Shang Palace Perkenal Business Set Lunch Dengan Sajian Kantonis Tradisional

Shang Palace di Shangri-La Kuala Lumpur memperkenalkan Business Set Lunch baharu iaitu menu lima hidangan yang disusun khas untuk profesional yang mahukan makan tengah hari penuh gaya.

Daripada mesyuarat korporat, perbincangan strategi, hinggalah meraikan kejayaan bersama rakan niaga, pengalaman makan ini direka untuk memadukan rasa Kantonis asli dengan sentuhan moden yang halus.

Business Set Lunch di Shang Palace, Shangri-La Kuala Lumpur

Diketuai oleh Cef Eksekutif masakan Cina, Keith Yeap, setiap hidangan menggabungkan warisan dan kemahiran kulinari dengan visi kontemporari.

Antara yang mesti dicuba termasuk Truffle Rainbow Shrimp Dumpling signature, Ayam Halia Bersama Kulat Hitam, dan sup rebus lembut dengan Beri Goji, Cendawan Segar dan Choy Sum – gabungan rasa yang menenangkan, menyihatkan dan memikat.

TRP Eats: Business Set Lunch @ Shang Palace

Kami diberikan peluang untuk mencuba sendiri Business Set Lunch ini di Shang Palace. Apa yang boleh diperkatakan adalah ia merupakan salah satu pengalaman yang menyeronokkan.

Team TRP tiba di Shang Palace pada jam 12pm untuk menikmati makan tengahari yang disajikan menerusi Business Set Lunch ini.

Chef Keith Yeap juga menyapa kami di meja makan dan memberikan jaminan bahawa kesemua makanan yang bakal dihidangkan adalah daripada sumber bahan-bahan yang halal. Jelasnya restoran ini adalah muslim friendly.

Layanan memang top notch, I tell you. 🫱🏻‍🫲🏼

Hidangan pertama yang diberikan adalah Obsidian Ingot Cod Dumplings, Truffle Rainbow Shrimp Dumpling, dan Taro Nest Croquette. Isi dumpling yang dihidangkan begitu memuaskan sebab makan dua ketul pun dah kenyang. Dan Taro Nest Croquette itu paling tak sangka, SEDAP!

Sumber: Siti Murni/TRP

Seterusnya, highlight of the menu: Ginger-infused Chicken dan Black Fungus Claypot diikuti dengan Braised Egg dengan Goji Berries, Fresh Mushrooms, dan Choy Sum, serta Soy-glazed Seafood Fried Noodles. Puas sangat walaupun tak makan nasi.

Menu yang sangat sihat dan mengenyangkan. Sambil-sambil borak pasal kerja, sambil makan.

Tahu-tahu licin satu meja.

Dan finale, mestilah dessert. Dalam set ini anda akan dihidangkan dengan Golden Mango Bliss. Bunyi dan nampak macam manis, tapi sebenarnya sangat refreshing dan tak manis. Gabungan aiskrim vanilla di dalamnya membuatkan dessert ini menjadi penutup paling tepat untuk Business Set Lunch ini.

(kiri) Ginger-infused Chicken dan Black Fungus Claypot diikuti dengan Braised Egg dengan Goji Berries, Fresh Mushrooms, dan Choy Sum, serta Soy-glazed Seafood Fried Noodles. (kanan) Golden Mango Bliss.

(Sumber: Siti Murni/TRP)

Dengan harga yang ditawarkan, kami boleh katakan sangat berbaloi. View pun cantik. Tenang sikit nak makan sebelum masuk office.

Shang Palace, Shangri-La Kuala Lumpur

(Sumber: Siti Murni/TRP)

Dengan dekorasi mewah, layanan penuh berhemah dan standard masakan bertaraf tinggi, Shang Palace menjadi destinasi ideal untuk networking, menutup perjanjian atau sekadar menikmati rehat tengah hari yang tenang.

Business Set Lunch ini berharga MYR120 nett seorang atau penebusan 440 Shangri-La Circle Points, dengan minimum dua orang. Ditawarkan Isnin hingga Jumaat (tidak termasuk cuti umum) sehingga 29 Ogos 2025.

Tempahan melalui +603 2786 2378 atau e-mel dining.kl@shangri-la.com.

Disclaimer/Nota Kaki: Walau bagaimanapun, restoran ini turut menyajikan arak untuk pelanggannya. Namun kesemua makanan yang dihidangkan kepada team TRP adalah bebas alkohol dan sebagainya.

