NakNak Saji Siri Bold Bulgogi, Rasa Korea Yang Luar Biasa! [Review]

Jangan lupa follow channel Telegram TRPbm untuk ketahui updates semasa & relevan!

Jenama QSR tempatan kegemaran rakyat Malaysia, NakNak, sekali lagi mengujakan peminatnya dengan pelancaran Siri Bold Bulgogi iaitu rangkaian menu masa terhad yang menampilkan burger berinspirasikan Korea, kentang goreng kerinting kegemaran ramai, serta Milkshake Pistachio berkrim.

Siri Bold Bulgogi oleh NakNak

Kedua-duanya disajikan dalam roti gebu yang lembut dan telah mendapat sambutan luar biasa di semua cawangan sejak pelancarannya.

Siri Bold Bulgogi hadir dengan dua pilihan burger iaitu:

Beef Bulgogi Burger : Daging lembu panggang berjus disempurnakan dengan salad rangup, bawang merah, mayo bulgogi berkrim dan sos bulgogi manis-masin eksklusif NakNak. (RM23.90)

: Daging lembu panggang berjus disempurnakan dengan salad rangup, bawang merah, mayo bulgogi berkrim dan sos bulgogi manis-masin eksklusif NakNak. (RM23.90) Crispy Chicken Bulgogi Burger: Ayam goreng rangup dengan ramuan dan sos yang sama, untuk tekstur lebih crunchy. (RM19.90)

Kentang Goreng Kerinting (Curly Fries) Is Back!

Kentang Kerinting Seaweed.

Bila menikmati hidangan burger, fries memang hidangan sampingan yang boleh dikatakan ‘Wajib’ (MUST-HAVE), kan? Jadi jangan risau sebab Siri Bulgogi kali ini menampilkan hidangan kentang goreng kerinting (curly fries). Ada dua pilihan:

Original Golden klasik (dari RM12.50)

klasik (dari RM12.50) Seaweed dengan sentuhan umami (dari RM14.90)

Milkshake Pistachio

Burger, fries, dan milkshake. Kombinasi yang normal dan sempurna.

Menggunakan 100% pes pistachio tulen, milkshake ini memberi rasa kacang yang kaya dan beraroma, sempurna untuk peminat minuman pencuci mulut ala Korea. Harga bermula dari RM19.90, kini minuman ini menjadi sebahagian menu tetap.

Siri Bold Bulgogi hanya ditawarkan untuk masa terhad di semua cawangan NakNak, bagi dine-in atau bawa pulang. Jadi jangan lepaskan peluang untuk merasai sendiri.

Serius berbaloi.

#TRPEats: The Taste Test?

Kami sudah mencuba sendiri Siri Bulgogi ini di NakNak cawangan Elmina Lakeside Mall. Dan kesemua menu yang disajikan sejujurkan tidak mengecewakan.

Walaupun setibanya kami di sana, restoran tersebut agak sibuk dengan ‘rush hour’ untuk makan malam pada jam 8pm, tetapi makanan yang dipesan oleh kami langsung tidak mengambil masa yang lama untuk dihidangkan.

Kami memesan Set Beef & Chicken Bulgogi Burger ini dihidangkan dengan curly fries dan milkshake berperisa Pistachio.

(Foto: Siti Murni/TRP)

Beef Bulgogi Burger sememangnya sangat memuaskan hati. Beef patty segar, lembut dan juicy dengan salad, bawang merah, mayo perisa bulgogi berkrim membuatkan burger ini menjadi hidangan yang hampir sempurna jika anda inginkan sesuatu yang ‘extra’.

Beralih kepada milkshake Pistachio, kami sarankan untuk kongsi minuman ini dengan seseorang sebab memang sangat rich! Dan kalau habiskan sendiri, mungkin sedikit jelak/muak sebab pekat juga rasa Pistachio di dalamnya.

Overall, 9/10 untuk Set Bulgogi NakNak ini. Memang berbaloi dengan harga.

Bila dah di NakNak, kita cuba jugalah menu-menu lain yang ditawarkan.

(Foto: Siti Murni/TRP)

OH! Terima kasih juga kepada staf di NakNak Elmina kerana memberikan aiskrim softserve secara PERCUMA buat kami (dan para pengunjung lain) pada malam itu.

Bukan satu je, berkali-kali juga. 🤭

Tentang NakNak

Ditubuhkan pada tahun 2022, NakNak ialah jenama Restoran Perkhidmatan Pantas (QSR) yang diasaskan di Malaysia dengan matlamat untuk menyebarkan kegembiraan melalui hidangan Korea.

NakNak menyajikan makanan segar dan berkualiti seperti Ayam Goreng Korea, Burger Daging Lembu Premium 100%, Kentang Goreng Beraneka, Biskut dan Aiskrim Sundae — semuanya pada nilai hebat.

Dengan nama yang membawa maksud “kegembiraan” dalam bahasa Korea dan juga menyerupai bunyi ketukan pintu, NakNak hadir untuk menyampaikan rasa hebat dan aura positif, bila-bila masa, di mana sahaja.

Kongsi cerita viral & terkini bersama kami di media sosial TRPbm Facebook, Twitter, Threads dan Instagram.