Secret Recipe Saji ‘Mee Time’: Rasa Nostalgia Dalam Setiap Mangkuk

Jangan lupa follow channel Telegram TRPbm untuk ketahui updates semasa & relevan!

Mi adalah salah satu hidangan kegemaran ramai. Tak kisah pukul berapa, sajian ini tetap boleh dinikmati pada bila-bila masa. Breakfast boleh, lunch boleh, high-tea, dan dinner pun boleh.

Salah satu hidangan lain yang menjadi pilihan orang ramai adalah Laksa.

Fuh, tulis pun dah terliur.

Nikmati “Mee Time” – Sajian Ikonik Malaysia Dengan Sentuhan Baharu oleh Secret Recipe

Sebagai jenama tempatan yang sinonim dengan citarasa rakyat Malaysia, Secret Recipe memperkenalkan “Mee Time” iaitu rangkaian baharu yang menghimpunkan hidangan mi kegemaran negara dalam satu menu penuh keunikan.

Lebih daripada sekadar sajian, Mee Time diraikan sebagai momen istimewa untuk setiap penggemar mi, membawa bersama kepelbagaian rasa dari pelbagai negeri di Malaysia, terus ke meja makan.

Menghimpunkan Rasa, Menghubungkan Tradisi

“Curry dan Laksa bukan sekadar hidangan mi, ia adalah sebahagian daripada budaya kita.

“Sebagai jenama tempatan, harapan kami agar Mee Time menjadi ruang untuk tetamu menikmati masa bersama, sambil menghargai kepelbagaian rasa mi yang melambangkan pelbagai sudut Malaysia,” kata Evelyn Lee, Ketua Pemasaran Secret Recipe.

3 Sajian Baharu Yang Anda Wajib Cuba [Review]

Foto: TRP

#1. Sarawak Laksa (RM23.50): Kuah santan pedas beraroma, dilengkapi udang, ayam carik, hirisan telur dadar dan perahan limau kasturi untuk keseimbangan rasa.

Untuk kami, ini adalah personal favourite. Rasa kuah yang tidak terlalu pekat dan tidak terlalu cair, seimbang sahaja dengan hidangan meehon. Kalau nak pilih mi pun boleh, ikut tekak masing-masing.

Rate: 9/10.

#2. Johor Laksa (RM24.50): Gravy pekat berasaskan ikan dengan herba tradisional, disajikan bersama spaghetti sebagai kelainan yang mengenyangkan.

Kiri: Johor Laksa. Kanan: Penang Asam Laksa.

(Foto: TRP)

Untuk hidangan ini, jika anda jenis tak sukakan rasa ikan yang terlalu kuat, kemungkinan ini bukan pilihan anda. Cuma yang menariknya hidangan ini menggunakan spaghetti sebagai pilihan mi. Unik dan sedap!

Kalau pertama kali rasa, mungkin boleh kongsi dengan yang lain. Takut bazir pula.

Rate: 8/10.

#3. Penang White Curry Mee (RM24.50): Kuah kari santan berkrim dan lembut, dihiasi udang, ayam, sambal sotong, tauhu puff dan cili paste merah pekat yang membangkitkan selera.

Penang White Curry Mee yang berjaya menambat hati kami. Oh ya, dalam sudu itu adalah sambal extra. Kalau yang suka pedas, boleh campurkan.

(Foto: TRP)

Ini boleh dikatakan everyone’s favourite! Siapa tak suka Mi Kari Penang, kan? Kuah kari bersantan dengan udang, ayam, dan sebagainya. Dimakan pula dengan sambal sotong, (OMG).. Tak boleh describe betapa sedapnya hidangan ini.

Kalau nak tahu rasanya lebih lanjut, WAJIB CUBA. Serius. Worth it.

Rate: 10/10.

Oh! Selain tiga sajian utama ini, Mee Time turut menampilkan kegemaran lain seperti Singapore Laksa (RM22.50), Penang Asam Laksa dengan Ikan Kembung (RM23.50) dan Curry Seafood Laksa (RM24.50).

Memang macam-macam pilihan untuk kaki hidangan mi di luar sana.

Complete Your Meal! Sides Pun Ada!

Antara menu ‘sides’ yang boleh anda cuba dalam siri ‘Mee Time’ ini.

(Foto: TRP)

Tingkatkan pengalaman dengan pilihan sampingan seperti Fish Cake (RM9.90), Deep Fried Wanton (RM11.50), Sampler Trio (RM19.90) dan Spiced Chicken Meat Roll (RM11.90).

Akhiri sajian dengan minuman sparkling yang menyegarkan iaitu Rose Citrus Sparkle, Ume Strawberry Sparkle dan Lychee Citrus Sparkle (RM10.80 setiap satu).

Kongsi cerita viral & terkini bersama kami di media sosial TRPbm Facebook, Twitter, Threads dan Instagram.