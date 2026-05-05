[Video] Doktor Jelaskan Perbezaan Antara Susu Segar, Low-Fat & Skim

Dari susu segar hinggalah ke susu rendah lemak, terdapat pelbagai pilihan susu lembu yang boleh didapatkan di pasaran.

Apabila melihat perkataan ‘rendah lemak’, mungkin ada yang menganggap ia sebagai pilihan yang lebih sihat. Bukan apa, kita kan selalu dinasihati agar kurangkan pengambilan lemak.

Susu segar dan susu penuh lemak pula kurang digemari sesetengah individu kerana menganggap ia pasti akan menyebabkan berat badan mereka meningkat.

Susu Segar Ada Kandungan Lemak Semula Jadi

Doktor Perubatan Kanan, Dr Zubaidi Ahmad, bagaimanapun menjelaskan perkara ini tidak semestinya benar.

Menerusi hantaran di TikTok (@drzubaidi.ahmad), dia berkata susu segar, susu rendah lemak (low-fat) dan susu skim kesemuanya mempunyai kandungan protein yang hampir sama.

Namun apa yang membezakan ketiga-tiga jenis susu tersebut adalah pada peratusan lemak yang terkandung di dalamnya.

Dr Zubaidi menjelaskan bahawa susu segar mengandungi peratusan lemak yang semula jadi.

Manakala peratusan lemak dalam susu rendah lemak adalah kurang daripada 3.5% dan hanya sekitar 0.5% lemak yang terkandung dalam susu skim.

Rendah Lemak Akan Buatkan Kandungan Vitamin Berkurang

Tambah Dr Zubaidi, kadar lemak di dalam susu segar juga akan memberi kesan terhadap kandungan vitamin.

Katanya, susu segar mengandungi kadar vitamin lebih tinggi berbanding susu lain, terutamanya vitamin A, D, E dan K yang larut di dalam lemak.

Apabila kandungan lemak telah dikurangkan, ia secara tidak langsung menjejaskan kandungan vitamin-vitamin tersebut di dalam susu. Ini bermakna susu rendah lemak dan susu skim mempunyai kandungan lemak yang sedikit.

Namun Dr Zubaidi berkata kebiasaannya pihak pengilang akan meletakkan vitamin tambahan di dalam susu-susu tersebut.

“Cuma biasalah pengilang. Dia akan meletakkan vitamin tambahan di dalamnya,” katanya.

Susu Yang Dikurangkan Lemak Akan Ditambah Gula Agar Lebih Sedap

Dr Zubaidi berkata pengurangan kandungan lemak ini bukan sahaja akan mengurangkan kandungan vitamin, tetapi juga membuatkan rasa susu kurang sedap.

Senang kata, susu itu terasa kurang berlemaklah. Oleh itu, pihak pengilang mungkin akan menambahkan gula ke dalam susu tersebut.

Dalam pada itu, Dr Zubaidi memberi saranan kepada orang ramai untuk memilih susu segar sebagai pilihan yang lebih sihat.

Berdasarkan gambar yang dikongsikan oleh Dr Zubaidi, kebiasaannya susu segar atau penuh krim mempunyai kandungan kalori, tenaga dan lemak paling tinggi.

Manakala kandungan gula tertinggi dimiliki oleh susu skim, dan susu rendah lemak mempunyai kadar protein tertinggi.

Sumber: Caloriecounter.com

Susu Segar Tidak Semestinya Akan Meningkatkan Berat Badan

Mungkin ada sesetengah individu yang ingin menurunkan berat badan akan mengelak daripada meminum susu segar.

Namun menurut Healthline, tiada bukti yang mencukupi bahawa pengambilan susu segar akan meningkatkan berat badan berbanding susu skim.

Malah terdapat banyak kajian yang dijalankan membuktikan bahawa pengambilan susu berlemak boleh membantu dalam pengurusan berat badan.

Pun begitu, ini tidak bermakna anda tidak sepatutnya mengambil susu rendah lemak atau susu skim sama sekali.

Sebaliknya susu dengan kandungan lemak rendah lebih sesuai diambil oleh mereka yang ingin mengurangkan pengambilan kalori.

Apapun, lihat pada label nutrisi terlebih dahulu untuk memilih jenis susu yang paling sesuai dengan anda.

