terbaik buat rakyat Malaysia.

ZUS Indulgence Cake Cipta Rasa Unik!

ZUS Indulgence Cake yang menggabungkan kek dan kopi dalam setiap gigitan, adalah ciptaan mewah baharu membuktikan bahawa ada perkara yang sememangnya lebih baik apabila digandingkan bersama!

Mengambil inspirasi daripada Chocolate Indulgence® ikonik Secret Recipe, ZUS Indulgence Cake baharu ini dihasilkan untuk memikat peminat coklat dan kopi.

Kolaborasi ini mentakrifkan semula maksud indulgence melalui identiti unik dua jenama yang sangat digemari.

Foto: TRP

Pencuci mulut ini menggabungkan kek span mocha moist dengan krim coklat susu, mousse kopi dan krim putar kopi, kemudian ditambah hiasan coklat di atasnya.

Dapat bayangkan tak betapa nikmatnya bila dapat kopi dan kek Chocolate Indulgence dari Secret Recipe ini?

Kalau anda memang sukakan kek ikonik Chocolate Indulgence, untuk kolaborasi bersama ZUS kali ini anda akan dapat rasa whipped cream kopi di bahagian tengah.

Absolute sangat rasanya, lebih-lebih lagi kalau anda memang jenis penggemar kopi di ZUS!

ZUS Indulgence Cake dijual pada harga RM142 untuk kek penuh bersaiz 8 inci atau RM13.50 untuk sepotong.

(Foto: TRP)

“Secret Recipe sentiasa berbangga menjadi pilihan utama rakyat Malaysia, dan kolaborasi dengan ZUS ini membolehkan kami mengetengahkan kekuatan jenama Buatan Malaysia.

“ZUS Indulgence Cake menawarkan pelanggan kami sebuah pencuci mulut yang indulgent, inovatif, dan penuh kebanggaan tempatan.

“Kami berharap dapat menginspirasikan rakyat Malaysia untuk terus menyokong serta meraikan jenama-jenama tempatan yang berusaha menghadirkan pengalaman baharu dan menarik,” kata Evelyn Lee, Ketua Pemasaran Secret Recipe.

Kek ZUS Indulgence Hadir Dengan Bungkusan Eksklusif Tema ZUS

ZUS Indulgence Cake turut hadir dengan bungkusan eksklusif bertema ZUS yang direka khas untuk mencerminkan semangat kolaborasi tempatan ini.

Menampilkan warna biru ikonik ZUS Coffee dan Jalur Gemilang, kotak ini tersedia untuk kek penuh (whole cake) mahupun potongan kek (sliced cake).

“Di ZUS, misi kami sejak dahulu adalah untuk menjadikan kopi hebat sebagai satu keperluan dalam setiap hari rakyat Malaysia. Dengan ZUS Indulgence Cake, kami membawa pengalaman itu melangkaui secawan kopi — menggabungkan semangat kami terhadap kopi dengan kepakaran Secret Recipe dalam menghasilkan kek.

“Kolaborasi ini adalah cerminan sebenar bagaimana jenama tempatan boleh berinovasi bersama untuk menghadirkan indulgence kepada rakyat Malaysia yang terasa dekat di hati tetapi tetap baharu dan menyegarkan,” kata Jennifer Sim, Ketua Pemasaran, ZUS Coffee.

